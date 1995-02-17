Летний лагерь «Надежда» — рай для толстяков. В нем из года в год отдыхают полные дети, мирно скидывая несколько кило за сезон. Но все хорошее имеет обыкновение когда-то кончаться.
Прибыв в лагерь на очередное лето, юный Джерри и его друзья обнаруживают, что у «Надежды» теперь новый хозяин — чокнутый фанат бодибилдинга. Он одержим идеей любой ценой превратить своих пухлых подопечных в жутких «качков».
Сперва герои покорно сносят спортивные истязания босса. Но вскоре понимают, что жить так больше нельзя и поднимают мятеж. А когда бунтуют тяжеловесы, лучше не находиться на их пути!…
|17 февраля 1995
|Россия
|12+
|29 ноября 1996
|Австралия
|G
|29 ноября 1996
|Бразилия
|L
|17 февраля 1995
|Казахстан
|17 февраля 1995
|Канада
|17 февраля 1995
|США
|17 февраля 1995
|Украина
Когда Джош говорит "Сеймур Баттс", он на самом деле говорит "Питер Фитц". Затем дядя Тони спрашивает: "Кто такой Питер Фитц?" и закадровый голос Джоша перекрывает ответ: "Любой может оказаться Питером Фитцем, если достаточно сильно надавить."