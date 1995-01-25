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The Usual Suspects

Подозрительные лица, 1995

1995 / Германия / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В порту взорван корабль. На месте происшествия полиция обнаруживает 27 трупов, выживших в катастрофе всего двое. Один из них, венгерский нелегал, отправляется на больничную койку со множественными ожогами, второй, опытный авантюрист по прозвищу Болтун - прямиком на допрос. За содействие следствию мужчину вскоре отпускают на свободу, но насколько достоверны сведения, которые он предоставил агентам ФБР? Кто на самом деле стоит за преступлением и какой ценный груз хранился на взорванном судне?

  • Роль Роджера “Болтуна” Кинта изначально была написана специально для Кевина Спейси. 
  • При создании такого персонажа, как Кайзер, автор сценария Кристофер Маккуорри вдохновлялся историей Джона Листа - американского преступника, который убил всю свою семью, а затем скрывался от правосудия на протяжении 17 лет. 
  • Продолжительность съемок составила 35 дней. 
  • Оригинальное название фильма звучит как The Usual Suspect (“Обычные подозреваемые”) и является отсылкой к цитате из фильма “Касабланка” - “round up the usual suspects” (“начинайте аресты по списку подозреваемых”). 
  • Кевин Спейси признавался, что дважды перечитывал сценарий, чтобы убедиться, что правильно понял сюжет.

Обычно, если есть преступление, есть мотив. Обычно, если проводится опознание, по крайней мере есть один подозреваемый. Но это не было обычным преступлением… Пятеро преступников столкнулись в одном необычном месте и решили прокрутить одно дельце. Но кто-то более сильный и могущественный, кто-то, чье имя пугает всех преступников мира, хочет, чтобы они поработали на него… Это не было обычным преступлением, и они — не просто подозрительные лица…

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15 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 25 января 1995
Премьера в мире 25 января 1995
Возраст 16+
Режиссер
Брайан Сингер
Брайан Сингер
В ролях
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Стивен Болдуин
Стивен Болдуин
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Кевин Поллак
Кевин Поллак
Все актеры и съемочная группа
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Подозрительные лица
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