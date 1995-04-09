Пока ты спал, 1995

Люси Элеонор Модерац работает контролером на одной из станций чикагской электрички. Единственный проблеск радости в ее серой и унылой жизни – молодой человек по имени Питер Каллахан, каждый день проходящий мимо окон ее будки. И хотя молодые люди совершенно незнакомы, Люси постоянно мечтает о том, что однажды она выйдет за Питера замуж.
На Рождество Питер, как всегда, проходит мимо будки Люси, и она видит, как группа грабителей сталкивает его на рельсы. Люси спасает его от участи попасть под поезд, но от падения Питер впадает в кому. Девушка сопровождает его в госпиталь, где медсестра по ошибке принимает ее за невесту Каллахана и так представляет Люси семье Питера.
Паника и обстоятельства вынуждают Люси скрыть от них правду, и вскоре она становится полноценным членом большой и любящей семьи Каллаханов. Будучи сиротой без друзей и родственников, Люси столь очарована причудливыми Каллаханами и их безусловной любовью к ней, что просто не может заставить себя причинить им боль и рассказать, что они с Питером даже не знакомы. Она проводит с ними Рождество, а затем встречает младшего брата Питера, Джека. Вскоре молодые люди влюбляются друг в друга.
По иронии их идиллию именно пробуждение Джека. Что станет делать Люси, вынужденная признаться перед всеми в своей лжи, и кого из молодых людей она выберет своим действительным женихом?
В сцене отправления разносчик газет соскальзывает с велосипеда. На самом деле это был несчастный случай, но создатели решили оставить это в фильме. Это выглядело забавно, хотя на самом деле актер, играющий разносчика, сломал себе запястье.
Первоначальный сценарий был о женщине в коме и мужчине, притворяющемся ее женихом. Руководители почти всех студий сочли этот сюжет слишком хищническим, пока один из них не предложил поменять их полами. После того, как сценарий был переписан, фильм моментально подобрала кинокомпания Hollywood Pictures.
Роль Люси была написана для Деми Мур. Сандра Баллок забрала ее себе, заявив, что более глубоко понимает своего персонажа, так как она сама только что разорвала четырехлетние романтические отношения.
На рождественской вечеринке у Каллаханов Глинис Джонс произносит реплику: «Я больше не пью. Но и меньше тоже не пью!» Его коллега по фильму Джек Уорден, который также участвовал в съемках в этой сцены, использовал ту же строчку 31 годом ранее в фильме «Заколдованные».
Изначально фильм не должен был быть рождественским. Это руководство студии решило, что действие фильма стоит перенести на рождественские праздники, чтобы потом его было легче продать.
Неизвестный тогда Мэттью МакКонахи пробовался на роль Джека Каллахана, но был исключен из-за своего техасского акцента. Режиссер также отклонил предложение снять в этой роли Рассела Кроу.
В фильме часто повторяются образы нашей планеты и отсылки к Спящей красавице: отец читает эту сказку маленькой Люси, и сам сюжет фильма перекликается с сюжетом сказки, только со сменой ролей. Также в квартире Люси есть глобус, а еще другой глобус, светящуюся лампу, дарит отцу Люси ее мать.
По забавному совпадению, Сандра Баллок и Билл Пуллман уже играли одного из родителей актрисы Мэй Уитман в других фильмах, «Проблески надежды» Фореста Уитакера и «День независимости» Роланда Эммериха соответственно.
Дом Каллаханов и церковь, в которой поженились родители Люси, находятся в Лагранже, пригороде Чикаго. По еще одному совпадению номер адреса каждой локации – 203; Дом Каллаханов расположен на 8-й авеню, 203, а церковь расположена всего в полумиле к западу, на 203 С Кенсингтон-авеню. Оба здания находятся на углу своей улицы и Элм-авеню.
Монике Кина, которая играет Мэри, на момент съемок было 15 лет. В фильме предполагается, что она находится примерно в этом возрасте, поскольку ей делают пирсинг ушей в подарок на Рождество, что является обычным возрастом для пирсинга среди подростков. Большая разница в возрасте между ней и ее старшими братьями в фильме никак не объясняется.
Изначально фильм имел название «Парень в коме».
Люси работает в метро - продает жетоны. Она влюбилась в незнакомца, который каждый день покупает их у нее, и надеется, что в один прекрасный день она сможет познакомиться с ним. И вот этот день настал, хотя сложилось все не совсем так, как она ожидала. На него напали грабители, он упал на рельсы, и она спасла ему жизнь. В больнице, пока любимый был в коме, она познакомилась со всей его семьей, и получилось так, что все сочли ее его невестой. Разубедить будущих "родственников" ей шанса не предоставилось и пришлось играть эту роль. Но в коме пострадавший явно залежался. В Сандру влюбился брат больного Джек, и с каждым днем ее любовь к Питеру все больше переходила на Джека. Чем разрешилась столь сложная ситуация, вы узнаете, посмотрев эту очень добрую и смешную комедию.