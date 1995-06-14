Покахонтас, 1995

Красавица Покахонтас - дочь индейского вождя, живущая в полной гармонии с природой и своими соплеменниками. Однажды ей снится тревожный сон, который означает, что скоро она встретит настоящую любовь. Сон оказывается вещим: к берегу неподалеку причаливает большой корабль, из которого показываются необычные светлокожие люди. Капитан колонистов по имени Джон Смит и принцесса Покахонтас влюбляются друг в друга, но на пути их чувств встает непримиримая вражда, которая начинается между белыми пришельцами и индейцами.