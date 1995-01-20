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Постер фильма Жизнь в забвении
7.3
Киноафиша Фильмы Жизнь в забвении
7.3

Жизнь в забвении

, 1995
Living In Oblivion
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Жизнь в забвении
7.3

О фильме

Роман о том, как пишут роман, фильм о том, как снимают кино, - эти приемы во все времена были очень популярны. Вот и в данном случае Том ДиЧилло, между прочим, оператор первого фильма Джима Джармуша, снял картину о том, как непрост процесс создания фильма. Режиссеру, которого сыграл "король второго плана" Стив Бушеми, приходится мириться с постоянным хаосом на площадке и бороться с заносчивыми актерами и бестолковыми помощниками. Забавный и ироничный взгляд на малобюджетное кино. США, 1995

В ролях

Стив Бушеми
Стив Бушеми
Nick Reve
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Nicole Springer
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Wolf
Джеймс ЛеГрос
Джеймс ЛеГрос
Chad Palomino
Даниэль фон Цернек
Ванда
Rica Martens
Cora
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Tito
Кевин Корригэн
Assistant Camera
Hilary Gilford
Script
Роберт Уайтман
Gaffer
Режиссер Том Ди Чилло
Сценарист Том Ди Чилло
Композитор Jim Farmer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1995
Премьера в мире 20 января 1995
Дата выхода
20 января 1995 Россия 16+
30 ноября 1995 Аргентина 18
16 февраля 1996 Бразилия 18
7 сентября 1995 Германия
20 января 1995 Казахстан
21 июля 1995 США
26 апреля 1996 Турция
20 января 1995 Украина
13 сентября 1995 Франция
24 августа 2000 Чехия 15+
MPAA R
Бюджет $500 000
Сборы в мире $1 111 790
Производство JDI Productions, Lemon Sky Productions
Другие названия
Living in Oblivion, Ça tourne à Manhattan, Csapnivaló, Filmowy zawrót głowy, Hei, kamera käy, Kallitehnes... ston ypno tous, Klar til optagelse, Leven in vergetelheid, Living in Oblivion - Total abgedreht, Living in Oblivion - Tystnad, tagning!, Manik depresif, Scene Six, Take One, Si gira a Manhattan, Stille! Kamera går, Um Realizador em Apuros, Vivendo no Abandono, Viviendo en el olvido, Vivir rodando, Živeći u zaboravu, Ziveti v pozabi, Život v oblakoch, Život v oblouznění, Καλλιτέχνες... στον ύπνο τους, Живот в забрава, Жизнь в забвении, リビング・イン・オブリビオン 悪夢の撮影日誌, Living in Oblivion – Total abgedreht

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 декабря 2023

Цитаты

[Маленький человек Тито недоволен сном]
Tito Почему мой персонаж должен быть карликом?
Nick Он не обязательно должен быть им.
Tito Тогда почему он им? Это единственный способ сделать сон — вставить туда карлика?
Nick Нет, Тито, я...
Tito Тебе когда-нибудь снился сон с карликом? Ты знаешь хоть кого-то, кому снился сон с карликом? Нет! Мне даже не снятся сны с карликами. Единственное место, где я видел карликов в снах — это в тупых фильмах, вроде этого! «О, сделаем странно, вставим карлика!» Все такие: «Вау, это точно сон, тут карлик!» Ну, мне это надоело! Можешь засунуть эту сонную сцену себе в ж#пу!

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