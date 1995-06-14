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Покахонтас Покахонтас
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Pocahontas

Покахонтас, 1995

1995 / США
8.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Красавица Покахонтас - дочь индейского вождя, живущая в полной гармонии с природой и своими соплеменниками. Однажды ей снится тревожный сон, который означает, что скоро она встретит настоящую любовь. Сон оказывается вещим: к берегу неподалеку причаливает большой корабль, из которого показываются необычные светлокожие люди. Капитан колонистов по имени Джон Смит и принцесса Покахонтас влюбляются друг в друга, но на пути их чувств встает непримиримая вражда, которая начинается между белыми пришельцами и индейцами.

  • Премьера фильма в кинотеатрах состоялась 23 июня 1995 года, в день 400-летия со дня рождения настоящей принцессы Покахонтас. 
  • В первом наброске сценария Бабушка Ива была написана как мужской персонаж - дух реки, а роль была предложена Грегори Пеку. Актер отказался от нее и выразил мнение, что главной героине нужна материнская фигура, к которой она могла бы обратиться за советом. Создатели фильма согласились с ним, а сценарий был изменен.
  • Руководители “Disney” настояли на том, чтобы лишить диалогов всех второстепенных персонажей-животных, таких как Мико и Флит, чтобы сделать мультфильм более серьезным. 
  • Песня “Colors of the Wind” была первой, написанной для мультфильма, и помогла определить характер его повествования и настроение. Несмотря на то, что в этой песне фигурирует слово “гора”, настоящая Покахонтас никогда в жизни не видела никаких гор.

Покахонтас - красивая дочь вождя индейцев. У нее есть друг - веселый и любопытный енот, который очень любит проказничать. Однажды, во время прогулки, Покахонтас замечает большой корабль с белокожими незнакомцами на борту. "Эти Белые Люди принесут много бед нашему народу!" - предсказывает вождь. Капитан корабля из-за жажды золота начинает войну против мирного индейского народа. Сможет ли Покахонтас предотвратить неизбежную войну и спасти свой народ?

8.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1995
Премьера в России 15 июня 1995
Премьера в мире 14 июня 1995
Возраст 0+
Режиссер
Майк Гэбриэль
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
рен Бедар
Рассел Минс
Все актеры и съемочная группа
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