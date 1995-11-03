Отзывы о фильме
В сентябре 1871 года Поль Верлен, молодой, но уже известный в Париже поэт, получил письмо из провинции, содержащее восемь чрезвычайно интересных стихотворений, написанных Артюром Рембо. Он ответил: "Мой дорогой, великая душа, приезжайте, мы призываем Вас, Вас ждут". То, что Вы увидите в картине - история, напрямую взятая из их писем и поэзии.
|3 ноября 1995
|Россия
|18+
|13 декабря 1996
|Бразилия
|16
|22 ноября 1996
|Великобритания
|13 июня 1996
|Германия
|13 февраля 1997
|Греция
|23 августа 1996
|Италия
|3 ноября 1995
|Казахстан
|3 ноября 1995
|США
|3 ноября 1995
|Украина
|12 февраля 1997
|Франция
|14 января 1999
|Чехия
|15+
|2 декабря 1995
|Южная Корея
|18
|5 октября 1996
|Япония