Покахонтас, 1995

Красавица Покахонтас - дочь индейского вождя, живущая в полной гармонии с природой и своими соплеменниками. Однажды ей снится тревожный сон, который означает, что скоро она встретит настоящую любовь. Сон оказывается вещим: к берегу неподалеку причаливает большой корабль, из которого показываются необычные светлокожие люди. Капитан колонистов по имени Джон Смит и принцесса Покахонтас влюбляются друг в друга, но на пути их чувств встает непримиримая вражда, которая начинается между белыми пришельцами и индейцами.
Покахонтас - красивая дочь вождя индейцев. У нее есть друг - веселый и любопытный енот, который очень любит проказничать. Однажды, во время прогулки, Покахонтас замечает большой корабль с белокожими незнакомцами на борту. "Эти Белые Люди принесут много бед нашему народу!" - предсказывает вождь. Капитан корабля из-за жажды золота начинает войну против мирного индейского народа. Сможет ли Покахонтас предотвратить неизбежную войну и спасти свой народ?