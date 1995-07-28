Сеть, 1995

Анжела Беннет - программист, специалист по кибербезопасности, которая сталкивается с опасным вирусом, разработанным группой хакеров для взлома важнейших компьютерных систем крупных организаций. Чтобы избавиться от Анжелы, кибертеррористы полностью стирают о ней все данные и создают ей новую биографию, согласно которой Анжела - опасная преступница, находящаяся в розыске. Теперь девушке предстоит вывести преступников на чистую воду и вернуть себе доброе имя.
Специалист по компьютерам Анджелла Беннет случайно оказалась втянутой в опасный заговор, и теперь она становится следующей жертвой в списке убийц. Не только вся ее биография, но и жизнь может быть стерта, если ей не удастся разорвать сеть, которая все туже сплетается вокруг...