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Постер фильма Джефферсон в Париже
5.8
Киноафиша Фильмы Джефферсон в Париже
5.8

Джефферсон в Париже

, 1995
Jefferson in Paris
Франция, США / биография, драма, исторический / 18+
Постер фильма Джефферсон в Париже
5.8

О фильме

Посол Соединенных Штатов Америки во Франции Томас Джефферсон приезжает в Париж накануне Великой французской революции. Высший свет еще живет красивой и роскошной жизнью. На этом фоне и происходит знакомство Джефферсона с людьми и нравами страны, случаются встречи без скуки и морализаторства. Томас обретает и врагов, и друзей, наблюдая за тем, как некогда мощное государство быстро катится к своему закату…

В ролях

Ник Нолти
Ник Нолти
Thomas Jefferson
Грета Скакки
Грета Скакки
Maria Cosway
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Sally Hemings
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Patsy Jefferson
Сет Гиллиам
James Hemings
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Микаэль Лонсдаль
Эстель Эоннет
Polly Jefferson
Тодд Бойс
William Short
Найджел Уитми
John Trumbull
Николас Зильберг
Monsieur Petit
Режиссер Джеймс Айвори
Сценарист Рут Правер Джабвала
Композитор Ричард Роббинс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / США
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 31 марта 1995
Дата выхода
31 марта 1995 Россия 16+
19 мая 1995 Италия
31 марта 1995 Казахстан
31 марта 1995 США
31 марта 1995 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $2 473 668
Производство Touchstone Pictures, Merchant Ivory Productions, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Jefferson in Paris, Jefferson à Paris, Jefferson em Paris, Jefferson en París, Jefferson i Paris, Džefersonas Paryžiuje, Jefferson la Paris, Jefferson Párizsban, Jefferson u Parizu, Jefferson v Paříži, Jefferson v Parizu, Jefferson w Paryżu, O Jefferson sto Parisi, Pariisissa kaikki on toisin, Ο Τζέφερσον στο Παρίσι, Джеферсън в Париж, Джефферсон в Париже, Джефферсон у Парижі, ある大統領の情事, ジェファーソン・イン・パリ, ジェファソン・イン・パリ 若き大統領の恋, 總統的秘密情人

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb

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