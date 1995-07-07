Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Особь
Постер фильма Особь
Постер фильма Особь
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Особь

Особь

Species 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В 1993 году в США в ходе поиска внеземной жизни учеными внезапно была получена передача, в которой подробно описывается структура ДНК пришельцев, а кроме того – инструкции о том, как соединить ее с ДНК человека. В результате появляется Сил, чувственное, но смертоносное существо, которое может в мгновение ока превратиться из прекрасной женщины в бронированную машину для убийств. Правительственный агент Ксавье Фитч собирает команду ученых и наемников, чтобы найти и уничтожить Сил, прежде чем ей удастся найти себе пару и размножиться, что может поставить под угрозу само дальнейшее существование человечества…

  • Внеземной аспект Сил был создан Г. Р. Гигером, который также отвечал за существ из франшизы «Чужой». Гигеру казалось, что фильм слишком похож на «Чужого», поэтому он настаивал на изменении сценария. Кроме того, он лично вложил в фильм сто тысяч долларов, чтобы сохранить съемку некоторых дорогостоящих сцен. 
  • В сцене, где юная Сил рождается из кокона, поезд был построен вверх ногами. Наташу Хенстридж, полностью обнаженную и с ног до головы покрытую эротической смазкой KY Jelly, протолкнули через кокон, а на постпродакшене этот кадр перевернули вверх ногами, чтобы добиться визуального эффекта ее падения.

В сверхсекретном научном центре получили из космоса формулу ДНК, которая была воспроизведена и скрещена с женской. В результате получился ребенок, девочка, которая росла не по дням, а по часам. И даже не по часам, а по минутам. Напуганные результатами эксперимента, ученые решили уничтожить подопытное существо, но оно сбежало, разбив пуленепробиваемое стекло. А существо из девушки уже превратилось в женщину с очень сексапильной внешностью и жаждало размножаться, к чему и приступило. Но внутри у нее таилось ужасающее чудовище, котоpoe убивало после спаривания самцов. Для ее поимки была создана специальная группа экспертов, которая пошла по кровавому следу одержимой материнским инстинктом самки из космоса…

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 7 июля 1995
Дата выхода
7 июля 1995 Россия 18+
3 августа 1995 Австралия
10 ноября 1995 Австрия
28 сентября 1995 Аргентина
11 октября 1995 Бельгия
10 ноября 1995 Болгария
28 сентября 1995 Бразилия 14
29 сентября 1995 Великобритания
5 октября 1995 Венгрия
9 ноября 1995 Германия
28 сентября 1996 Гонконг
13 октября 1995 Греция
10 ноября 1995 Дания
10 ноября 1995 Израиль
13 октября 1995 Ирландия
16 октября 1995 Испания
2 февраля 1996 Италия
7 июля 1995 Казахстан
3 августа 1995 Мексика
26 октября 1995 Нидерланды
3 ноября 1995 Норвегия
17 ноября 1995 Польша
10 ноября 1995 Португалия
7 июля 1995 США
11 ноября 1995 Тайвань
22 сентября 1995 Турция
7 июля 1995 Украина
25 октября 1995 Филиппины
24 ноября 1995 Финляндия
27 сентября 1995 Франция
28 сентября 1995 Чехия
22 сентября 1995 Швейцария
24 ноября 1995 Швеция
7 октября 1995 Южная Корея
23 ноября 1995 Япония
MPAA R
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $113 374 103
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Species, Especies, Mutant, A Experiência, A lény, De vrouwelijke mutant, Espèces, Espécie mortal, Farlig rase, Gatunek, Grobuoniu veisle, La Mutante, Loài Ác Độc, Peto, Specie mortale, Species - Hotet från rymden, Species - Peto, Species (Especie mortal), Specii, Tehlikeli Tür, Thanasimo eidos, Tuja vrsta, Vrste, Θανάσιμο είδος, Видове, Особини, Особь, Створіння, स्पीशीज़, スピーシーズ 種の起源, 異種
Режиссер
Роджер Дональдсон
В ролях
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Альфред Молина
Альфред Молина
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Наташа Хенстридж
Наташа Хенстридж
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Особь
Химера 6.6
Химера (2009)
Нечто 8.3
Нечто (1982)
Особь 2 4.4
Особь 2 (1998)
Особь: Пробуждение 4.0
Особь: Пробуждение (2007)
Особь 3 4.2
Особь 3 (2004)
Невидимка 6.4
Невидимка (2000)
Остров доктора Моро 5.1
Остров доктора Моро (1996)
Ограбление на Бейкер-Стрит 7.4
Ограбление на Бейкер-Стрит (2008)
Ясное озеро 3.0
Ясное озеро (2009)
Рекрут 7.1
Рекрут (2003)
Послание от Кинга 6.4
Послание от Кинга (2016)
Обитель проклятых 7.4
Обитель проклятых (2014)

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах В связи с премьерой сериала об опытах над детьми по роману Стивена Кинга самое время вспомнить, как часто наука в кино переходит немыслимые грани.
Написать
18 июля 2025 10:24
Все новости фильма
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше