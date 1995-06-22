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Аполлон 13 Аполлон 13
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Apollo 13

Аполлон 13, 1995

1995 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Историческая драма Рона Ховарда об одном из самых драматичных моментов освоения космоса. В апреле 1970 года американцы решаются на третью эскпедицию на поверхность Луны. Миссия ложится на плечи экипажа космического корабля “Аполлон-13” во главе с астронавтом Джимом Ловеллом.

  • Картина снята по книге “Утерянная Луна” астронавта Джеймса Ловелла, написанной в соавторстве с Джеффри Клюгером.
  • Командир реального “Аполлона-13” Джеймс Ловелл появился в фильме в эпизодической роли одного из офицеров на палубе корабля “Иводзима”: его персонаж пожал руку Тому Хэнксу, играющему его самого. После выхода картины в прокат Ловелл заявил, что его самого в фильме изобразили крайне неправдоподобно.
  • Сцены, в которых должна была быть показана невесомость, снимались в условиях настоящей невесомости – в полете на специальном самолете-лаборатории по параболической траектории. В салоне для этого оборудовали две тесных кабины, которые в точности повторяли интерьер внутренних помещений корабля “Аполлон”.
  • Хотя фильм хвалили за правдоподобность, ряд неточностей в картине все же имеется. Так, например, культовая фраза “Хьюстон, у нас проблема” Джека Суайгерта на самом деле звучала как “Окей, Хьюстон, у нас тут возникла проблема”. Сценаристы изменили реплику для большего драматизма.

Космический блокбастер, приключенческая лента с изобретательным сюжетом, который держит в напряжении и щекочет нервы, но при этом лишен кровопролития и жестокости. Корабль Аполлон 13 терпит катастрофу в глубинах космоса. Мужественные астронавты на волосок от гибели…

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 22 июня 1995
Премьера онлайн 16 декабря 2019
Премьера в мире 22 июня 1995
Возраст 0+
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Эд Харрис
Эд Харрис
Кэтлин Куинлан
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 31 октября 2015, 09:28
Так вот это откуда: Хьюстон, у нас проблема

Ответ на сообщение test от 13/01/2015 - 14:46:12
после "Гравитации" космос уже не так… Читать дальше…
fanbunga 24 ноября 2015, 00:44
Ответ на сообщение Киноафиша от 28/11/2012 - 23:40:07

Корабль Аполлон 13 терпит катастрофу в глубинах космоса
как его в глубины-то занесло?..
надо… Читать дальше…
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