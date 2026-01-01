Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 6.3
3 постера
Киноафиша Фильмы Волк

Волк

Wolf 18+
О фильме

Уилл Рэндалл живет двойной жизнью. Днем он - преуспевающий книгоиздатель, ночью - порождение преисподней, зверь, убивающий все живое. Но такая жизнь не угнетает его - он безнаказан и свободен, а инстинкты хищника не только не мешают, а наоборот помогают ему жить. На первый взгляд он - обычный человек, но взгляните ему в глаза. Это - глаза Волка.

Страна США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 17 июня 1994
Дата выхода
20 января 1995 Россия 16+
22 сентября 1994 Австралия
4 августа 1994 Аргентина
5 августа 1994 Бразилия 14
26 августа 1994 Великобритания
15 сентября 1994 Венгрия
15 сентября 1994 Германия
30 сентября 1994 Греция
26 августа 1994 Ирландия
23 сентября 1994 Испания
20 января 1995 Казахстан
1 сентября 1994 Нидерланды
23 сентября 1994 Португалия
17 июня 1994 США
20 января 1995 Украина
17 июня 1994 Финляндия K-16
14 сентября 1994 Франция
29 сентября 1994 Чехия 15+
23 июля 1994 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $70 000 000
Сборы в мире $131 002 597
Производство Columbia Pictures
Другие названия
Wolf, Lobo, Vuk, Vlk, Farkas, Hunt, Kurt, Llop, Loup, Lupul, Sói, Vilkas, Volk, Wilk, Wolf - Das Tier im Manne, Wolf - La belva è fuori, Ze'ev, Γουλφ, Вовк, Волк, Вълк, वुल्फ, ウルフ, 妖之戀, 狼人生死恋, 狼人生死戀
Режиссер
Майк Николс
Майк Николс
В ролях
Джек Николсон
Джек Николсон
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Кейт Неллиган
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Фильмы похожие на Волк
Ревность 6.1
Ревность (1986)
Состояние 5.7
Состояние (1975)
Почтальон всегда звонит дважды 6.4
Почтальон всегда звонит дважды (1981)
Иствикские ведьмы 6.9
Иствикские ведьмы (1987)
Человек-волк 6.1
Человек-волк (2010)
Роза Кавасаки 7.0
Роза Кавасаки (2009)
Код убийства: Охота на киллера 5.8
Код убийства: Охота на киллера (2005)
Обещание 6.8
Обещание (2001)
Тень вампира 6.9
Тень вампира (2000)
Что скрывает ложь 6.8
Что скрывает ложь (2000)
С какой ты планеты? 5.6
С какой ты планеты? (2000)
Кровь и вино 6.6
Кровь и вино (1996)
Лучшие фильмы ужасов про оборотней Лучшие фильмы ужасов про оборотней
Ужасы про вампиров Ужасы про вампиров
Фильмы про заражение, инфекции и эпидемии Фильмы про заражение, инфекции и эпидемии

Рейтинг фильма

7.3
15 голосов
6.3 IMDb
Цитаты
Will Randall Чем ты занимаешься?
Laura А тебе-то какое дело?
Will Randall Без разницы. Просто вёл светскую беседу.
Laura Лучше не буду рассказывать, чем я занимаюсь.
Will Randall Знаешь, теперь я понимаю, какая ты. Ты очень красивая и думаешь, что мужчины интересуются тобой только из-за внешности, а на самом деле хочешь, чтобы им было интересно, потому что ты — это ты. Проблема в том, что кроме красоты ты не очень интересна. Ты груба, враждебна, угрюма, закрыта в себе. Я знаю, что ты хочешь, чтобы кто-то увидел настоящего человека под всем этим, но единственная причина, по которой кто-то вообще захочет заглянуть глубже — это твоя красота. Иронично, не так ли? В каком-то смысле ты — сама себе проблема.
Laura Извини, не та реплика. Меня не задело твоё острое замечание и я не чувствую угрозы с твоей стороны.
Кадры из фильма
