Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Ленни и его супруга усыновили мальчика. Подрастая, малыш удивляет их выдающимися способностями. Заинтригованный, Ленни решает разыскать биологическую мать ребенка. Тайком от жены он ее находит. И каково же его удивление, когда ею оказывается тупая нью-йоркская проститутка.
|1 сентября 1995
|Россия
|16+
|17 мая 1996
|Бразилия
|12 апреля 1996
|Великобритания
|15 августа 1996
|Германия
|22 февраля 1996
|Испания
|26 января 1996
|Италия
|1 сентября 1995
|Казахстан
|13 сентября 1995
|США
|1 сентября 1995
|Украина
|7 февраля 1996
|Франция
|22 августа 1996
|Чехия
|U
|13 сентября 1997
|Южная Корея
|18