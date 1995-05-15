За время своей работы в полиции Джон Макклейн перешел дорогу многим преступникам, поэтому неудивительно, что один из них решил ему отомстить, причем сделать это максимально изощренно. Некий Саймон устраивает взрыв в универмаге и грозится продолжить теракты, если Джон не сыграет с ним смертельную игру. Теперь Макклейн вынужден метаться по городу и следовать телефонным инструкциям террориста, который наказывает за малейшее отклонение от его требований.
На улицах Нью-Йорка офицер полиции Джон Маклейн видел все, что только возможно. На этот раз для того, чтобы отомстить Маклейну, террорист Саймон, виртуозно устраивающий взрывы, заставляет героя-полицейского играть в смертельную игру. Ставка - город Нью-Йорк. Маклейн вынужден метаться по городу, следуя телефонным указаниям Саймона, готового разнести пол-Нью-Йорка за малейшее отклонение от его требований. И в то время, как вся полиция города занята поисками террористов, преступники похищают золотой запас Национального банка США.
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