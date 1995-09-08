Чем заняться мертвецу в Денвере?, 1995

Джимми по прозвищу Святоша давно покончил с криминальным прошлым и занялся собственным легальным бизнесом – в его фирме неизлечимо больные люди могут записать «загробное» видеообращение для своих близких. Однако главарь одной из преступных группировок напоминает герою о старом должке. Бандит хочет, чтобы Джимми разобрался с парнем, который увел возлюбленную у его сына. Сколотив банду из старых приятелей, Святоша отправляется на дело. Убедительный разговор каким-то образом превращается в убийство, причем погибает не только сам разлучник, но и девушка. Разъяренный мафиози отправляет по следу незадачливой банды киллера...