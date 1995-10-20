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Весна скорпиона
Киноафиша Фильмы Весна скорпиона
Scorpion Spring

Весна скорпиона, 1995

1995 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 20 октября 1995
Премьера в мире 20 октября 1995
Возраст 18+
Режиссер
Брайан Кокс
Брайан Кокс
В ролях
Альфред Молина
Альфред Молина
Рубен Блэйдс
Патрик МакГоу
Кевин Тиг
Анхель Авилес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Весна скорпиона 2 постера
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