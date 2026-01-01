Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Уилл Рэндалл живет двойной жизнью. Днем он - преуспевающий книгоиздатель, ночью - порождение преисподней, зверь, убивающий все живое. Но такая жизнь не угнетает его - он безнаказан и свободен, а инстинкты хищника не только не мешают, а наоборот помогают ему жить. На первый взгляд он - обычный человек, но взгляните ему в глаза. Это - глаза Волка.
|20 января 1995
|Россия
|16+
|22 сентября 1994
|Австралия
|4 августа 1994
|Аргентина
|5 августа 1994
|Бразилия
|14
|26 августа 1994
|Великобритания
|15 сентября 1994
|Венгрия
|15 сентября 1994
|Германия
|30 сентября 1994
|Греция
|26 августа 1994
|Ирландия
|23 сентября 1994
|Испания
|20 января 1995
|Казахстан
|1 сентября 1994
|Нидерланды
|23 сентября 1994
|Португалия
|17 июня 1994
|США
|20 января 1995
|Украина
|17 июня 1994
|Финляндия
|K-16
|14 сентября 1994
|Франция
|29 сентября 1994
|Чехия
|15+
|23 июля 1994
|Южная Корея
|15