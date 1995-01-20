Роман о том, как пишут роман, фильм о том, как снимают кино, - эти приемы во все времена были очень популярны. Вот и в данном случае Том ДиЧилло, между прочим, оператор первого фильма Джима Джармуша, снял картину о том, как непрост процесс создания фильма. Режиссеру, которого сыграл "король второго плана" Стив Бушеми, приходится мириться с постоянным хаосом на площадке и бороться с заносчивыми актерами и бестолковыми помощниками. Забавный и ироничный взгляд на малобюджетное кино. США, 1995
|20 января 1995
|Россия
|16+
|30 ноября 1995
|Аргентина
|18
|16 февраля 1996
|Бразилия
|18
|7 сентября 1995
|Германия
|20 января 1995
|Казахстан
|21 июля 1995
|США
|26 апреля 1996
|Турция
|20 января 1995
|Украина
|13 сентября 1995
|Франция
|24 августа 2000
|Чехия
|15+