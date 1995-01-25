Подозрительные лица, 1995

Обычно, если есть преступление, есть мотив. Обычно, если проводится опознание, по крайней мере есть один подозреваемый. Но это не было обычным преступлением… Пятеро преступников столкнулись в одном необычном месте и решили прокрутить одно дельце. Но кто-то более сильный и могущественный, кто-то, чье имя пугает всех преступников мира, хочет, чтобы они поработали на него… Это не было обычным преступлением, и они — не просто подозрительные лица…