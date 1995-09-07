Noxeema Jackson Когда гетеросексуальный мужчина надевает платье и получает от этого сексуальное удовольствие, он — трансвестит. Когда мужчина — женщина, запертая в мужском теле, и делает небольшую операцию — он транссексуал.

Мисс Чи-Чи Родригес Я знаю.

Noxeema Jackson Когда гей слишком хорошо разбирается в моде для одного пола — он драг-квин.

Вида Бохем Спасибо.