Бэтмен навсегда, 1995

Днем он плейбой и миллиардер по имени Брюс Уэйн, а ночью – защитник Готэм Сити, скрывающий личность под маской летучей мыши и прозвищем Бэтмен. В очередной раз ему приходится вступить в смертельную схватку со злом – в этот раз в лице некогда талантливого юриста Харви Дента, а ныне – суперзлодея Загадочника, а также сумасшедшего Загадочника, ранее известного под именем ученого Эдварда Нигмы из корпорации Уэйнов.