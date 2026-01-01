Will Randall Чем ты занимаешься?

Laura А тебе-то какое дело?

Will Randall Без разницы. Просто вёл светскую беседу.

Laura Лучше не буду рассказывать, чем я занимаюсь.

Will Randall Знаешь, теперь я понимаю, какая ты. Ты очень красивая и думаешь, что мужчины интересуются тобой только из-за внешности, а на самом деле хочешь, чтобы им было интересно, потому что ты — это ты. Проблема в том, что кроме красоты ты не очень интересна. Ты груба, враждебна, угрюма, закрыта в себе. Я знаю, что ты хочешь, чтобы кто-то увидел настоящего человека под всем этим, но единственная причина, по которой кто-то вообще захочет заглянуть глубже — это твоя красота. Иронично, не так ли? В каком-то смысле ты — сама себе проблема.