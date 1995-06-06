Все будет хорошо, 1995

Рабочее общежитие в российской провинции — нищета и убожество. И в этом забытом богом месте появляется блистательная пара — эксцентричный миллионер Константин Васильевич Смирнов и его сын, молодой нобелевский лауреат Петя.



Пока Смирнов, встретив женщину, любимую им в «совковые» времена, под влиянием сентиментальных воспоминаний готовит свадьбу ее сына, Петя, влюбившийся в красавицу невесту (и не без взаимности!), пытается умыкнуть ее прямо из под венца. Чем же кончится эта волнующая и смешная история? Все будет хорошо!