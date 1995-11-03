Оповещения от Киноафиши
Полное затмение
7.0 Рейтинг IMDb: 6.4
Полное затмение

Полное затмение

Total Eclipse 18+
О фильме

В сентябре 1871 года Поль Верлен, молодой, но уже известный в Париже поэт, получил письмо из провинции, содержащее восемь чрезвычайно интересных стихотворений, написанных Артюром Рембо. Он ответил: "Мой дорогой, великая душа, приезжайте, мы призываем Вас, Вас ждут". То, что Вы увидите в картине - история, напрямую взятая из их писем и поэзии.

Страна Великобритания / Франция / Бельгия / Италия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 3 ноября 1995
Дата выхода
3 ноября 1995 Россия 18+
13 декабря 1996 Бразилия 16
22 ноября 1996 Великобритания
13 июня 1996 Германия
13 февраля 1997 Греция
23 августа 1996 Италия
3 ноября 1995 Казахстан
3 ноября 1995 США
3 ноября 1995 Украина
12 февраля 1997 Франция
14 января 1999 Чехия 15+
2 декабря 1995 Южная Корея 18
5 октября 1996 Япония
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $340 139
Производство FIT Productions, Portman Productions, Société Française de Production (SFP)
Другие названия
Total Eclipse, El fuego y la sombra, Całkowite zaćmienie, Die Affäre von Rimbaud und Verlaine, Eclipsã totalã, Eclipse de uma Paixão, Eclipse Total, Eclipse totale, Les poètes maudits, Poeti dall'inferno, Potpuna pomrčina, Rimbaud, Rimbaud Verlaine, Teljes napfogyatkozás, Total Eclipse - kielletyt tunteet, Totální zatmění, Tutkunun Şairleri, Úplné zatmění, Úplné zatmenie, Vidas al límite, Visiškas užtemimas, Καταραμένη σχέση, Полное затмение, Пълно затъмнение, 全蝕狂愛, 太陽と月に背いて
Режиссер
Агнешка Холланд
Агнешка Холланд
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Доминик Блан
Романа Боренже
Романа Боренже
Все актеры и съемочная группа
Фильмы с Леонардо ДиКаприо

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
