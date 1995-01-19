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Before Sunrise

Перед рассветом, 1995

1995 / США / Австрия / Швейцария
8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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История любви случайно встретившихся людей, у которых есть в запасе всего одна ночь.
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Во время путешествия по Европе американец Джесси знакомится в поезде с француженкой Селин. Он на следующий день возвращается в Штаты, она - отправляется в Париж, чтобы поступить в Сорбонну. Совершенно внезапно у героев оказывается много общего - так много, что они не могут расстаться просто так. Джесси уговаривает новую знакомую прогуляться вместе с ним по улочкам Вены в ожидании утреннего поезда. Молодые люди не хотят отпускать друг друга, но время неумолимо приближается к рассвету...

  • Источником вдохновения для режиссера Ричарда Линклейтера послужил случай из собственной жизни. Линклейтер прогуливался по Филадельфии с девушкой по имени Эми, некоторое время после этого они поддерживали связь, но затем все затихло. Лишь в 2010 году режиссер узнал, что Эми трагически погибла еще до выхода фильма. 
  • На создание сценария ушло 11 дней. 
  • Девять месяцев потребовалось Ричарду Линклейдеру, чтобы найти идеальных исполнителей главных ролей. 
  • На роль Селин пробовались Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Энистон. 
  • Действие фильма разворачивается 16 июня. В этот же день происходят события романа “Улисс” ирландского писателя Джеймса Джойса. Кроме того, 16 июня 1904 года Джойс познакомился со своей женой и музой Норой Барнакл.

Молодой американец Джесс знакомится в поезде с красивой француженкой Селин. Они сразу находят много общих тем для разговоров, и Джесс уговаривает Селин сойти вместе с ним в Вене, чтобы провести вместе вечер и ночь, так как наутро он должен улететь домой в Штаты. Этой ночью происходит чудо, между мужчиной и женщиной рождается любовь такая сильная, что всё остальное перестаёт иметь значение. Однако неумолимый обратный отсчёт продолжается, до рассвета осталось совсем немного времени, и влюблённые используют каждый драгоценный момент, чтобы узнать друг друга получше, чтобы успеть обменяться всеми своими воспоминаниями, мечтами и нежностью… перед рассветом.

8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1995
Премьера в России 27 января 1995
Премьера в мире 19 января 1995
Возраст 16+
Режиссер
Ричард Линклейтер
Ричард Линклейтер
В ролях
Итан Хоук
Итан Хоук
Жюли Дельпи
Жюли Дельпи
Андреа Экерт
Ханно Пёшль
Карл Брукшвайгер
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Жюли Дельпи уточнила, что она не отказывалась сниматься в четвертой части «Перед…» Ричарда Линклейтера По ее словам, фильм на самом деле никогда и не был в работе.
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28 июня 2021 11:40
Жюли Дельпи отказалась от съемок в четвертой части «Перед…» Ричарда Линклейтера Актриса была истощена работой над собственным фильмом и даже подумывает об уходе из кино.
Написать
22 июня 2021 16:11
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