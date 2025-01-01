Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Фламандская доска
Постер фильма Фламандская доска
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Фламандская доска

Фламандская доска

Uncovered 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Джулия реставрирует к аукциону старинную картину, принадлежащую древнему, но обедневшему аристократическому роду. На шедевре кисти фламандского художника 15-го века изображены погруженная в думы женщина и двое играющих в шахматы мужчин. Казалось бы, ничего необычного — но только на первый взгляд. Под слоями краски в свете рентгеновских лучей Джулия обнаруживает надпись на латыни, оказавшуюся ключом к разгадке преступления, совершенного в те далекие времена. Но когда убивают друга Джулии, она понимает, что каким-то загадочным образом кровавая ниточка тянется к реставрируемой картине. И цепь новых убийств связана с расстановкой шахматных фигур на нарисованной доске…

Страна Великобритания / Испания / Франция
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 1 мая 1994
Дата выхода
5 января 1995 Россия 16+
5 января 1995 Казахстан
4 января 1995 Нидерланды
4 января 1995 США
5 января 1995 Украина
1 мая 1994 Франция
MPAA R
Производство CiBy 2000, CiBy UK, Ciby Uk
Другие названия
Uncovered, A tábua de flandres, Flamsko platno, Geheimnisse, La tabla de flandes, Lóhalálában, Odhalení, Qui a tué le chevalier?, Retouching Naked Smile, Scacco matto, Śmiertelny ruch, Szachownica flamandzka, Thanasimi kinisi, The Flemish Board, Xeque-Mate, Фламандская доска, 비밀의 그림, レタッチ 裸の微笑
Режиссер
Джим МакБрайд
В ролях
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Джон Вуд
Джон Вуд
Подж Биэн
Питер Уингфилд
Хелен МакКрори
Хелен МакКрори
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Фламандская доска
Код да Винчи 6.9
Код да Винчи (2006)
Девятые врата 7.4
Девятые врата (1999)
Разрушенный дворец 6.7
Разрушенный дворец (1999)
Прощай 6.1
Прощай (2019)
Новая попытка Кейт МакКолл 6.3
Новая попытка Кейт МакКолл (2014)
Супершпион 5.7
Супершпион (2000)
Нарушая запреты 5.5
Нарушая запреты (1999)
Мария-Луиза, или Разрешение 6.0
Мария-Луиза, или Разрешение (1995)
Дом призраков 6.2
Дом призраков (1995)
Контрабанда 6.5
Контрабанда (2012)
Обитель проклятых 7.4
Обитель проклятых (2014)
Вакансия на жертву 6.6
Вакансия на жертву (2007)
Фильм находится в подборках
Фильмы про шахматы Фильмы про шахматы

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Слушать
саундтрек фильма Фламандская доска
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
«Он просто бесплодный»: Кэмерон искренне не любит один из гениальнейших Sci-Fi фильмов всех времен (но признает его величие)
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше