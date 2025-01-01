Джулия реставрирует к аукциону старинную картину, принадлежащую древнему, но обедневшему аристократическому роду. На шедевре кисти фламандского художника 15-го века изображены погруженная в думы женщина и двое играющих в шахматы мужчин. Казалось бы, ничего необычного — но только на первый взгляд. Под слоями краски в свете рентгеновских лучей Джулия обнаруживает надпись на латыни, оказавшуюся ключом к разгадке преступления, совершенного в те далекие времена. Но когда убивают друга Джулии, она понимает, что каким-то загадочным образом кровавая ниточка тянется к реставрируемой картине. И цепь новых убийств связана с расстановкой шахматных фигур на нарисованной доске…
|5 января 1995
|Россия
|16+
|5 января 1995
|Казахстан
|4 января 1995
|Нидерланды
|4 января 1995
|США
|5 января 1995
|Украина
|1 мая 1994
|Франция