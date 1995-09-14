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Хакеры
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Hackers

Хакеры, 1995

1995 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Развлекаясь манипуляциями в коммерческих сетях, начинающий хакер делает почти невозможное: взламывает защиту секретного компьютера Гибсон в корпорации Эллингтон. При этом он случайно подключается к схеме хищения средств, искусно замаскированной кем-то под компьютерный вирус, действие которого может привести к глобальной экологической катастрофе.

Молодой хакер и его приятели в доли секунды превращаются в подозреваемых. Охоту за ними начинает ФБР и главный компьютерщик корпорации Эллингтон по кличке Чума (Фишер Стивенс). Однако молодые хакеры раскрывают губительность истинных планов Чумы и объединяют свои технические знания, чтобы запустить массированную киберпространственную атаку, которая должна очистить их от подозрений и предотвратить экологическую катастрофу.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 15 сентября 1995
Премьера в мире 14 сентября 1995
Возраст 12+
Режиссер
Иэн Софтли
В ролях
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Джесси Брэдфорд
Джесси Брэдфорд
Мэттью Лиллард
Мэттью Лиллард
Лоуренс Мэйсон
Все актеры и съемочная группа
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26 мая 2016 09:10
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