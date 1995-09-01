Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Великая Афродита
7.5 Рейтинг IMDb: 7
Киноафиша Фильмы Великая Афродита

Великая Афродита

Mighty Aphrodite 18+
О фильме

Ленни и его супруга усыновили мальчика. Подрастая, малыш удивляет их выдающимися способностями. Заинтригованный, Ленни решает разыскать биологическую мать ребенка. Тайком от жены он ее находит. И каково же его удивление, когда ею оказывается тупая нью-йоркская проститутка.

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 1 сентября 1995
Дата выхода
1 сентября 1995 Россия 16+
17 мая 1996 Бразилия
12 апреля 1996 Великобритания
15 августа 1996 Германия
22 февраля 1996 Испания
26 января 1996 Италия
1 сентября 1995 Казахстан
13 сентября 1995 США
1 сентября 1995 Украина
7 февраля 1996 Франция
22 августа 1996 Чехия U
13 сентября 1997 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $6 468 498
Производство Sweetland Films, Magnolia Pictures, Miramax
Другие названия
Mighty Aphrodite, Poderosa Afrodita, Maudite Aphrodite, Geliebte Aphrodite, Poderosa Afrodite, Akatamahiti Afroditi, Aphrodita Ha-Gdolla, Frodige Afrodite, Galingoji Afrodite, Hatalmas Aphrodité, Jej wysokość Afrodyta, Kõikvõimas Aphrodite, La dea dell'amore, Mig og Afrodite, Moćna Afrodita, Mocná Afrodité, Mocná Afrodíté, Mogočna Afrodita, Người Mẹ Phi Thường, På tal om Afrodite, Rakkauden jumalatar, Sevimli fahişe, Ακαταμάχητη Αφροδίτη, Великая Афродита, Могъщата Афродита, Моћна Афродита/Moćna Afrodita, 無敵愛美神, 誘惑のアフロディーテ, 非強力春藥
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Клер Блум
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Олимпия Дукакис
Олимпия Дукакис
Майкл Рапапорт
Майкл Рапапорт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.5
Оцените 13 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Великая Афродита - смотреть в онлайн-кинотеатре

Великая Афродита

Цитаты
Linda Ash И вот я на первом дне, на съёмках, и этот чувак меня сзади, а в это время два здоровенных мужика в форме копов у меня во рту, и я думаю про себя: «Мне нравится играть. Я хочу учиться.»
Кадры из фильма
