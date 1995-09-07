Направляясь из Нью-Йорка в Голливуд на ежегодный конкурс трансвеститов, три «красотки» вынуждены волей случая остановиться в захолустном городишке Снайдерсвилл.
Из-за поломки машины, троице предстоит провести несколько дней в богом забытом местечке, но они не падают духом и извлекают максимум удовольствия из неприятной ситуации. Вскоре заспанные жители маленького городка заражаются жизнерадостным задором эксцентричного трио.
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