Чем заняться мертвецу в Денвере?, 1995

Джимми по прозвищу Святоша давно покончил с криминальным прошлым и занялся собственным легальным бизнесом – в его фирме неизлечимо больные люди могут записать «загробное» видеообращение для своих близких. Однако главарь одной из преступных группировок напоминает герою о старом должке. Бандит хочет, чтобы Джимми разобрался с парнем, который увел возлюбленную у его сына. Сколотив банду из старых приятелей, Святоша отправляется на дело. Убедительный разговор каким-то образом превращается в убийство, причем погибает не только сам разлучник, но и девушка. Разъяренный мафиози отправляет по следу незадачливой банды киллера...
Чтобы окончательно завязать с темным прошлым, Джимми по прозвищу Святоша вынужден выполнить последнее задание своего босса, безжалостного Человека-с-Планом. Собрав старых соратников, Джимми принимается за дело. Неожиданно в жизнь Святоши приходит любовь в лице невинной и грациозной Дагни. Тщательно разработанный план терпит крах. По приказу мстительного босса от рук дьявольского убийцы погибают друзья Джимми, да и у него у самого шансов выжить практически нет...
Пронзительно романтические неудачники. Правда, по сюжету выходит, что… Читать дальше…
Кайф ведь: Уокен, Бушеми, Кристофер Ллойд, Гарсия-красавчик. Еще есть… Читать дальше…