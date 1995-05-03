Лимита, 1994

Когда в 1977 году эти ребята приехали в Москву из Пятигорска, у них на двоих было 160 рублей и банка кизилового варенья. А москвичи, при встрече презрительно называли их «лимитой».



Прошли годы, и блестящие способности молодых ребят смогли реализоваться. Один (Миша) стал работником банка, шифрующим на компьютере всю документацию, второй (Иван) стал хакером-преступником, перед которым не могла устоять ни одна компьютерная загадка.



Выполняя задания «мафиозных структур», проникая в банковскую сеть, Иван помогал заказчикам грабить банки, чем заработал себе непререкаемый авторитет в преступном мире.



Он понял, что ему всё доступно и всё подвластно: он научился швырять деньги направо и налево, он даже купил себе целый водный стадион, просто так… Но не смог уберечь друга Мишу…