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Circle Of Friends

Круг друзей, 1995

1995 / США / Великобритания / Ирландия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Действие фильма, поставленного по роману Мэви Бинчи, начинается в Ирландии 1949 года и перемещается в 1957 год. Мы знакомимся с тремя подругами и узнаем их через восприятие, в основном, одной из них, крупной, некрасивой, но неординарной девушки Бенни, с живым умом и большим бюстом. Ей нравится красивый молодой парень Джек из их же колледжа, и ему с ней просто и легко. Он сам признается, что может говорить с ней о таких вещах, о каких никогда не смог бы говорить с кем-нибудь другим. Ее красивая подруга забеременела, а когда ее любовник бросил ее, дав денег на аборт, она соблазнила Джека, объявив, что ребенок от него.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 2 марта 1995
Премьера в мире 2 марта 1995
Возраст 12+
MPAA PG-13
Режиссер
Пэт О’Коннор
В ролях
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Джеральдин О`Роу
Саффрон Берроуз
Саффрон Берроуз
Алан Камминг
Алан Камминг
Колин Ферт
Колин Ферт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Круг друзей 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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