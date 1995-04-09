Пока ты спал, 1995

В сцене отправления разносчик газет соскальзывает с велосипеда. На самом деле это был несчастный случай, но создатели решили оставить это в фильме. Это выглядело забавно, хотя на самом деле актер, играющий разносчика, сломал себе запястье.

Первоначальный сценарий был о женщине в коме и мужчине, притворяющемся ее женихом. Руководители почти всех студий сочли этот сюжет слишком хищническим, пока один из них не предложил поменять их полами. После того, как сценарий был переписан, фильм моментально подобрала кинокомпания Hollywood Pictures.

Роль Люси была написана для Деми Мур. Сандра Баллок забрала ее себе, заявив, что более глубоко понимает своего персонажа, так как она сама только что разорвала четырехлетние романтические отношения.

На рождественской вечеринке у Каллаханов Глинис Джонс произносит реплику: «Я больше не пью. Но и меньше тоже не пью!» Его коллега по фильму Джек Уорден, который также участвовал в съемках в этой сцены, использовал ту же строчку 31 годом ранее в фильме «Заколдованные».

Изначально фильм не должен был быть рождественским. Это руководство студии решило, что действие фильма стоит перенести на рождественские праздники, чтобы потом его было легче продать.

Неизвестный тогда Мэттью МакКонахи пробовался на роль Джека Каллахана, но был исключен из-за своего техасского акцента. Режиссер также отклонил предложение снять в этой роли Рассела Кроу.

В фильме часто повторяются образы нашей планеты и отсылки к Спящей красавице: отец читает эту сказку маленькой Люси, и сам сюжет фильма перекликается с сюжетом сказки, только со сменой ролей. Также в квартире Люси есть глобус, а еще другой глобус, светящуюся лампу, дарит отцу Люси ее мать.

По забавному совпадению, Сандра Баллок и Билл Пуллман уже играли одного из родителей актрисы Мэй Уитман в других фильмах, «Проблески надежды» Фореста Уитакера и «День независимости» Роланда Эммериха соответственно.

Дом Каллаханов и церковь, в которой поженились родители Люси, находятся в Лагранже, пригороде Чикаго. По еще одному совпадению номер адреса каждой локации – 203; Дом Каллаханов расположен на 8-й авеню, 203, а церковь расположена всего в полумиле к западу, на 203 С Кенсингтон-авеню. Оба здания находятся на углу своей улицы и Элм-авеню.

Монике Кина, которая играет Мэри, на момент съемок было 15 лет. В фильме предполагается, что она находится примерно в этом возрасте, поскольку ей делают пирсинг ушей в подарок на Рождество, что является обычным возрастом для пирсинга среди подростков. Большая разница в возрасте между ней и ее старшими братьями в фильме никак не объясняется.

Изначально фильм имел название «Парень в коме».