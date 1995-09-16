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Four Rooms

Четыре комнаты, 1995

1995 / США
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19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Коридорному отеля Теду предстоит непростая ночка. Так совпало, что сразу в четырех номерах гостиницы происходят безумные вещи: в одной собрались на шабаш самые настоящие ведьмы, во второй устраивает разборку ревнивая супружеская пара, в третьей остались без присмотра детишки гангстеров, а в четвертой - шикарном пентхаусе - собрались голливудские знаменитости, желающие сыграть в одну очень опасную игру.

  • Причина, по которой Брюс Уиллис не упоминается в титрах, заключается в том, что он нарушил правила гильдии киноактеров, снявшись в этом фильме бесплатно, в качестве дружеской услуги Квентину Тарантино. Гильдия согласилась не подавать в суд на Уиллиса, если его имя не будет указано в титрах. 
  • Роль Теда изначально писалась для Стива Бушеми. 
  • В начале фильма показан анимированный логотип кинокомпании “A Band Apart”, где  мистер Оранжевый, персонаж Тима Рота из “Бешеных псов”, сбрасывает с себя костюм и превращается в портье Теда из “Четырех комнат”. 
  • Изначально фильм должен был называться “Пять комнат” и состоять из пяти новелл, но режиссер Ричард Линклейтер покинул проект еще до начала съемок. 
  • В заключительной новелле “Человек из Голливуда”, которая длится 21 минуту, слово “fuck” и его производные звучат 193 раза.

Озорной фильм авторов-единомышленников, пользующихся полускандальным успехом во всем мире, состоит из четырех новелл (каждый сделал по одной), связанных одним действующим лицом — коридорным Тедом, вышедшим на работу в первый раз в канун Нового года. Он "сдает" сперму на шабаше ведьм, чуть не погибает от руки ревнивого мужа, еле уносит ноги от шаловливых детишек гангстера, а в пентхаузе отрубает палец одному из гостей по условиям пари.

7.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 16 сентября 1995
Премьера в мире 16 сентября 1995
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $4 000 000
Режиссер
Эллисон Андерс
В ролях
Тим Рот
Тим Рот
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Дженнифер Билз
Дженнифер Билз
Пол Калдерон
Все актеры и съемочная группа
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