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The Net

Сеть, 1995

1995 / США
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Анжела Беннет - программист, специалист по кибербезопасности, которая сталкивается с опасным вирусом, разработанным группой хакеров для взлома важнейших компьютерных систем крупных организаций. Чтобы избавиться от Анжелы, кибертеррористы полностью стирают о ней все данные и создают ей новую биографию, согласно которой Анжела - опасная преступница, находящаяся в розыске. Теперь девушке предстоит вывести преступников на чистую воду и вернуть себе доброе имя.

  • В фильме говорится о “преторианцах”, группе кибертеррористов, которая связана с Уолл-стрит. На самом деле это название техасской компании, занимающейся кибербезопасностью, клиентами которой на самом деле являются компании с Уолл-стрит.
  • Операционная система, которую Анжела использует на протяжении всего фильма, - Mac OS 7.
  • Игра, которую Анжела тестирует в начале фильма, - это Apple-версия “Wolfenstein 3D”, аналогичная консольным изданиям игры для “Atari Jaguar” и “3DO”. 
  • Один из немногих фильмов с рейтингом PG-13, в котором было допущено использовать слово “fuck” в сексуальном контексте.
  • Репортаж о самоубийстве Бергстрома ведет Даниэль Шорр. Этот журналист был наиболее известен работой в качестве репортера на телеканале CBS. Через два года после выхода фильма он также сыграл репортера в “Игре”, а еще через год  в “Осаде”.

Специалист по компьютерам Анджелла Беннет случайно оказалась втянутой в опасный заговор, и теперь она становится следующей жертвой в списке убийц. Не только вся ее биография, но и жизнь может быть стерта, если ей не удастся разорвать сеть, которая все туже сплетается вокруг...

5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 28 июля 1995
Премьера в мире 28 июля 1995
Возраст 16+
Режиссер
Ирвин Уинклер
В ролях
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Джереми Нортэм
Джереми Нортэм
Деннис Миллер
Дайэн Бэйкер
Уэнди Гэзелл
Все актеры и съемочная группа
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