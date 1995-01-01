Получив письмо о том, что его невеста вышла замуж, Олег срывается с нефтепромыслов, где зарабатывал на свадьбу, в Москву. Несмотря на то, что Лена уже живет с Вадиком, расхаживающим в купленном для Олега халате, он собирается отвоевать ее обратно. Ловко польстив шефу Лены, он устраивается к ней на работу, а случайный знакомый, новый русский Гоша, уезжает в Гонконг, оставил Олегу на попечение квартиру. Далее Олег неожиданно увлекается симпатичной девушкой Зиной и сопровождает ее в Сочи на свидание к мужу-зэку, но получив известие о том, что Лена попала в больницу после аварии, возвращается в Москву, чтобы отдать ради нее все, что у него есть…