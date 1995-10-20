Достать коротышку, 1995

Гангстер и рэкетир Чили Палмер, попав в Голливуд, где ему предстояло выбить деньги из продюсера, задолжавшему мафии, принимает решение снять фильм, используя для сюжета свой личный богатый опыт и глубокое знание кино, которое он обожает.

Причем списывается сценарий буквально с жизни, так как мафиозные разборки, держащие зрителя в лихорадочном напряжении, продолжаются все экранное время. Гангстеры из Майями, из Колумбии и Лос-Анджелеса расстаются с жизнью в этой картине роковых ошибок куда прозаичней, чем в кино, но сколько комичных ситуаций в этой прозе — прекрасный сценарий Скотта Фрэнка по роману Элмора Леонарда.