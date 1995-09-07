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Постер фильма Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар
7.0
Киноафиша Фильмы Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар
7.0

Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар

, 1995
To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar
США / комедия / 18+
Постер фильма Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар
7.0

О фильме

Направляясь из Нью-Йорка в Голливуд на ежегодный конкурс трансвеститов, три «красотки» вынуждены волей случая остановиться в захолустном городишке Снайдерсвилл.

Из-за поломки машины, троице предстоит провести несколько дней в богом забытом местечке, но они не падают духом и извлекают максимум удовольствия из неприятной ситуации. Вскоре заспанные жители маленького городка заражаются жизнерадостным задором эксцентричного трио.

В ролях

Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Noxeema
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Vida
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Chi-Chi
Блайт Даннер
Блайт Даннер
Beatrice
Арлисс Ховард
Арлисс Ховард
Virgil
Джейсон Лондон
Джейсон Лондон
Bobby Ray
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
Кэрол Энн
Крис Пенн
Шериф Доллард
Мелинда Диллон
Merna
Бет Грант
Бет Грант
Loretta
Режиссер Бибан Кидрон
Сценарист Дуглас Картер Бини
Композитор Рэйчел Портман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 7 сентября 1995
Дата выхода
8 сентября 1995 Россия 16+
10 ноября 1995 Великобритания
10 ноября 1995 Германия
13 июня 1996 Испания
14 июня 1996 Италия
8 сентября 1995 Казахстан
7 сентября 1995 США
8 сентября 1995 Украина
6 ноября 1996 Франция
6 июня 1996 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $47 774 193
Производство Universal Pictures, Amblin Entertainment
Другие названия
To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar, To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar, ¿Reinas o reyes?, Reinas o reyes, To Wong Foo, 3 Puicuțe, 3人のエンジェル, A Wong Foo, ¡gracias por todo! Julie Newmar, A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar, À Wong Foo, merci pour tout Julie Newmar, Extravagances, Gửi Wong Foo, Cảm ơn vì tất cả! Julie Newmar, High Heels, Hvala za vse, Kiitos kaikesta Wong Foo, parhain terveisin!, Kiitos kaikesta Wong Foo! Julie Newmar, Os três Mosqueteiros do Amor, Para Wong Foo, Obrigada por Tudo! Julie Newmar, Para Wong-Fo: Obrigado por Tudo! Julie Newmar, Ślicznotki, To trio tis haras!, Wong Foo, kösz mindent! Julie Newmar, Wong Foo'ya Teşekkürler!, Το τρίο της χαράς!, Вонг Фу. З подякою за все, від Джулії Ньюмар, Вонгу Фу, с благодарностью за всё! Джули Ньюмар, На Уонг Фу, с благодарности! Джули Нюмар, 豔倒群雌, สามแต๋ว เฮอะ! ใครว่าไม้ประดับ, A Wong Foo, gracias por todo, Julie Newmar, To Wong Foo, Thanks For Everything! (Julie Newmar), Wong Foo, kösz mindent!

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Noxeema Jackson Когда гетеросексуальный мужчина надевает платье и получает от этого сексуальное удовольствие, он — трансвестит. Когда мужчина — женщина, запертая в мужском теле, и делает небольшую операцию — он транссексуал.
Мисс Чи-Чи Родригес Я знаю.
Noxeema Jackson Когда гей слишком хорошо разбирается в моде для одного пола — он драг-квин.
Вида Бохем Спасибо.
Noxeema Jackson А когда уставший маленький латиноамериканский мальчик надевает платье — он просто мальчик в платье!

Отзывы о фильме

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