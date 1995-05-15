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Постер фильма Крепкий орешек 3
Постер фильма Крепкий орешек 3
Постер фильма Крепкий орешек 3
Постер фильма Крепкий орешек 3
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.6
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4 постера
Киноафиша Фильмы Крепкий орешек 3

Крепкий орешек 3

Die Hard: With a Vengeance 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

За время своей работы в полиции Джон Макклейн перешел дорогу многим преступникам, поэтому неудивительно, что один из них решил ему отомстить, причем сделать это максимально изощренно. Некий Саймон устраивает взрыв в универмаге и грозится продолжить теракты, если Джон не сыграет с ним смертельную игру. Теперь Макклейн вынужден метаться по городу и следовать телефонным инструкциям террориста, который наказывает за малейшее отклонение от его требований.

  • Именно Брюс Уиллис предложил Сэмюэлю Л. Джексону сниматься в фильме. Джексон был в восторге. Он утверждает, что смотрел первый “Крепкий орешек” больше тридцати раз. Ранее от роли Зевса отказался Лоуренс Фишберн. 
  • Загадка про бутылки с водой - это агадка, которую в свое время не смог решить на экзамене сценарист Джонатан Хенсли.
  • Изначально сценарий создавался как третья часть франшизы “Смертельное оружие”. 
  • Сэмюэл Л. Джексон сказал, что Зевс по характеру похож на него больше всех из тех персонажей, что он играл. 
  • Сценарист Джонатан Хенсли рассказал, что идея фильма пришла ему в голову, когда он представил, что один из его друзей детства, которого Хенсли поранил, бросив в него камень, решит отомстить ему много лет спустя. 
  • Джон Мактирнан назвал сюжет “слабым и возмутительным”, выразив надежду, что зрителям понравится его нелепость.

На улицах Нью-Йорка офицер полиции Джон Маклейн видел все, что только возможно. На этот раз для того, чтобы отомстить Маклейну, террорист Саймон, виртуозно устраивающий взрывы, заставляет героя-полицейского играть в смертельную игру. Ставка - город Нью-Йорк. Маклейн вынужден метаться по городу, следуя телефонным указаниям Саймона, готового разнести пол-Нью-Йорка за малейшее отклонение от его требований. И в то время, как вся полиция города занята поисками террористов, преступники похищают золотой запас Национального банка США.

Крепкий орешек 3 - trailer
Крепкий орешек 3  trailer
Страна США
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1995
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 15 мая 1995
Дата выхода
15 мая 1995 Россия 16+
25 мая 1995 Австралия
22 июня 1995 Аргентина
25 мая 1995 Бразилия
18 августа 1995 Великобритания
10 августа 1995 Венгрия
22 июня 1995 Германия
29 сентября 1995 Греция
7 июля 1995 Дания
18 августа 1995 Ирландия
21 июля 1995 Испания
15 мая 1995 Казахстан
19 мая 1995 Канада
26 мая 1995 Колумбия
21 июня 1995 Нидерланды
30 июня 1995 Норвегия
1 февраля 2010 ОАЭ
28 июля 1995 Польша
14 сентября 1995 Португалия
23 июля 1997 Румыния
19 мая 1995 США
29 сентября 1995 Словения
23 июня 1995 Таиланд
16 июня 1995 Тайвань
27 октября 1995 Турция
15 мая 1995 Украина
2 июня 1995 Уругвай
7 июня 1995 Филиппины
30 июня 1995 Финляндия
2 августа 1995 Франция
5 октября 1995 Чехия
27 октября 1995 Швейцария
30 июня 1995 Швеция
27 октября 1995 Эстония
10 июня 1995 Южная Корея
1 июля 1995 Япония
MPAA R
Бюджет $90 000 000
Сборы в мире $366 101 666
Производство Cinergi Pictures Entertainment, Twentieth Century Fox
Другие названия
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Режиссер
Джон МакТирнан
Джон МакТирнан
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Грэм Грин
Коллин Кэмп
Коллин Кэмп
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
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7.6 IMDb
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11 августа 2024 13:15
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Крепкий орешек 3 - trailer
Крепкий орешек 3 Trailer
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