31 мая 2019
Названы худшие и лучшие киноремейки всех времён
Студия Warner выбрала Роберта Паттинсона на роль Бэтмена
Сценаристка сериала «Убивая Еву» сделает женщин в «Бонде» «настоящими людьми»
Финальный поворот «Игры престолов» запланировал Джордж Мартин
Годзилла против спецэффектов: Краткая история огромных монстров в кино
Завершились съёмки первого сезона «Ведьмака»
Рон Ховард рассказал, почему «Хан Соло» не оправдал ожиданий
Планета зверей: Персонажные постеры «Короля Льва»
Умер кот, снимавшийся в «Кладбище домашних животных»
Тома Харди хотели пригласить на роль молодого Росомахи
Режиссёр «Нового Человека-паука» может снять «Белоснежку»
В поисках магии: Первый трейлер мультфильма «Вперёд»
30 мая 2019
Disney может прекратить производство фильмов в штате Джорджия
Возвращение легенды: Первый тизер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Теперь это их бизнес: Первый трейлер фильма «Адская кухня»
Концовку «Тёмного Феникса» пересняли из-за схожести с другим фильмом
«Чернобыль» обошёл «Игру престолов» и «Во все тяжкие» в рейтинге зрителей
Мартин Скорсезе считает, что омоложение актёров зашло слишком далеко
Комнаты из «Симпсонов» и «Друзей» теперь можно воссоздать дома
Disney против Netflix: Всё больше американцев считают, что стриминг-сервисов слишком много
Автора комиксов о Бэтмене привлекли к экранизации «Новых богов»
«Новых мутантов» отправят на пересъёмки
Появились первые кадры из нового мультфильма Pixar «Вперёд»
Арнольд Шварценеггер зачитал рэп
Юэль Киннаман вернётся к своей роли в новом «Отряде самоубийц»
29 мая 2019
В Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Чёрной вдове
Мальчик, который выжил: Первый трейлер фильма «Щегол»
Арнольд Шварценеггер озвучит главную роль в мультсериале «Детский сад для супергероев»
За всё надо платить: Первый трейлер хоррора «Маленькое красное платье»
Фанаты «Звёздных войн» потребовали отстранить авторов «Игры престолов» от франшизы
Стало известно, когда выйдет фильм Андрея Кончаловского о Микеланджело
Жена Романа Полански раскритиковала Квентина Тарантино
Крис Хемсворт рассказал о подготовке к роли «Тора Лебовски»
Кит Харингтон отправился на лечение от стресса перед финалом «Игры престолов»
Жуткая болезнь: Трейлер сериала «Болотная тварь»
28 мая 2019
Ты — мошенница: Первый тизер третьего сезона «Джессики Джонс»
Режиссёры «Доктора Стрэнджа», «Логана» и «Варкрафта» назвали фильмы, которые пересматривали чаще всего
Крылатая бомба, красотка и дракон: Создатели «Годзиллы» рассказали о монстрах сиквела
Путешествие руки: «Я потерял своё тело» Жереми Клапена
Островский на новый лад: Трейлер фильма «Гроза»
«Kingsman 3» завершит историю главного героя и его наставника
Мировой бокс-офис c 24 по 26 мая: Королевство Брэкзита встречает Рокетмена
Эксклюзив: Премьера дублированного трейлера фильма «Последняя любовь Казановы»
Слух: Sony хочет добавить Венома в «Человека-паука 3»
Дэвид Харбор назвал Marvel одной из причин провала «Хеллбоя»
Искусственный интеллект предложил «правильный» финал «Игры престолов»
27 мая 2019
Каннские тезисы: современности не существует
С советских фильмов предложили снять возрастные ограничения
Харрисон Форд рассказал, кто может заменить его в роли Индианы Джонса
У нового «Терминатора» будет «взрослый» рейтинг
Джеймс МакЭвой больше не будет сниматься в фильмах про Людей Икс
Режиссёр самого скандального Каннского фильма спаивал актёров на съёмках
Netflix купил два фильма, победивших в Каннах
Стала известна дата выхода «Акиры» Тайки Вайтити
Бокс-офис США и Канады с 24 по 26 мая: «Аладдин» завоевал зрительскую любовь
25 мая 2019
Канны-2019: Фото с закрытия фестиваля
Стали известны лауреаты 72-го Каннского кинофестиваля
Канны-2019: Выбор Марии Кувшиновой
Кантемир Балагов получил в Каннах приз федерации кинокритиков
24 мая 2019
Кантемир Балагов получил приз «Особого взгляда» за режиссуру
Фото: Сильвестр Сталлоне представил нового «Рэмбо» в Каннах
Квентин Тарантино получил первую награду в Каннах
Как снять фильм с солистом Shortparis: интервью с Олесей Яковлевой
Без проникновения: «Мектуб, моя любовь 2» Абделатифа Кешиша
По игре «Звёздные войны: Рыцари Старой Республики» снимут фильм
Тайка Вайтити отказался от фильма про шимпанзе Майкла Джексона
Больше Тарантино: «Однажды в Голливуде» могут удлинить
Эксперты: четвёртым «Мстителям» будет тяжело побороть «Аватар»
Авторы «Очень странных дел» рассказали об источниках вдохновения третьего сезона
На заслуженном отдыхе: Первый тизер сериала «Звёздный путь: Пикар»
23 мая 2019
В России пройдут предпремьерные показы «Золотой перчатки» Фатиха Акина
Сара Коннор возвращается: Первый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Канны-2019: Трейлер фильма «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой
В сети появилась петиция с требованием взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи
Стало известно, когда выйдет последний сезон «Джессики Джонс»
Притяженья больше нет: Первый тизер «Вторжения» Фёдора Бондарчука
Женщины в «Игре престолов» говорят только 25% реплик
Канны извинились перед зрителями, не попавшими на премьеру «Однажды в Голливуде»
Дэниелу Крэйгу сделают операцию после травмы на съёмках нового «Бонда»
22 мая 2019
Антигона в Тавриде: «Домой» Наримана Алиева
Стали известны название и актёрский состав нового фильма Кристофера Нолана
«Звёздные войны»: Билли Лурд настояла на сцене с покойной матерью Кэрри Фишер
Канны-2019: Тарантино не стал реагировать на намёки о сексизме
Гарик Харламов и Сергей Гармаш озвучили героев мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»
«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»: Промо-кадры и фото со съёмок
ВВС запустит ток-шоу с анимированным Владимиром Путиным
Канны-2019: Более ста обладателей билетов не попали на премьеру «Однажды в Голливуде»
HBO не будет торопиться с выпуском приквела «Игры престолов»
Суперсемейка: «Паразиты» Пона Джун-хо
На «Кинотавре» покажут сериал Бориса Хлебникова «Шторм»
В начале был свист: интервью с режиссёром фильма «Свистуны» Корнелиу Порумбойю
Сценарист «Игры престолов» будет работать над сериалом «Властелин колец»
Появились трейлеры серий пятого сезона «Чёрного зеркала»
Славные ублюдки: «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино
21 мая 2019
Канны-2019: Фото с премьеры фильма «Однажды в Голливуде»
Всё может измениться по щелчку: Новый трейлер «Однажды в Голливуде»
Спасение столового прибора: Финальный трейлер «Истории игрушек 4»
Королевский визит: Трейлер полнометражного «Аббатства Даунтон»
Максим Матвеев сыграет главную роль в сериале «Шерлок Холмс в России»
Мировой бокс-офис c 17 по 19 мая: Баба Яга против Детектива Пикачу
Кантемир Балагов вошел в список самых перспективных россиян моложе 30 лет
Смерть кинозвезды: «Фрэнки» Айры Сакса
«Побьём "Аватар"»: В соцсетях запустили флешмоб во имя кассового успеха «Мстителей»
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах
Фундаменталист на минималках: «Молодой Ахмед» братьев Дарденн
К «Соколу и Зимнему солдату» присоединятся знакомые лица
Стала известна дата выхода четвёртого фильма о Джоне Уике
20 мая 2019
Лето близко: Новый ролик третьего сезона сериала «Очень странные дела»
Тёмный Супермен: Финальный трейлер хоррора «Гори, гори ясно»
Актёры «Игры престолов» попрощались с сериалом
Сияющие: «Маяк» Роберта Эггерса
Звёзды «Людей Икс» рассказали о впечатлениях от Москвы
Художник — это женщина: «Портрет девушки в огне» Селин Скьямма
Канны-2019: Квентин Тарантино попросил прессу не спойлерить
Бокс-офис США и Канады с 17 по 19 мая: «Джон Уик» отобрал пальму первенства у «Мстителей»
Хороший австриец: «Незаметная жизнь» Терренса Малика
Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Евангелие от святой ведьмы: Lux Æterna Гаспара Ноэ
19 мая 2019
Канны-2019: Фото с премьеры фильма «Незаметная жизнь» Терренса Малика
Фото: Чествование Алена Делона на Каннском кинофестивале
Стартовали съёмки фильма Данилы Козловского об аварии на Чернобыльской АЭС
Афганские пионеры в гостях у Ленина: «Приют» Шарбану Садат
18 мая 2019
Николас Виндинг Рефн расписался в любви к стримингу
Бэтмен в Лос-Анджелесе: «Слишком стар, чтобы умирать молодым»
Почти «Чёрное зеркало»: «Малыш Джо» и «Виварий»
Канны-2019: Фото с премьеры сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым»
Сколько стоит ужин с Леонардо ДиКаприо
17 мая 2019
Канны-2019: Фото с премьеры фильма «Боль и слава»
Время выбрать сторону: Тизер сериала «Тёмные начала» Тома Хупера
Стивен Кинг выступил с защитой последнего сезона «Игры престолов»
С песней по жизни: «Рокетмен» Декстера Флетчера
Ушла эпоха: Завершился сериал «Теория большого взрыва»
Вуду приходит в Париж: «Малышка зомби» Бертрана Бонелло
Вышел первый трейлер сериала «Бэтвумен»
30 любимых фильмов Квентина Тарантино
Полнометражная версия «Кунг Фьюри» нашла инвестора
Африка близко: «Атлантика» Мати Диоп
Роберт Паттинсон может стать новым Бэтменом
16 мая 2019
Канны-2019: Премьера фильма «Рокетмен»
Крис Рок написал сценарий новой «Пилы»
Тайка Вайтити рассказал о своей версии Гитлера в «Кролике Джоджо»
Ангелы-истребители: «Дылда» Кантемира Балагова
Однажды в Бразилии: «Бакурау» Клебера Мендонсы Фильо
Сложные решения, Стэн Ли и планы на будущее: Кевин Файги ответил на вопросы фанатов Marvel
Кто окажется на Железном троне?
Джеймс Ганн сравнил разрыв с Disney с разводом
Коэны в пустыне: «Неизвестный святой» Ала Эддина Алжема
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
Марион Котийяр снимется в музыкальном фильме Леоса Каракса
Cтала известна дата выхода четвёртого сезона «Рика и Морти»
15 мая 2019
Предпоследнюю серию «Игры престолов» посмотрело рекордное число зрителей
Вышел первый трейлер «Дылды» Кантемира Балагова
Куртка мирового господства: «Оленья кожа» с Жаном Дюжарденом
Онлайн-кинотеатр Ivi хочет стать русским Netflix
Канны-2019: Джим Джармуш рассказал о своей любви к хоррорам
Стала известна дата выхода новых эпизодов «Чёрного зеркала»
Кроссовер DC и Marvel: Первый кадр из пятого сезона «Чёрного зеркала»
Эмма Томпсон может сыграть в фильме про Стервеллу Де Виль
Кирилл Серебренников экранизирует книгу «Петровы в гриппе и вокруг него»
«Мстители» и «Игра престолов» стали лидерами по количеству номинаций на премию MTV
Укушенные Дэдпулом: «Мёртвые не умирают» Джима Джармуша
Леос Каракс всё-таки снимет музыкальный фильм с Адамом Драйвером
Новая эра «Звёздных войн» начнётся с фильма сценаристов «Игры престолов»
Алехандро Гонсалес Иньярриту как будто поддержал Netflix
14 мая 2019
Канны-2019: Открытие и премьера фильма «Мёртвые не умирают»
15 самых интересных фильмов Каннского кинорынка
Съёмки 25-го фильма про Бонда отложили из-за травмы Дэниела Крэйга
Да начнётся фестиваль: Новый трейлер хоррора «Солнцестояние»
Вышел первый трейлер возвращения «Беверли-Хиллз 90210»
Съёмки нового фильма по Mortal Kombat пройдут в Австралии
Вышел трейлер документального фильма «Игра престолов. Последний дозор»
Рами Малек может присоединиться к охоте за серийным убийцей
Назвавшие детей в честь кхалиси фанаты «Игры престолов» в шоке
Мировой бокс-офис c 10 по 12 мая: Пикачу побеждает Таноса, а Уилл Смит отправляется в Болливуд
Джордж Клуни отговаривал Бена Аффлека играть Бэтмена
Канны-2019: Кадр из драмы «Минамата» с Джонни Деппом
Время ведьмы: Первый тизер продолжения «Малефисенты»
13 мая 2019
Каннский фестиваль впервые отчитался о движении к гендерному равенству
Ушла из жизни актриса Дорис Дэй
«Люди Икс: Тёмный Феникс»: Трейлер для IMAX
«Игра престолов»: Кто жив, а кто мёртв к финалу сериала
Фильм «Мстители: Финал» сохранил лидерство в российском прокате
«Убивая Еву» получил главный приз телевизионной премии BAFTA TV
Бокс-офис США и Канады с 10 по 12 мая: Пикачу не смог победить «Мстителей»
20 самых ожидаемых фильмов Каннского фестиваля
Эксклюзив: Премьера отрывка из фильма-участника Берлинале «Золотая перчатка»
10 мая 2019
Майкл Рукер сыграет Короля Акул в сиквеле «Отряда самоубийц»
Хоррор, аттракцион, реконструкция: Каким получился «Чернобыль» от HBO
9 мая 2019
Возвращение в Дерри: Первый тизер фильма «Оно 2»
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
8 мая 2019
Сильвестр Сталлоне приедет в Канны
Тизер-трейлер «Хранителей»: Наследие Роршаха
Звёзды «Мумии» 20 лет спустя — где они сейчас
Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Джессика Честейн и Ава ДюВерней раскритиковали «Игру престолов»
Канал The CW заказал полный сезон сериала «Бэтвумен»
Почему в России о «Мстителях» не пишут серьёзно
Фильм «Летят журавли» снова покажут на больших экранах
Чедвик Боузман сыграет первого темнокожего самурая
Райан Рейнольдс слил фильм «Покемон. Детектив Пикачу»
Ричард Мэдден может присоединиться к «Вечным» от студии Marvel
«Люди Икс»: «Новых мутантов» опять отложили, «Гамбит» мёртв
Стали известны даты выхода новых «Звёздных войн» и «Аватаров»
7 мая 2019
Канал HBO удалил стаканчик кофе из «Игры престолов»
Стивен Кинг назвал своего фаворита в «Игре престолов»
Педро Альмодовару рассказал, чего не хватает в фильмах Marvel
Беседы, взгляды, чашка кофе: Режиссёр «Игры престолов» о работе над восьмым сезоном
Сценарист «Тёмного рыцаря» напишет ремейк «Восставшего из ада»
Самые экстравагантные образы Met Gala 2019
Актёров из «Оно 2» начали преследовать красные воздушные шары
Мировой бокс-офис c 3 по 5 мая: Война ромкомов и артхауса против Таноса
О съёмках «Амели» создадут псевдодокументальный фильм
6 мая 2019
Режиссёры четвёртых «Мстителей» раскрыли несколько секретов «Финала»
Новые «Мстители» поставили ещё один рекорд в российском прокате
«Мстители: Финал» - оценка редакции Киноафиши
Новые «Мстители» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
Первый трейлер драмы «Любовь по Фрейду» из Каннского конкурса
После «Финала»: Новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Братья Руссо сняли запрет на спойлеры фильма «Мстители: Финал»
Каннский фестиваль закроет новая картина режиссёров «1+1»
5 фильмов о ядерной войне и радиации, которые надо посмотреть
Бокс-офис США и Канады с 3 по 5 мая: Шарлиз Терон и криповатые куклы не догнали «Мстителей»
В «Игре престолов» обнаружили привет из будущего
Интервью с актером Сергеем Лавыгиным о сериале «СеняФедя»
2 мая 2019
«Безумный Макс: Дорога ярости» назвали лучшим фильмом десятилетия
Фильм Квентина Тарантино оказался в конкурсе Каннского кинофестиваля
1 мая 2019
Три щелчка братьев Руссо: Почему «Мстители: Финал» не мог быть другим фильмом
