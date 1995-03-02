Круг друзей, 1995

Действие фильма, поставленного по роману Мэви Бинчи, начинается в Ирландии 1949 года и перемещается в 1957 год. Мы знакомимся с тремя подругами и узнаем их через восприятие, в основном, одной из них, крупной, некрасивой, но неординарной девушки Бенни, с живым умом и большим бюстом. Ей нравится красивый молодой парень Джек из их же колледжа, и ему с ней просто и легко. Он сам признается, что может говорить с ней о таких вещах, о каких никогда не смог бы говорить с кем-нибудь другим. Ее красивая подруга забеременела, а когда ее любовник бросил ее, дав денег на аборт, она соблазнила Джека, объявив, что ребенок от него.