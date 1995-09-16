Четыре комнаты, 1995

Озорной фильм авторов-единомышленников, пользующихся полускандальным успехом во всем мире, состоит из четырех новелл (каждый сделал по одной), связанных одним действующим лицом — коридорным Тедом, вышедшим на работу в первый раз в канун Нового года. Он "сдает" сперму на шабаше ведьм, чуть не погибает от руки ревнивого мужа, еле уносит ноги от шаловливых детишек гангстера, а в пентхаузе отрубает палец одному из гостей по условиям пари.