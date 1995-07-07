В сверхсекретном научном центре получили из космоса формулу ДНК, которая была воспроизведена и скрещена с женской. В результате получился ребенок, девочка, которая росла не по дням, а по часам. И даже не по часам, а по минутам. Напуганные результатами эксперимента, ученые решили уничтожить подопытное существо, но оно сбежало, разбив пуленепробиваемое стекло. А существо из девушки уже превратилось в женщину с очень сексапильной внешностью и жаждало размножаться, к чему и приступило. Но внутри у нее таилось ужасающее чудовище, котоpoe убивало после спаривания самцов. Для ее поимки была создана специальная группа экспертов, которая пошла по кровавому следу одержимой материнским инстинктом самки из космоса…