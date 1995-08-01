Институт Бенджамента, или Этот сон люди называют человеческой жизнью, 1995

Действие происходят в институте для подготовки гувернеров и напоминают произведения Кафки. Стиль — черно-белый морок с виртуозным использованием оттенков серого, фактуры предметов и игры теней.



Якоб Вон Гюнтен поступает в институт Бенжамента, чтобы обучиться на слугу. В результате нетрадиционных уроков, проводимых братом и сестрой Бенжамента — Йоханом и Лизой, Якоба и Лизу влечет друг к другу. По мере усиления чувства между ними здоровье Лизы становится все хуже, что вынуждает ее брата Йохана просить Якоба повлиять на нее…