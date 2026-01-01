7.0
7.0

Пули над Бродвеем

, 1994
Bullets Over Broadway
США / комедия, криминал / 18+
О фильме

Молодой и талантливый драматург написал пьесу, но денег на постановку, как всегда, не хватает. На помощь приходит известный гангстер из Нью-Йорка, предлагая деньги, но требуя поставить на главную роль свою бездарную подружку. Автор пьесы поставлен перед дилеммой: есть деньги и есть плохая актриса, нет актрисы — нет пьесы…

В ролях

Джон Кьюсак
Дайэнн Уист
Дженнифер Тилли
Джек Уорден
Чазз Пальминтери
Мэри-Луиза Паркер
Режиссер Вуди Аллен
Сценарист Дуглас МакГрат, Вуди Аллен
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 6 сентября 1994
Дата выхода
1 декабря 1995 Россия 16+
23 февраля 1995 Австралия
23 июня 1995 Бразилия
20 апреля 1995 Германия
15 декабря 1994 Греция
16 января 1995 Италия
1 декабря 1995 Казахстан
14 октября 1994 Мексика C
13 января 1995 Нидерланды 6
14 октября 1994 США
1 декабря 1995 Украина
13 января 1995 Франция
10 февраля 1996 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $13 383 747
Производство Miramax, Sweetland Films, Magnolia Productions

Другие названия
Bullets Over Broadway, Balas sobre Nueva York, Coups de feu sur Broadway, Disparos sobre Broadway, Kulregn över Broadway, Balas Sobre a Broadway, Balas sobre Broadway, Bales sobre Broadway, Broadway üzerinde kurşunlar, Krogle nad Broadwayjem, Kuler over Broadway, Kulkos virš Brodvėjaus, Lövések a Broadwayn, Luotisade Broadwaylla, Luotisade Broadwayllä, Meci iznad Broadwaya, Pallottole su Broadway, Sfaires pano apo to Broadway, Strzały na Broadwayu, Tiếng Súng Trên Sàn Diễn, Tiros na Broadway, Výstrely na Broadwayi, Výstřely na Broadwayi, Σφαίρες πάνω από το Μπρόντγουεϊ, Куршуми над Бродуей, Меци изнад Бродвеја/Meci iznad Brodveja, Пули над Бродвеем, ブロードウェイと銃弾, 子弹横飞百老汇, 百老匯上空子彈

7.4 IMDb
