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Постер фильма Орел и решка
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Киноафиша Фильмы Орел и решка

Орел и решка

Oryol i reshka 18+
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О фильме

Получив письмо о том, что его невеста вышла замуж, Олег срывается с нефтепромыслов, где зарабатывал на свадьбу, в Москву. Несмотря на то, что Лена уже живет с Вадиком, расхаживающим в купленном для Олега халате, он собирается отвоевать ее обратно. Ловко польстив шефу Лены, он устраивается к ней на работу, а случайный знакомый, новый русский Гоша, уезжает в Гонконг, оставил Олегу на попечение квартиру. Далее Олег неожиданно увлекается симпатичной девушкой Зиной и сопровождает ее в Сочи на свидание к мужу-зэку, но получив известие о том, что Лена попала в больницу после аварии, возвращается в Москву, чтобы отдать ради нее все, что у него есть…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 1 января 1995
Дата выхода
1 января 1995 Россия 12+
3 ноября 1995 Казахстан
1 января 1995 США
3 ноября 1995 Украина
Производство Мосфильм, Ritm, Dialog International
Другие названия
Oryol i reshka, Heads and Tails, Herbas ir skaičius, Kull ja kiri, Orzeł i reszka, Pile ou face, Орёл и решка, Орел і решка
Режиссер
Георгий Данелия
Георгий Данелия
В ролях
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Иван Рыжов
Иван Рыжов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Орел и решка

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