В 1993 году в США в ходе поиска внеземной жизни учеными внезапно была получена передача, в которой подробно описывается структура ДНК пришельцев, а кроме того – инструкции о том, как соединить ее с ДНК человека. В результате появляется Сил, чувственное, но смертоносное существо, которое может в мгновение ока превратиться из прекрасной женщины в бронированную машину для убийств. Правительственный агент Ксавье Фитч собирает команду ученых и наемников, чтобы найти и уничтожить Сил, прежде чем ей удастся найти себе пару и размножиться, что может поставить под угрозу само дальнейшее существование человечества…
В сверхсекретном научном центре получили из космоса формулу ДНК, которая была воспроизведена и скрещена с женской. В результате получился ребенок, девочка, которая росла не по дням, а по часам. И даже не по часам, а по минутам. Напуганные результатами эксперимента, ученые решили уничтожить подопытное существо, но оно сбежало, разбив пуленепробиваемое стекло. А существо из девушки уже превратилось в женщину с очень сексапильной внешностью и жаждало размножаться, к чему и приступило. Но внутри у нее таилось ужасающее чудовище, котоpoe убивало после спаривания самцов. Для ее поимки была создана специальная группа экспертов, которая пошла по кровавому следу одержимой материнским инстинктом самки из космоса…
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