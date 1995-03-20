История шести фермеров, которым с оружием в руках приходится отстаивать свою землю в борьбе против местных бандитов и подкупленной милиции. Среди героев – бывший секретарь обкома Валерьян Петрович Мухин и его новая возлюбленная, хуторянка Катерина, ветеран войны в Афганистане Виктор Курлыгин, полюбивший беженку из Душанбе Татьяну, приехавшая из города Полина, а также Михаил, выдающий себя за ее супруга.
Три молодые семейные пары, решив стать фермерами, сталкиваются с мафией. Они случайно нашли оружие и впутались в различные невероятные криминальные ситуации…
|20 марта 1995
|Россия
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