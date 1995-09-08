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Чем заняться мертвецу в Денвере? Чем заняться мертвецу в Денвере?
Киноафиша Фильмы Чем заняться мертвецу в Денвере?
Things to Do in Denver When You`re Dead

Чем заняться мертвецу в Денвере?, 1995

1995 / США
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джимми по прозвищу Святоша давно покончил с криминальным прошлым и занялся собственным легальным бизнесом – в его фирме неизлечимо больные люди могут записать «загробное» видеообращение для своих близких. Однако главарь одной из преступных группировок напоминает герою о старом должке. Бандит хочет, чтобы Джимми разобрался с парнем, который увел возлюбленную у его сына. Сколотив банду из старых приятелей, Святоша отправляется на дело. Убедительный разговор каким-то образом превращается в убийство, причем погибает не только сам разлучник, но и девушка. Разъяренный мафиози отправляет по следу незадачливой банды киллера...

  • Название фильма позаимствовано из одноименной песни американского рок-музыканта Уоррена Зивона, а имя и прозвище главного героя – Джимми Святоша – из песни Брюса Спрингстина Lost In The Flood. 
  • Скотту Розенбергу понадобилось всего лишь две недели, чтобы написать сценарий. По признанию самого автора, это было реакцией на скоропостижную смерть его отца. 
  • Съемки фильма начались 24 августа 1994 года. Съемочной команде потребовалось 34 дня, чтобы отснять все сцены в студии, а также в городе Денвер, штат Колорадо, США, и его окрестностях.

Чтобы окончательно завязать с темным прошлым, Джимми по прозвищу Святоша вынужден выполнить последнее задание своего босса, безжалостного Человека-с-Планом. Собрав старых соратников, Джимми принимается за дело. Неожиданно в жизнь Святоши приходит любовь в лице невинной и грациозной Дагни. Тщательно разработанный план терпит крах. По приказу мстительного босса от рук дьявольского убийцы погибают друзья Джимми, да и у него у самого шансов выжить практически нет...

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 8 сентября 1995
Премьера в мире 8 сентября 1995
Возраст 12+
Режиссер
Гэри Фледер
В ролях
Гэбриэлла Энвор
Стив Бусеми
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Билл Коббс
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чем заняться мертвецу в Денвере? 3 постера
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Чем заняться мертвецу в Денвере? смотреть онлайн

Чем заняться мертвецу в Денвере?
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 08/07/2013 - 08:33:01):очень романтические гангстеры

Пронзительно романтические неудачники. Правда, по сюжету выходит, что… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Красивая история. Надо будет запомнить, пересмотреть ещё как-нибудь потом.
Кайф ведь: Уокен, Бушеми, Кристофер Ллойд, Гарсия-красавчик. Еще есть… Читать дальше…
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