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Институт Бенджамента, или Этот сон люди называют человеческой жизнью
Киноафиша Фильмы Институт Бенджамента, или Этот сон люди называют человеческой жизнью
Institute Benjamenta, or This Dream People Call Human Life

Институт Бенджамента, или Этот сон люди называют человеческой жизнью, 1995

1995 / Великобритания / Япония / Германия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Действие происходят в институте для подготовки гувернеров и напоминают произведения Кафки. Стиль — черно-белый морок с виртуозным использованием оттенков серого, фактуры предметов и игры теней. 

Якоб Вон Гюнтен поступает в институт Бенжамента, чтобы обучиться на слугу. В результате нетрадиционных уроков, проводимых братом и сестрой Бенжамента — Йоханом и Лизой, Якоба и Лизу влечет друг к другу. По мере усиления чувства между ними здоровье Лизы становится все хуже, что вынуждает ее брата Йохана просить Якоба повлиять на нее…

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 13 сентября 1995
Премьера в мире 1 августа 1995
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Куэй
В ролях
Марк Райлэнс
Марк Райлэнс
Элис Крайдж
Элис Крайдж
Готфрид Йон
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Институт Бенджамента, или Этот сон люди называют человеческой жизнью 2 постера
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