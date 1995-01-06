День сурка, 1993

Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но на этот раз веселье рискует зайти слишком далеко. Время сыграло с ним злую шутку: оно взяло да и остановилось.

Теперь на календаре Фила чернеет одна и та же дата - 2 февраля, из которой он никак не может выбраться. Неунывающий ведущий пытается извлечь выгоду из своего комичного положения: впереди у него уйма времени и безмятежное предсказуемое будущее.

Отныне с ним не случится ничего плохого... и ничего хорошего. У Фила осталась одна заветная мечта, простая и незамысловатая - 3 февраля...