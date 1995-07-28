Сеть, 1995

Специалист по компьютерам Анджелла Беннет случайно оказалась втянутой в опасный заговор, и теперь она становится следующей жертвой в списке убийц. Не только вся ее биография, но и жизнь может быть стерта, если ей не удастся разорвать сеть, которая все туже сплетается вокруг...