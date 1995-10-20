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Достать коротышку, 1995

1995 / США
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Гангстер и рэкетир Чили Палмер, попав в Голливуд, где ему предстояло выбить деньги из продюсера, задолжавшему мафии, принимает решение снять фильм, используя для сюжета свой личный богатый опыт и глубокое знание кино, которое он обожает.

Причем списывается сценарий буквально с жизни, так как мафиозные разборки, держащие зрителя в лихорадочном напряжении, продолжаются все экранное время. Гангстеры из Майями, из Колумбии и Лос-Анджелеса расстаются с жизнью в этой картине роковых ошибок куда прозаичней, чем в кино, но сколько комичных ситуаций в этой прозе — прекрасный сценарий Скотта Фрэнка по роману Элмора Леонарда.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 20 октября 1995
Премьера в мире 20 октября 1995
Возраст 16+
Режиссер
Барри Зонненфельд
Барри Зонненфельд
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Рене Руссо
Рене Руссо
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Делрой Линдо
Делрой Линдо
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
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Достать коротышку
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