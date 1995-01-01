Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Долина улыбок» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кремастер 4
5.9
Киноафиша Фильмы Кремастер 4
5.9

Кремастер 4

, 1995
Cremaster 4
США, Франция, Великобритания / короткометражный / 18+
Постер фильма Кремастер 4
5.9

Причины посмотреть

О фильме

Легендарный цикл Мэттью Барни "Кремастер", работа над ним шла восемь лет. Все пять фильмов не обязательно смотреть в определенном порядке, вместе они сплетаются в богатый ковер тем, среди которых сексуальная дифференциация и мужское начало. Цикл "Кремастер" построен на захватывающих дух образах и состоит из столь непохожих жанров, как мюзикл, готический вестерн и кельтские легенды.

Барни начал работу над циклом "Кремастер" в 1994 году. Пренебрегая хронологическим порядком, сначала он снял "Кремастер 4" (1994), затем — "Кремастер 1" (1995), "Кремастер 5" (1997), "Кремастер 2" (1999) и "Кремастер 3" (2002). Параллельно с каждым фильмом цикла, в котором Барни выступал в качестве сценариста и режиссера, а также исполнителя одной или нескольких ролей, этот художник и кинематографист создавал сопутствующие скульптуры, рисунки и фотографии.

Этот эпический цикл имеет своей концептуальной отправной точкой мужскую кремастерную мышцу, которая контролирует тестикулярное сжатие в ответ на внешнее воздействие. Пока цикл снимался (в течение восьми лет), Барни вышел за границы биологии как способа исследовать создание формы, стал использовать нарративные модели из других областей — таких как биография, мифология и геология.

Рыжеволосый сатир Лоутонский Кандидат (Барни) медленно идет, отбивая чечетку, по прогнившему полу к морю, в то время как соревнующиеся, помеченные каждая своим цветом команды мотоциклистов выезжают в разных направлениях, чтобы окружить остров Мэн.

В ролях

Мэттью Барни
The Loughton Candidate
Dave Molyneux
Ascending Hack #1
Graham Molyneux
Ascending Hack #2
Steve Sinnott
Descending Hack #1
Kart Sinnott
Descending Hack #2
Christa Bauch
Faeries #1
Colette Guimond
Faeries #2
Sharon Marvel
Faeries #3
John Stud Jr.
Loughton Ram
Режиссер Мэттью Барни
Сценарист Мэттью Барни
Композитор Joe Brady
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция / Великобритания
Продолжительность 42 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 1 января 1995
Дата выхода
6 октября 1995 Россия 12+
6 октября 1995 Казахстан
1 января 1995 США
6 октября 1995 Украина
Производство Artangel Media, Arts Council of England, Barbara Gladstone Gallery
Другие названия
Cremaster 4, Кремастер 4, クレマスター4, 悬丝4, 提睾肌4

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Кремастер 4

Кремастер 1
Кремастер 1 короткометражный, мюзикл
1996, США
5.0
Рисуя границы 9
Рисуя границы 9 фэнтези
2005, США / Япония
6.0
Дракула: страницы из дневника девственницы
Дракула: страницы из дневника девственницы ужасы, мюзикл
2002, Канада
6.0
Кремастер 3
Кремастер 3 драма
2002, США
7.0
Кремастер 2
Кремастер 2 драма
1999, США
6.0
Кремастер 5
Кремастер 5 драма, мюзикл
1997, США
6.0
Ланселот Озерный
Ланселот Озерный военный, мелодрама, драма
1974, Франция / Италия
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Один стакан на таз воды, и белая футболка как новая: ни запаха, ни желтых пятен — простая стирка не поможет
Взяла белый лист бумаги – кран засиял как новенький и больше не мутнеет: подсказала опытная хозяйка
Существует лишь один способ защититься от мошенников: эксперт-безопасник разложил все по полочкам
«Элементарно, Ватсон — фраза, которую Дойль никогда не писал: узнали, кто первым ее сказал
Комедии Гайдая любят многие, но тест по ним пройдут не все: вспомните, из каких фильмов эти 5 кадров
«Невский» крут, но совсем другой сериал с Васильевым-силовиком сравнивают с шедеврами Тарантино: «Мог бы снять Квентин лет 20 назад»
«Дом дракона», конечно, жестокий сериал, но эта сцена в нем – «такое милашество»: «было очень интересно увидеть на экране»
После «Первого отдела» включайте 3 похожих детектива – не оторветесь: №2 просто «лучший сериал про ментов»
«Обыкновенное чудо», а тест – сложный: вспомните 5 фильмов с Александром Абдуловым по кадру
В российский прокат вышел триллер с Денвером из «Бумажного дома»: «в лучших традициях Нолана и Финчера»
В 2026-м вышло немало сериалов, но лишь 20 из них признали лучшими: «Дом дракона» сюда не попал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше