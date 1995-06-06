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Все будет хорошо, 1995

1995 / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Рабочее общежитие в российской провинции — нищета и убожество. И в этом забытом богом месте появляется блистательная пара — эксцентричный миллионер Константин Васильевич Смирнов и его сын, молодой нобелевский лауреат Петя.

Пока Смирнов, встретив женщину, любимую им в «совковые» времена, под влиянием сентиментальных воспоминаний готовит свадьбу ее сына, Петя, влюбившийся в красавицу невесту (и не без взаимности!), пытается умыкнуть ее прямо из под венца. Чем же кончится эта волнующая и смешная история? Все будет хорошо!

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 6 июня 1995
Премьера в мире 6 июня 1995
Возраст 12+
Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Александр Збруев
Александр Збруев
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Ирина Мазуркевич
Ирина Мазуркевич
Марк Горонок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Все будет хорошо 1 постер
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