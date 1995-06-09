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Бэтмен навсегда Бэтмен навсегда
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Batman Forever

Бэтмен навсегда, 1995

1995 / США / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Днем он плейбой и миллиардер по имени Брюс Уэйн, а ночью – защитник Готэм Сити, скрывающий личность под маской летучей мыши и прозвищем Бэтмен. В очередной раз ему приходится вступить в смертельную схватку со злом – в этот раз в лице некогда талантливого юриста Харви Дента, а ныне – суперзлодея Загадочника, а также сумасшедшего Загадочника, ранее известного под именем ученого Эдварда Нигмы из корпорации Уэйнов.

  • Чтобы подготовиться к роли Загадочника, Джим Керри специально учился вращать трость. В ходе своих “тренировок” она сломал около двенадцати тростей, а также несколько предметов мебели в своем трейлере,
  • В предыдущих фильмах бэтмобиль, как правило, водили дублеры. Однако Крис О’Доннелл (Робин) настаивал на самостоятельном вождении и в итоге разбил бэтмобиль.
  • До утверждения Вэла Килмера на роль Бэтмена рассматривались кандидатуры Дэниэла Дэй-Льюиса, Уильяма Болдуина, Алека Болдуина, Итана Хоука, Рэйфа Файнса, Тома Хэнкса и Джонни Деппа.
  • По словам режиссера Джоэла Шумахера, основой для костюмов Бэтмена и Робина стали статуи древнегреческих богов.
  • Роль Робина могла достаться Леонардо ДиКаприо, Кристиану Бэйлу, Мэтту Дэймону, Джуду Лоу, Юэну МакГрегору, Кори Хэйму, Марку Уолбергу, Кори Фельдману, Марлону Уайнсу, Тоби Стивенсу или Скотту Спидману.

На этот раз угроза Готэму исходит от парочки объединивших усилия злодеев — Двуликого и Человека-Загадки. Однако и Бэтмен теперь не один — у него появляется верный помощник Робин.

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 9 июня 1995
Премьера в мире 9 июня 1995
Возраст 16+
Режиссер
Джоэл Шумахер
Джоэл Шумахер
В ролях
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Джим Керри
Джим Керри
Николь Кидман
Николь Кидман
Крис О'Доннелл
Крис О'Доннелл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бэтмен навсегда 3 постера
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