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Постер фильма Любить по-русски
Постер фильма Любить по-русски
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Любить по-русски

Любить по-русски

Lyubit po-russki 18+
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Факты

О фильме

История шести фермеров, которым с оружием в руках приходится отстаивать свою землю в борьбе против местных бандитов и подкупленной милиции. Среди героев – бывший секретарь обкома Валерьян Петрович Мухин и его новая возлюбленная, хуторянка Катерина, ветеран войны в Афганистане Виктор Курлыгин, полюбивший беженку из Душанбе Татьяну, приехавшая из города Полина, а также Михаил, выдающий себя за ее супруга.

  • Черновик сценария к фильму носил название "Голый человек на голой земле".
  • На роль Татьяны изначально была утверждена Елена Майорова, но, к сожалению, актриса погибла до начала съемок.
  • Бюджет картины был сильно ограничен, и на роли создатели звали актеров, которые были согласны принять участие в проекте за минимальный гонорар.
  • Режиссер фильма и исполнитель роли Мухина Евгений Матвеев долго искал актера на роль Курлыгина. Никиту Джигурду Матвеев нашел случайно в ресторане Останкинской башни, где Джигурда исполнял песни.
  • На роль Татьяны пробовалась Елена Яковлева.
  • Изначально на роль Михаила Евгений Матвеев хотел взять Федора Сухова, но актеру не понравился персонаж. Позже Сухов появился во второй части трилогии “Любить по-русски” в роли отца Василия.

Три молодые семейные пары, решив стать фермерами, сталкиваются с мафией. Они случайно нашли оружие и впутались в различные невероятные криминальные ситуации…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 20 марта 1995
Дата выхода
20 марта 1995 Россия 0+
Другие названия
Lyubit po-russki, Love in Russian, Rusça Aşk, Любить по-русски
Режиссер
Евгений Матвеев
Евгений Матвеев
В ролях
Галина Польских
Галина Польских
Евгений Матвеев
Евгений Матвеев
Валентина Титова
Валентина Титова
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Нина Агапова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
5.3 IMDb
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