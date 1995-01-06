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День сурка День сурка
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Groundhog Day

День сурка, 1993

1993 / США
8.4 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фил Коннорс - ведущий новостей погоды, харизматичный мизантроп, который вынужден каждое второе февраля ездить в ненавистный ему городок Панксатони, чтобы сделать репортаж с местного праздника, Дня Сурка. Приехав в очередной раз, Фил по-быстрому выполняет свою работу, но вернуться обратно ему не дает сильнейший снегопад. Оставшись ночевать в городке, он просыпается на следующий день и обнаруживает, что на дворе снова второе февраля - День Сурка.

  • Во время съемок Билла Мюррея дважды укусил сурок. Актеру пришлось сделать уколы против бешенства, потому что укусы были очень сильными.
  • Харольд Рэмис изначально хотел, чтобы в фильме сыграл Том Хэнкс, но отказался от этой идеи, сказав, что Хэнкс “слишком милый” для роли Фила. 
  • Фильм снят не в Панксатони, штат Пенсильвания, а в Вудстоке, штат Иллинойс. Сейчас на тротуаре, где Мюррей каждый день наступал в лужу, есть маленькая табличка с надписью “Билл Мюррей наступал сюда”. На стене здания на углу, где к Филу постоянно приставал Нед Райерсон, есть еще одна табличка с надписью “Угол Неда”. 
  • Харольд Рэмис попросил детей, которые в одной из сцен нападают на Билла Мюррея и Энди МакДауэлл, бросать снежки как можно сильнее. В ответ Мюррей тоже отстреливался снежками изо всех сил. 
  • Режиссер Харольд Рэмис сыграл небольшую роль невролога, который говорит Филу, что с ним все в порядке и направляет героя к психотерапевту.

Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но на этот раз веселье рискует зайти слишком далеко. Время сыграло с ним злую шутку: оно взяло да и остановилось.

Теперь на календаре Фила чернеет одна и та же дата - 2 февраля, из которой он никак не может выбраться. Неунывающий ведущий пытается извлечь выгоду из своего комичного положения: впереди у него уйма времени и безмятежное предсказуемое будущее.

Отныне с ним не случится ничего плохого... и ничего хорошего. У Фила осталась одна заветная мечта, простая и незамысловатая - 3 февраля...

8.4 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1993
Премьера в России 6 января 1995
Премьера онлайн 22 марта 2021
Премьера в мире 11 февраля 1993
Возраст 12+
Режиссер
Харольд Рэмис
В ролях
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Энди МакДауэлл
Энди МакДауэлл
Крис Эллиот
Крис Эллиот
Все актеры и съемочная группа
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День сурка
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3 февраля 2022 13:56
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