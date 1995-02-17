Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Толстопузы
6.7 Рейтинг IMDb: 6.6
Толстопузы

Толстопузы

Heavy Weights 18+
О фильме

Летний лагерь «Надежда» — рай для толстяков. В нем из года в год отдыхают полные дети, мирно скидывая несколько кило за сезон. Но все хорошее имеет обыкновение когда-то кончаться.

Прибыв в лагерь на очередное лето, юный Джерри и его друзья обнаруживают, что у «Надежды» теперь новый хозяин — чокнутый фанат бодибилдинга. Он одержим идеей любой ценой превратить своих пухлых подопечных в жутких «качков».

Сперва герои покорно сносят спортивные истязания босса. Но вскоре понимают, что жить так больше нельзя и поднимают мятеж. А когда бунтуют тяжеловесы, лучше не находиться на их пути!…

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 17 февраля 1995
Дата выхода
17 февраля 1995 Россия 12+
29 ноября 1996 Австралия G
29 ноября 1996 Бразилия L
17 февраля 1995 Казахстан
17 февраля 1995 Канада
17 февраля 1995 США
17 февраля 1995 Украина
MPAA PG
Сборы в мире $17 689 177
Производство Caravan Pictures, Walt Disney Pictures
Другие названия
Heavyweights, Pesos Pesados, Ağır toplar, Dručkiai, La Colo des gourmands, Les poids lourds, Nehézfiúk, Obóz wagi ciężkiej, Pesi massimi, Peso pesado, Pfundskerle, Punkeroiden piina, Tungviktarna, Turma da pesada, Waga ciężka, Дебелаци, Товстунці, Толстопузы, ヘビーウェイト/サマー・キャンプ奪還作戦
Режиссер
Стивен Брилл
В ролях
Дэвид Голдман
Джозеф Вейн Миллер
Коуди Бюргер
Аллен Коверт
Тим Блейк Нельсон
Тим Блейк Нельсон
Все актеры и съемочная группа
6.7
Киноляпы

Когда Джош говорит "Сеймур Баттс", он на самом деле говорит "Питер Фитц". Затем дядя Тони спрашивает: "Кто такой Питер Фитц?" и закадровый голос Джоша перекрывает ответ: "Любой может оказаться Питером Фитцем, если достаточно сильно надавить."

