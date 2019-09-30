Меню
30 сентября 2019
Режиссер «Американских богов» и «Мистера Робота» снимет спин-офф «Звездных войн» об Оби-Ване Кеноби
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз едва не осталась парализованной из-за выполнения трюков
Продюсеры «Игры престолов» не разрешили Эмилии Кларк забрать на память парик Дейенерис
В США полиция будет патрулировать кинотеатры, в которых покажут «Джокера»
Семейный выход: Киану Ривз поддержал сестру-продюсера на премьере ее нового фильма
Съемки «Бонда 25» завершены: Дэниел Крэйг перебрал с алкоголем, навсегда прощаясь с бондианой
Костюмы, трости, джентльмены: новый трейлер «King’s man: Начало»
Ждем новый рекорд бокс-офиса: в 2021 году Marvel впервые выпустит сразу 4 фильма
Редкие кадры: экранная дочь Дженнифер Энистон в «Друзьях» показала архивные фото со съемок
Элизабет Олсен отпраздновала возвращение Человека-паука в Marvel
Звезда «Темного рыцаря» Мэгги Джилленхол одобрила выбор Роберта Паттинсона на роль Бэтмена
Netflix потратит полмиллиарда долларов на британские сериалы и фильмы
Звезда «Убивая Еву» Джоди Комер присоединится к Бену Аффлеку и Мэтту Дэймону в «Последней дуэли»
Шоураннер «Ходячих мертвецов» тизерит «любовный четырехугольник» в 10 сезоне
Натали Портман назвала причину отказа сняться в «Тор: Рагнарек»
Звезда «Сверхъестественного» Осрик Чау пополнил каст пятисерийного кроссовера «Стрелы», «Флэша» и «Супергерл»
«Любой тупица может стать президентом»: Кэрис ван Хаутен усмотрела в финале «Игры престолов» политический подтекст
Царский выход: Хелен Миррен приехала в паланкине на красную дорожку премьеры «Екатерины Великой»
29 сентября 2019
Рами Малек поддержал Люси Бойнтон на премьере «Политика»
27 сентября 2019
Все-таки договорились: Человек-паук останется в киновселенной Marvel, триквел выйдет в июле 2021
Аманда Пит, Кристин Барански и Синтия Никсон снимутся в новом сериале от создателя «Аббатства Даунтон»
На развитие российского кино потратят свыше 22 млрд рублей до 2022 года
Через экраны к звёздам: история первых фильмов о покорении космоса
Уилл Смит не помог: критики разгромили «Гемини»
Звезда «Дряни» и «Шерлока» Эндрю Скотт сыграет «талантливого мистера Рипли» в новом сериале
Кирстен Данст не против вернуться в продолжении «Добиться успеха» - если его когда-нибудь снимут
Дэвид Харбор отметил завершение съемок в «Черной вдове»
Слухи: Мистерио из «Человека-паука: Вдали от дома» получит сольный фильм
Старая гвардия возвращается: Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм снимутся в «Мире Юрского периода 3»
26 сентября 2019
Оливер Куин отправляется спасать мультивселенную в трейлере 8 сезона «Стрелы»
«Это очень амбициозно»: Киану Ривз похвалил сценарий «Матрицы 4»
Звезда «Древних» Райли Воулкел появится во 2 сезоне «Наследия»
«Человек-паук – злобный психопат»: Sony запустила вирусный ролик с Джеем Джоной Джеймсоном и сайт Daily Bugle
Глава Marvel Кевин Файги работает над новым фильмом по «Звездным войнам»
Ждем Призрачного Гонщика в киновселенной Marvel? Сериал про супергероя отменен
Эмма Стоун, Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон и звездные новички на персонажных постерах «Зомбиленд: Контрольный выстрел»
Джона Хилл за роль в «Бэтмене» получит вдвое больше Роберта Паттинсона
25 сентября 2019
У ещё не вышедшей «Черной вдовы» появится сиквел с Флоренс Пью в главной роли
Арми Хаммер и Дакота Джонсон сходят с ума в трейлере хоррора «Раны»
Фото: Аманда Сайфред на съемках нового фильма «Глоток воздуха»
«Просто помиловать»: новый трейлер судебной драмы со звездами Marvel
Последний шанс упущен: актрисы «Игры престолов» ни разу за 8 лет не получили «Эмми»
У «Стрелы» появится «женский» спин-офф с Кэтрин Макнамара и Кэти Кэссиди
28 лет спустя: гангстерская драма «Нью-Джек-Сити» получит ремейк
«Им приходится выбирать сторону»: Энсел Элгорт обвинил кинокритиков в провале «Щегла»
Звезда «Джокера» Хоакин Феникс снялся в жутковатой рекламе общества защиты животных
Миша Коллинз рассказал, что ждет Кастиэля в 15 сезоне «Сверхъестественного»
«Неограненные драгоценности»: новый трейлер лучшего фильма в карьере Адама Сэндлера
24 сентября 2019
«Дылда» Кантемира Балагова отправится на «Оскар» 2020
Том Хэнкс получит специальную премию «Золотого глобуса» за заслуги в кинематографе
Звезды «Очень странных дел» и «Секретных материалов» пополнили каст 5 сезона «Супергерл»
Джона Хилл сыграет злодея в новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном
Режиссеры «Мстителей: Финал» объяснили, почему Роберт Дауни-младший заслуживает «Оскар» за роль Тони Старка
Съемки сиквела «Яркости» заморожены на неопределенный срок из-за занятости Уилла Смита
Роберт Родригес снимет супергеройский сериал с Диего Бонетой для Apple TV+
Джонатан Риз Майерс исполнит главную роль в байопике о британском исследователе Джеймсе Бруке
Леди Гаге предложили роль в ремейке «Магазинчика ужасов»
Звезда «28 недель спустя» Эмили Бичем присоединилась к Эмме Стоун в «Стервелле»
Официально: у сериала «Дрянь» не будет третьего сезона
Билл Скарсгард и режиссер «Оно 2» уже обсуждают идеи для третьей части
Николас Кейдж примерит роль сборщика трюфелей и отправится на поиски свиньи в новом фильме
Джонни Депп обвинил экс-супругу Эмбер Херд в попытке шантажа
Вот это кастинг: звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки заменит Чака Норриса в новом «Крутом Уокере»
Старая гвардия в сборе: Билл Мюррей присоединился к Сигурни Уивер и Дэну Экройду на съемках новых «Охотников за привидениями»
Кит Харингтон до сих пор не посмотрел финальный сезон «Игры престолов»
Уилла Холланд вернется к роли Теи Куин в финальном сезоне «Стрелы»
Ева Грин представила драму «Проксима» на красной дорожке фестиваля в Сан-Себастьяне
Сценаристы «Ведьмака» с Генри Кавиллом приступили к работе над 2 сезоном
23 сентября 2019
Музыкальная сказка возвращается: новый трейлер «Холодного сердца 2»
«Обнулёвка» Михаила Гомиашвили. За какие фильмы дают приз зрительских симпатий
Александр Петров и Ирина Старшенбаум возвращаются в новом трейлере «Вторжения»
Официально: Disney продвигает «Мстителей: Финал» на «Оскар» 2020
Сериал «Блеск» продлили на четвертый и последний сезон
Звезда «Бруклин 9-9» Стефани Беатриз попросилась на роль Женщины-Халка в Marvel
Первые фото: Джоли-блондинка на съемках «Вечных» Marvel
Дарья Мороз: «Триада» — небанальная комедия с тонкой иронией и отличным юмором»
Джеффри Дин Морган снимется в экранизации хоррора «Святыня» Джеймса Герберта
Кирстен Данст обвинила Reuters в сексизме из-за неудачного твита
Красная дорожка «Эмми»: Мишель Уильямс, Наоми Уоттс, Эми Адамс и другие звезды
Шайя ЛаБаф о драке с Томом Харди на съемках «Самого пьяного округа в мире»: «Все это чушь»
Фото: звезды «Игры престолов» воссоединились на красной дорожке «Эмми» 2019
Объявлен полный список победителей телевизионной премии «Эмми» 2019
NBC собирается возродить культовый «Офис» для своего стримингового сервиса
Звезда «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк снимется в триллере от сценаристов «Джона Уика»
Франция заявила на соискание номинации на «Оскар» фильм, вдохновленный парижскими погромами 2005 года
Netflix показал новый трейлер 5 сезона «Острых козырьков»
Роберт Паттинсон задержится в роли Бэтмена минимум на три фильма
«Начало конца»: CW выпустил официальный синопсис премьерной серии 15 сезона «Сверхъестественного»
Рене Зеллвегер и Сэм Смит представили «Джуди» на красной дорожке в Лос-Анджелесе
22 сентября 2019
Ностальгия: звезды «Друзей» отпраздновали 25-летие сериала
20 сентября 2019
«Кино Экспо 2019»: Презентации Кинолэнда и Экспоненты
Рэмбо: от первой до последней крови
Звёзды «Теории Большого взрыва» воссоединятся в комедийном сериале про котокафе
Изменившаяся до неузнаваемости Блейк Лайвли мстит за семью в трейлере «Секция ритма»
Критики пришли в восторг от премьеры 9 сезона «Американской истории ужасов»
Бесспорная победа: «Друзей» назвали главным сериалом эпохи 90-х
«Кино Экспо 2019»: Презентации Вольги, Пионера, 20 век фокс, WDSSPR
Автор «Игры престолов» хотел сделать Арью Старк и Джона Сноу возлюбленными
«С меня хватит»: Шон Бин больше не снимается в фильмах, где его персонажа убивают
Вместо триквела «Человека-муравья» Marvel может снять про него сериал для Disney+
19 сентября 2019
Вот это камбэк: звезда «Смолвиля» Том Уэллинг вернется к роли Кларка Кента в кроссовере «Стрелы» и «Флэша»
Джош Гад: одинаково весело смешить детей и есть их
«Персонаж заслуживает лучшего»: критики разгромили «Рэмбо: Последняя кровь»
«Взрослый» рейтинг решает: «Пацаны» обошли по популярности все сериалы Marvel
Фото: Брэд Питт, Лив Тайлер и другие звезды на премьере «К звездам» в Лос-Анджелесе
Дэдпул может присоединиться к киновселенной Marvel уже в 2021 году
Звезды «Принцессы-невесты» (и Капитан Америка) раскритиковали потенциальный ремейк культовой мелодрамы
Еще смешнее: Джейк Джилленхол показал неудачные дубли со съемок «Человека-паука: Вдали от дома»
«Происходит все, кроме проникновения»: Дарья Мороз рассказала, как на самом деле снимают постельные сцены
Мэрилин Мэнсон пополнил актерский состав 3 сезона «Американских богов»
«Кино Экспо 2019»: Презентации КАРО, СБ Фильм, MEGOGO
Тимоти Олифант присоединился к актерскому составу 4 сезона «Фарго»
На съемках «Бонда 25» засветился легендарный Aston Martin агента 007
Пора прощаться: Дженсен Эклс показал фото со съемок самой последней серии «Сверхъестественного»
«Все еще не верится, что я работаю с Джоном Сноу!»: Сальма Хайек поделилась фото со съемок «Вечных» Marvel
«Возвращение к истокам»: сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии
18 сентября 2019
Создатели «Текста» с Александром Петровым выдвинут фильм на соискание номинации на «Оскар»
Брэд Питт «воздержится» от участия в «оскаровской» кампании
Создатель «Сплита» М. Найт Шьямалан выпустит еще два оригинальных триллера в 2021 и 2023 году
Профессора Х и Магнето в киновселенной Marvel могут сыграть темнокожие актеры
Ждем Фассбендера? Disney перезапустит экранизацию видео игр «Кредо убийцы»
Звезда «Сынов анархии» Чарли Ханнэм снимется в новом сериале по роману «Шантарам» для Apple TV+
Звезды «Дурнушки Бетти» воссоединятся в новом комедийном сериале
«Кино Экспо 2019»: Презентации Planeta Inform, ЦПШ, Наше кино
Братья Винчестеры против зомби: представлены новые кадры 15 сезона «Сверхъестественного»
На Люка Бессона подали в суд за отказ отстреливать оленей: с режиссера требуют 120 тысяч евро
Звезда «Ривердейла» Кей Джей Апа мог стать новым Человеком-пауком
Воссоединение «Зачарованных»: Холли Мэри Комбс и Алисса Милано снимутся в 16 сезоне «Анатомии страсти»
Том Хиддлстон рассказал, как Крис Хемсворт ударил его на съемках «Мстителей»
Мэттью Льюис мечтает о съемках сериала по «Гарри Поттеру»
17 сентября 2019
Жизнь после «Игры престолов»: Софи Тернер сыграет выжившую в авиакатастрофе в новом сериале.
Шок-контент и море крови: Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России
Интервью с режиссером «Троицы» Ян Гэ: о волнующих темах, любви к Брэду Питту и окрошке
Талант без почерка: режиссёрский стиль Дэнни Бойла
Мир без Хоуп Майклсон: представлен первый трейлер 2 сезона «Наследия»
Титус Уэлливер о проекте «Босх», искусстве и любимых сериалах
Хейли Этвелл подтвердила появление сразу в двух финальных частях «Миссия невыполнима»
Звезда «Очень странных дел» Джо Кири стал мемом из-за неудачной стрижки
Слухи: Marvel разрабатывает сольный фильм о Серебряном Сёрфере
«Бэтмена» с Робертом Паттинсоном будут снимать в Англии на месте съемок «Гарри Поттера»
16 сентября 2019
Министерство культуры определило фильмы, рекомендуемые к просмотру школьниками
Джеймсу МакЭвою после съемок в «Оно 2» начали сниться кошмары
HBO снимет еще один приквел «Игры престолов» – на этот раз о Таргариенах
Майкл Фассбендер научит играть в футбол в новом фильме режиссера «Тор: Рагнарек» Тайки Вайтити
Удо Кир о «Раскрашенной птице» — самом жестком фильме Венецианского кинофестиваля
Оператор стал героем: в сети обсуждают видео со съемок «Миссия невыполнима: Последствия»
Настоящая дружба: Райан Рейнольдс с юмором поздравил Хью Джекмана с получением ордена
Кен Ватанабе и Энсел Элгорт снимутся в сериале о криминальном мире Токио
«Добро пожаловать в финал»: представлен первый трейлер 15 сезона «Сверхъестественного»
Marvel показала вырезанную из «Железного человека» пост-титровую сцену с отсылками к Людям Икс и Человеку-пауку
Слухи: Хейли Этвелл вернется к роли Пегги Картер в 7 сезоне «Агентов Щ.И.Т»
«Кролик Джоджо» Тайки Вайтити получил главный приз на кинофестивале в Торонто
Вот это кастинг: Джеймс Ганн рассекретил актерский состав нового «Отряда самоубийц»
В самый последний раз: Роберт Дауни-младший вернется к роли Тони Старка в «Черной вдове»
13 сентября 2019
«Джокеру» прогнозируют рекордные сборы в премьерный уикенд
Джордж Мартин раскрыл, как на самом деле должна была умереть Кейтилин Старк в «Игре престолов»
Дату премьеры «Ведьмака» с Генри Кавиллом случайно «слили» в сеть
«Мы - конец мира»: создатели «Ходячих мертвецов» показали новый тизер 10 сезона
Кинофестиваль в Торонто отказался от церемонии награждения и объявит победителей в соцсетях
Режиссеры «Мстителей: Финал» выразили желание снять новых «Людей Икс» для Marvel
Корпорация добра: на Disney+ не будет фильмов и сериалов с «взрослым» рейтингом R
Эксклюзивное интервью с Генри Голдингом о фильме «Рождество на двоих»
Первое фото: Шэннен Доэрти в трибьют-эпизоде «Ривердейла» памяти Люка Перри
«Южный парк» продлили на 3 сезона до 2023 года
Смело: 56-летняя Деми Мур полностью обнажилась для обложки Harper's Bazaar
Фото: как выглядела бы Эйса Гонсалес в роли Женщины-кошки в «Бэтмене»
Видео дня: Тоби Магуайра заменили на Тома Холланда в образе «эмо» Человека-паука
12 сентября 2019
Фото: Натали Портман представила фильм «Бледная синяя точка» на красной дорожке кинофестиваля в Торонто
«Придумайте что-нибудь новое»: сценаристы «Тихого места» отказались присоединиться к «Звездным войнам»
Эмилия Кларк создает атмосферу зимнего чуда в новом трейлере ромкома «Рождество на двоих»
До и после: как выглядела последняя битва из «Мстителей: Финал» без спецэффектов
Зрители признали «Во все тяжкие» самым важным сериалом 2000-х
Человек, который смеётся: история Джокера в кино и сериалах
Образ общины в кинематографе на примере фильма «Высотка»
Что смотреть на «Послании к человеку-2019»: Часть вторая
Увлеклась: Рене Зеллвегер сломала нос во время съемок сцены поцелуя в «Джуди»
Еще больше загадок: представлен новый трейлер 4 сезона «Ривердейла»
11 сентября 2019
Бонд возвращается: Дэниел Крэйг и Леа Сейду на фотоколле «Нет времени умирать» в Италии
Скажи пиратству «нет»: больше 6 миллионов россиян платит за фильмы и сериалы
Интервью Киноафиши: Владимир Вдовиченков о первой комедийной роли, сказочных бизнесменах и тверке
«В Штатах комиксы – это наш Шекспир»: Тодд Филлипс, Хоакин Феникс, Брэдли Купер и другие звезды на премьере «Джокера» в рамках TIFF 2019
Новая «Игра престолов»? Джейсон Момоа в эпичном трейлере сериала «Смотри» с презентации Apple
Воссоединение Гарри Поттера и Сириуса Блэка: Дэниел Рэдклифф и Гэри Олдман встретились на кинофестивале в Торонто
Кирилл Серебренников стал «Человеком года» по версии GQ
Звезда «Фантастических тварей» Эдди Редмэйн хочет сыграть Загадочника в новом «Бэтмене»
«Помешанные фанаты»: создатель «Остаться в живых» прокомментировал скандал вокруг финала «Игры престолов»
Редкий выход: Райана Гослинга и Еву Мендес застали на свидании в Лос-Анджелесе
Право на самоопределение: белый актер потребовал считать себя темнокожим и пожаловался на расизм
Дженнифер Лопес пожаловалась, что Голливуду интересны только кинокомиксы и крупнобюджетные франшизы
Ешё страшнее: Билл Скарсгард хочет снять приквел «Оно»
10 сентября 2019
Объявлен список фильмов и сериалов, которые выйдут на новом стриминговом сервисе Apple TV с 1 ноября
Хейли Стайнфелд может сыграть Кейт Бишоп в сериале Marvel про Соколиного глаза
22 года спустя: в Голливуде снимут ремейк культового «Без лица» с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой
Никита Михалков: «Оскар» стал политизированным и не имеет отношения к искусству
Комната страхов: лучшие и худшие истории по Стивену Кингу в кино
Режиссер «Гоголя» займется воскрешением людей
Я обвиняю: фильм Романа Полански «Офицер и шпион»
«Доктор Кто» Питер Капальди побрился налысо для роли в «Отряде самоубийц»
Звезда «Тёмного рыцаря» Кристиан Бэйл похвалил выбор Роберта Паттинсона на роль Бэтмена
Вот это смелость: звезда «Деффчонок» Полина Максимова обрилась наголо ради новой роли
9 сентября 2019
Звезда Marvel Хейли Этвелл снимется в «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом
«Оно 2» стартовал в прокате хуже оригинала, но заработал почти полмиллиарда в России
Третий раз – волшебный: 45-летняя звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс снова вышла замуж
Леонардо ДиКаприо привез на фестиваль в Торонто документалку об электрических спорткарах
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне «Короны»
Слух дня: Хайден Кристенсен вернется в «Звездные войны: Скайуокер – Восход»
Фото: Крис Эванс и Дэниел Крэйг на премьере «Достать ножи» в рамках кинофестиваля в Торонто
Гарри Стайлс назвал причину отказа от роли принца Эрика в новой «Русалочке» Disney
Звезда «Начала» Джозеф Гордон-Левитт снимет комедийный сериал об учителе для Apple
Звезда «Побега» Вентворт Миллер снимется в 6 сезоне сериала «Государственный секретарь»
Звезда « Стрелы» Катрина Ло присоединится к касту 10 сезона « Гавайи 5-0»
Вот это девушка Бонда: Ольга Куриленко встретила осень «горячим» фото
«Я точно не откажусь»: Кристен Стюарт хочет сняться с Робертом Паттинсоном в «Бэтмене»
8 сентября 2019
Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф против съемок в ремейках
Альфи Аллена до сих пор обижает критика последнего сезона «Игры престолов»
Сыгравшая Призрака в «Человеке-муравье и Осе» актриса намекнула на возвращение во вселенную Marvel
Остаёмся зимовать: главные авторские проекты из России, которые выйдут до конца 2019 года
Дакоте Фаннинг пришлось оправдываться перед разгневанными зрителями за роль беженки-мусульманки
Драма «Боль и слава» Педро Альмодовара поборется за «Оскар» 2020
Не договорились: президент Sony официально подтвердил уход Человека-паука из киновселенной Marvel
У попавшего в аварию Кевина Харта диагностировали тройной перелом позвоночника
7 сентября 2019
Опухшее лицо и второй подбородок: Эмбер Херд неприятно удивила поклонников выходом в свет без макияжа
Как это выглядело на самом деле: визуальные эффекты сериала «Пацаны»
Пока не выпали «Молочные зубы»: трогательная инди-драма от дебютантки Шеннон Мерфи
6 сентября 2019
Брэндон Рут и Кортни Форд покинут сериал «Легенды завтрашнего дня» в грядущем 5 сезоне
Режиссер «Джокера» целый год упрашивал киностудию Warner Bros дать фильму «взрослый» рейтинг R
Настоящий супергерой: звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс пожертвовал 2 миллиона долларов в Организацию по правам человека
Орландо Блум посетовал на «неловкие» съемки секс-сцен в «Карнивал Роу»
Звезда «Викингов» Трэвис Фиммел сыграет главную роль в фантастическом триллере «Зона 414»
Нолан превратил Паттинсона в свою копию: новые фото со съемок триллера «Довод»
Старые знакомые: в 15 сезоне «Сверхъестественного» вернутся герои предыдущих сезонов
«Жертва фотошопа»: Дженнифер Энистон не узнали на обложке глянца
«Таким оружие не дают»: режиссеры «Мстителей: Финал» объяснили, почему Баки не достоин стать Капитаном Америкой
5 сентября 2019
Появился финальный трейлер мультфильма «Урфин Джюс возвращается»
Большой кинематографический улей: «Осиная сеть» Оливье Ассайаса
Брэд Питт откровенно рассказал о борьбе с зависимостью и собраниях анонимных алкоголиков
Звезда «Бухты Доусона» получила постоянную роль во 2 сезоне «Наследия»
Деми Ловато снимется в финальном 11 сезоне сериала «Уилл и Грейс»
Андрей Звягинцев снимет фильм о том, что волнует всех
«На счет три один из вас умрет»: новый трейлер «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал»
Молодой Элронд? Уилл Полтер получил главную роль в сериале по «Властелину колец»
«Лето! Мы все прое…»: Гарик Харламов устроил флэшмоб в Instagram Джареда Лето и получил неожиданный ответ
Рано попрощались: Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel
Самый интригующий слух недели: Киану Ривз может вернуться к роли Константина
Новая звезда «Очень странных дел» Майя Хоук должна была сыграть главную роль в «Русалочке»
«Я ему верю»: Скарлетт Йоханссон публично поддержала Вуди Аллена
4 сентября 2019
Грандиозный камбэк: Уилл Смит и Мартин Лоуренс в дебютном трейлере триквела «Плохих парней»
Официально: сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер выйдет в марте 2021
Сергей Безруков предложил «брать мзду» за прокат голливудских фильмов в России
Режиссер «Короля» объяснил выбор Роберта Паттинсона на роль злодея
Назван топ-5 самых ожидаемых фильмов осени 2019
Морган Фриман и Фрэнк Грилло сыграют в основанном на реальных событиях боевике «Панама»
Назови меня Генрихом VI: «Король» с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном
Как две капли: дочь Миллы Йовович поражает сходством со звездной мамой на своей первой обложке глянца
Дайан Китон и Джереми Айронс снимутся в романтической комедии «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы»
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за неудачной пластической операции
Наоми Харрис составит компанию Джуду Лоу в мини-сериале «Третий день»
Тайка Вайтити объединил голливудских звезд в новом трейлере сатиры «Кролик Джоджо»
Новое поколение звезд: Тимоти Шаламе и Лили Роуз Депп на премьере «Короля» в Венеции
В сеть слили кадры анимационного сериала Marvel «Что, если?»
Первое фото: Бенедикт Камбербэтч в образе Луиса Уэйна в байопике о знаменитом английском художнике
Режиссеры «Мстителей: Финал» назвали самую дорогостоящую сцену фильма
Звезда «Доктор Кто» Питер Капальди присоединился к «Отряду самоубийц» Джеймса Ганна
Уже не Бриджит Джонс: Рене Зеллвегер прочат номинацию на Оскар» за роль в «Джуди»
Голливудская дива на пенсии: Камерон Диаз неприятно удивила поклонников неряшливым внешним видом
«Будущее Человека-паука в надежных руках»: Том Холланд прокомментировал «разрыв» Disney и Sony
3 сентября 2019
Первые оценки «Оно 2»: сиквел не сумел превзойти оригинал и разочаровал критиков
Режиссер «Шазама» раскрыл оригинальное камео Генри Кавилла в роли Супермена
Кит Харингтон считает, что Короля Ночи в «Игре престолов» должен был убить Джон Сноу, а не Арья
Привет из прошлого: постаревшая Кайл Ричардс вернется к своей роли в продолжении «Хэллоуина»
Дэйзи Ридли обещает фанатам «не такую спорную как в "Игре престолов"» концовку «Звездных войн»
Дэйв Батиста выразил желание сыграть культового злодея-врага Бэтмена
Правильная сторона жизни Алексея Гуськова: Интервью с актером и продюсером фильма «Элефант»
Конец эпохи: «Форс-мажоры» завершили съемки и навсегда попрощались с фанатами
Как смотреть современный хоррор и почему нужно быть подготовленным к авторским фильмам ужасов
«У нас так много отняли»: Кристен Стюарт откровенно рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном и нетрадиционной ориентации
«Прачечная» Стивена Содерберга: новый фильм со звездным составом
«Так было нужно»: Роберт Дауни-младший прокомментировал свой уход из киновселенной Marvel
Смена имиджа: Шарлиз Терон раскритиковали за неудачный образ для « Форсаж 9»
Будет страшно: новые персонажные постеры «Оно 2»
2 сентября 2019
«Не ошибается только Бог»: шоураннеры «Игры престолов» наконец-то прокомментировали скандал с забытым в кадре кофейным стаканом
«Я люблю тебя 3000»: 4-метровый памятник Железному человеку установили в Италии
Анджелина не поможет: сиквелу «Малефисенты» прогнозируют низкие кассовые сборы
Видео дня: Тома Холланда заменили на Тоби Магуайра в «Человеке-пауке: Вдали от дома»
Первые фото: Эмма Стоун на съемках «Круэллы» в Лондоне
Звезды «Доктора Хауса» Дженнифер Моррисон и Омар Эппс воссоединились в трейлере 4 сезона сериала «Это мы»
Фото: Кристен Стюарт блеснула в необычном образе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Что ждать от нового сериала ТНТ «Жуки»?
«Джокер» начинается с улыбки: новая работа Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом
Невероятное сходство: Ана де Армас в образе Мэрилин Монро на съемках байопика «Блондинка»
Джеймс Кэмерон считает, что «Терминатор: Темные судьбы» может стать началом новой трилогии
Воссоединение бывших: Моника Беллуччи и Венсан Кассель на премьере «обновленной» версии «Необратимости»
Сальма Хайек отпраздновала 53-летие «горячим» фото
«Шедевр, достойный Оскара»: новому «Джокеру» с Хоакином Фениксом 8 минут аплодировали стоя
1 сентября 2019
Он не может жить без космоса: «К звездам» Джеймса Грэя
