Посол Соединенных Штатов Америки во Франции Томас Джефферсон приезжает в Париж накануне Великой французской революции. Высший свет еще живет красивой и роскошной жизнью. На этом фоне и происходит знакомство Джефферсона с людьми и нравами страны, случаются встречи без скуки и морализаторства. Томас обретает и врагов, и друзей, наблюдая за тем, как некогда мощное государство быстро катится к своему закату…
|31 марта 1995
|Россия
|16+
|19 мая 1995
|Италия
|31 марта 1995
|Казахстан
|31 марта 1995
|США
|31 марта 1995
|Украина