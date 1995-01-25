Подозрительные лица, 1995

В порту взорван корабль. На месте происшествия полиция обнаруживает 27 трупов, выживших в катастрофе всего двое. Один из них, венгерский нелегал, отправляется на больничную койку со множественными ожогами, второй, опытный авантюрист по прозвищу Болтун - прямиком на допрос. За содействие следствию мужчину вскоре отпускают на свободу, но насколько достоверны сведения, которые он предоставил агентам ФБР? Кто на самом деле стоит за преступлением и какой ценный груз хранился на взорванном судне?
Обычно, если есть преступление, есть мотив. Обычно, если проводится опознание, по крайней мере есть один подозреваемый. Но это не было обычным преступлением… Пятеро преступников столкнулись в одном необычном месте и решили прокрутить одно дельце. Но кто-то более сильный и могущественный, кто-то, чье имя пугает всех преступников мира, хочет, чтобы они поработали на него… Это не было обычным преступлением, и они — не просто подозрительные лица…