Аполлон 13, 1995

Историческая драма Рона Ховарда об одном из самых драматичных моментов освоения космоса. В апреле 1970 года американцы решаются на третью эскпедицию на поверхность Луны. Миссия ложится на плечи экипажа космического корабля “Аполлон-13” во главе с астронавтом Джимом Ловеллом.
Космический блокбастер, приключенческая лента с изобретательным сюжетом, который держит в напряжении и щекочет нервы, но при этом лишен кровопролития и жестокости. Корабль Аполлон 13 терпит катастрофу в глубинах космоса. Мужественные астронавты на волосок от гибели…
Ответ на сообщение test от 13/01/2015 - 14:46:12
после "Гравитации" космос уже не так… Читать дальше…
Корабль Аполлон 13 терпит катастрофу в глубинах космоса
как его в глубины-то занесло?..
надо… Читать дальше…