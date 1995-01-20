[Маленький человек Тито недоволен сном]

Tito Почему мой персонаж должен быть карликом?

Nick Он не обязательно должен быть им.

Tito Тогда почему он им? Это единственный способ сделать сон — вставить туда карлика?

Nick Нет, Тито, я...