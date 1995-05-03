Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лимита
Киноафиша Фильмы Лимита

Лимита, 1994

1994 / Россия
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Когда в 1977 году эти ребята приехали в Москву из Пятигорска, у них на двоих было 160 рублей и банка кизилового варенья. А москвичи, при встрече презрительно называли их «лимитой».

Прошли годы, и блестящие способности молодых ребят смогли реализоваться. Один (Миша) стал работником банка, шифрующим на компьютере всю документацию, второй (Иван) стал хакером-преступником, перед которым не могла устоять ни одна компьютерная загадка.

Выполняя задания «мафиозных структур», проникая в банковскую сеть, Иван помогал заказчикам грабить банки, чем заработал себе непререкаемый авторитет в преступном мире.

Он понял, что ему всё доступно и всё подвластно: он научился швырять деньги направо и налево, он даже купил себе целый водный стадион, просто так… Но не смог уберечь друга Мишу…

5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 30 августа 1995
Премьера в мире 3 мая 1995
Возраст 12+
Режиссер
Денис Евстигнеев
В ролях
Владимир Машков
Владимир Машков
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
Максим Суханов
Максим Суханов
Мария Липкина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лимита 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Приложение киноафиши