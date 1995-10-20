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Весна скорпиона
Scorpion Spring
Весна скорпиона, 1995
1995 / США
4.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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Жанр:
драма
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4.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
1995
Премьера в России
20 октября 1995
Премьера в мире
20 октября 1995
Возраст
18+
Режиссер
Брайан Кокс
В ролях
Альфред Молина
Рубен Блэйдс
Патрик МакГоу
Кевин Тиг
Анхель Авилес
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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