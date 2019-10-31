Меню
31 октября 2019
Иван Охлобыстин, Никита Ефремов и Равшана Куркова озвучили мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4»
Фото: Юэн МакГрегор и Ребекка Фергюсон на премьере «Доктор Сон» в Лос-Анджелесе
Отрывок из новой книги автора «Хорошо быть тихоней»
Снуп Дог оказался дороже Бена Аффлека на съемках продолжения «Джея и Молчаливого Боба»
Джули Эндрюс упустила роль в «Волке с Уолл-стрит» из-за последствий операции
Кейт Бекинсейл вынуждена была эвакуироваться из дома из-за бушующего в Калифорнии пожара
Крис Хемсворт рассказал, кого могли бы сыграть его братья в киновселенной Marvel
Аарон Пол, Джульетт Льюис и другие звезды поддержали Эдварда Нортона на премьере «Сиротского Бруклина»
Приквел «Игры престолов» о Таргариенах получил официальный первый сезон на HBO
Первые фото: Крис Пратт против пришельцев на съемках «Призрачного призыва»
Ждем коллаборацию? Уилл Смит поделился «легендарным» селфи с Эдди Мерфи, Уэсли Снайпсом и Мартином Лоуренсом
Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс были уволены Disney из-за финала «Игры престолов»
Шоураннер «Ходячих мертвецов» намекнул на возможность возвращения Лорен Кохэн уже в 10 сезоне
Кейт Бланшетт рассказала, от каких ролей предпочитает отказываться
Рэйчел Вайс сыграет Элизабет Тэйлор в новом байопике
30 октября 2019
Сериал про Оби-Вана Кеноби изначально задумывался как полнометражный фильм
Грег Берланти снимет сериал про Зеленого Фонаря для HBO
Режиссёр «Красавицы и чудовища» снимет для Disney еще один мюзикл – по «Рождественской песни» Чарльза Диккенса
Не воссоединение, но хоть что-то: Дженнифер Энистон намекнула на новый совместный проект «Друзей»
«Мне нравятся хорошие фильмы»: Виола Дэвис прокомментировала скандал с критикой фильмов Marvel
Disney+ не покажет «Мандалорца» журналистам до премьеры во избежание спойлеров
Джокер и Капитан Марвел оказались самыми популярными костюмами на Хэллоуин
Автор серии «Ведьмак» уверен, что сериал с Генри Кавиллом превзойдет «Игру престолов»
Мишель Монахэн составит компанию Дэвиду Духовны в ремейке хоррора «Колдовство»
Оскар Айзек сыграет в новом триллере от создателя «Американского жиголо»
Звезда «Матрицы» Гарри Ленникс попросился в продолжение от Ланы Вачовски
«Видеть» не взлетел: новый сериал Джейсона Момоа для Apple TV разочаровал критиков
HBO отказался от съемок спин-оффа «Игры престолов» с Наоми Уоттс
Фанаты «Сверхъестественного» обеспокоены, что арест Джареда Падалеки скажется на будущем сериала
Голливудские звезды и режиссеры разгромили функцию ускоренного просмотра, которую тестирует Netflix
Изменившегося до неузнаваемости Джареда Лето сфотографировали на съемках нового фильма
29 октября 2019
Сериал про Соколиного глаза станет предысторией супергероя
Премьеру «Терминатора: Темные судьбы» отменили из-за пожаров
Звезда «Охотника за разумом» составит компанию Джейсону Стэтхэму в новом триллере Гая Ричи
Мелисса МакКарти и Октавия Спенсер примеряют супергеройские костюмы на съемках комедии «Громовая сила»
Создатели «Шерлока» показали первый трейлер своего нового проекта – сериала «Дракула»
Супер родители: CW готовит новый сериал о Супермене, Лоис Лейн и их детях
Звезда «Отряда самоубийц» Юэль Киннаман считает версию Джеймса Ганна «очень смешной» комедией
Шоураннеры «Игры престолов» отказались разрабатывать новую трилогию по «Звездным войнам»
Девятому эпизоду «Звездных войн» прогнозируют четверть миллиарда долларов в премьерный уикенд
Создатели «Очень странных дел» могут снять кинокомикс «Темная лига справедливости» для DCEU
Пирс Броснан может присоединиться к киновселенной Marvel в «Шанг-Чи»
Создатели «Игры престолов» признали, что не прислушивались к мнению фанатов: «Мы не видели в этом смысла»
Официально: премьера «Ведьмака» намечена на 16 декабря
28 октября 2019
Весело и нецензурно: Райан Рейнольдс поздравил «Джокера» с победой над «Дэдпулом 2»
«Твин Пикс» признали самым страшным сериалом в истории
Тейлор Свифт и Эндрю Ллойд Уэббер написали песню для фильма «Кошки»
Полнометражный «Том и Джерри» выйдет на 4 месяца раньше – уже в 2020 году
Соцсети как причина всех бед: создатели «Невесты» снимают фильм ужасов «Бывшая»
Герой Дона Чидла мог стать вице-президентом США в «Мстителях: Финал»
Та еще парочка: Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс сыграют мужа и жену в финальном сезоне «Американской семейки»
«Война бесконечности»: Джереми Реннер продолжает воевать с экс-женой, объявив ее «нестабильной лгуньей»
«И вашим, и нашим»: звезда Marvel Бенедикт Камбербэтч ответил на критику Скорсезе
Сценаристка «Колетт» работает над фильмом о журналистках, «взорвавших» карьеру Харви Вайнштейна
Первая реакция на «Маленьких женщин»: критики в восторге от нового фильма Греты Гервиг
Тайка Вайтити обещает «бомбический» «Тор: Любовь и Гром»
Джей Джона Джеймсон из «Человека-паука» появится в «Морбиусе» с Джаредом Лето
Перезапуском «Пиратов Карибского моря» займется создатель «Чернобыля»
В 4 сезоне «Очень странных дел» будет 8 серий
Передышка от апокалипсиса: братья Винчестеры возвращаются в школу на новых кадрах из 4 серии 15 сезона
Осторожно, спойлеры: кадры финала 9 эпизода «Звездных войн» утекли в сеть
27 октября 2019
Брэд Питт поддержал Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп на премьере «Короля»
«Джокер» окажется прибыльней «Мстителей: Война бесконечности»
«Они заслужили право на свое мнение»: Джон Фавро ответил на критику Marvel Скорсезе и Копполы
25 октября 2019
Сериал Marvel «Плащ и Кинжал» закрыли после двух сезонов
«Сотня» получит сериал-приквел
Режиссер «Чудо-женщины: 1984» подтвердила появление Максвелла Лорда в исполнении Педро Паскаля
Режиссер «Призрака в доспехах» Руперт Сандерс экранизирует «Основание» Айзека Азимова для Apple TV+
В трейлере «Звездных войн: Скайуокер. Восход» нашли намек на смерть ключевого персонажа
Fox снимет сериал про уборщицу русской мафии
Тимоти Шаламе против Роберта Паттинсона в финальном трейлере «Короля»
«Стриптизерши», «Брачная история», «Маяк» поборются за премию независимого кино Gotham Awards
Сценарист «Хоббса и Шоу» уговаривает Киану Ривза присоединиться к «Форсажу»
Роберт Паттинсон хочет, чтобы его Бэтмен был пугающим
Кристиана Бэйла и Мэтта Дэймона будут продвигать на «Оскар» 2020 как лучших актеров
Рената Литвинова назвала кинокомиксы Marvel «фастфудом» и похвалила DC
24 октября 2019
Новые детали сюжета «ВандаВижн»: наполовину ситком, наполовину пролог к сиквелу «Доктора Стрэнджа»
Что посмотреть и почитать: Стивен Кинг порекомендовал фильм, сериал и книгу на Хэллоуин
Видео: Хью Джекман снова примерил роль Росомахи (но всего на 15 секунд)
Ли Пейс сыграет главную роль в экранизации «Основания» Айзека Азимова для Apple TV+
«Оскар» 2020: Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт поборются за номинации благодаря «Однажды в Голливуде»
Глава Disney Боб Айгер ответил на критику фильмов Marvel: «Хотят брюзжать – это их право»
Netflix показал новые кадры из первой серии «Ведьмака»
Режиссер «Чудо-женщины 2» тизерит выход дебютного трейлера в декабре
«Это упражнение в цинизме»: режиссер «Я, Дэниел Блэйк» присоединился к критике фильмов Marvel
Тесса Томпсон и собачки: в Нью-Йорке прошла премьера ремейка «Леди и Бродяга» для Disney+
Адам Драйвер заменит Бена Аффлека в «Последней дуэли» с Мэттом Дэймоном
Звезда и сценарист «Теории большого взрыва» снимут комедию о фанатах киберспорта
Певица Карди Би присоединилась к касту «Форсаж 9»
Культовый «Форрест Гамп» впервые покажут в российских кинотеатрах
Джоэл Эдгертон составит компанию Юэну МакГрегору в сериале об Оби-Ван Кеноби
Линде Хэмилтон пришлось носить накладные ягодицы на съемках «Терминатора: Темные судьбы»
Звезду «Игры престолов» Мэйси Уильямс искать в интернете опаснее всего
9 эпизод «Звездных войн» станет самым продолжительным в истории франшизы
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон назвал персонажа «Гарри Поттера», которого хотел бы сыграть
Фан-артеры показали, как Зои Кравиц будет выглядеть в образе Женщины-кошки в новом «Бэтмене»
23 октября 2019
Райан Роббинс присоединился к касту 4 сезона «Ривердейла» в роли брата Фреда Эндрюса
Слухи: Майкл Китон может вернуться к роли постаревшего Бэтмена в фильме по мультсериалу «Бэтмен будущего»
После «Игры престолов»: Эмилия Кларк на премьере «Рождества на двоих» в Берлине
Джеймс Кэмерон уже знает, о чем расскажет в потенциальных сиквелах «Терминатора: Темные судьбы»
Фильмы Мартина Скорсезе обвинили в недостатке женских персонажей
Крис Хемсворт выразил желание сняться в «Звездных войнах»
Бондиана может получить «женский» спин-офф о мисс Манипенни
Медленно и неотвратимо: как зомби попали на большие экраны
Брайан Крэнстон показал видео превращения в Уолтера Уайта для съемок камео в «El Camino: Во все тяжкие»
Защита от спойлеров: для «Бонда 25» сняли три разные концовки
Скарлетт Йоханссон уверена, что «Черная вдова» – ее последний фильм в киновселенной Marvel
«Гемини» с Уиллом Смитом рискует стать одним из главных провалов 2019 года
«Человек-муравей 3» может выйти уже в 2022 году
Всё могло быть лучше: в сети появилось описание вырезанных сцен из финального сезона «Игры престолов»
9 эпизод «Звездных войн» почти вдвое превзошел «Мстителей: Финал» по предварительным продажам билетов
Тошнота как актерский прием: Роберт Паттинсон поделился неаппетитными подробностями о съемках «Маяка»
Бенедикт Камбербэтч представил «Войну токов» на красной дорожке нью-йоркской премьеры
22 октября 2019
Чарли Кокс и Кристен Риттер могут вернуться к ролям Сорвиголовы и Джессики Джонс в киновселенной Marvel
Джоди Фостер считала, что звезде «Сумерек» Кристен Стюарт не место в Голливуде
Фото: Джейсон Момоа на премьере сериала «Видеть» для Apple TV
В Болгарии проходят съемки фильма «Большущая охота» с Романом Курцыным
Лестница из «Джокера» превратилась в туристическую достопримечательность Нью-Йорка
Вместо Джонни Деппа: звезда «Мстителей» Карен Гиллан может получить главную роль в перезагрузке «Пиратов Карибского моря»
Бенджен Старк отправляется в Средиземье: звезда «Игры престолов» сыграет злодея в новом сериале по «Властелину колец»
Новое фото со съемок 4 сезона «Очень странных дел» намекает на возвращение Хоппера
Новые времена и новые звезды в трейлере 3 сезона «Короны»
Конец саги Скайуокеров: финальный трейлер «Звездные войны. Скайуокер. Восход»
Тайка Вайтити не отказывается от планов снять экранизацию манги «Акира»
Джон Красински обещает камео Криса Пратта в сиквеле «Тихого места»
Паулина Андреева и Александр Петров в тизере 2 сезона сериала «Метод»
«Это невероятно»: критики пришли в восторг от «Мандалорца» Disney+
«У каждого есть право на свое мнение»: Эмилия Кларк прокомментировала недовольство фанатов финалом «Игры престолов»
Хелен Миррен на премьере «Екатерины Великой» в Лос-Анджелесе
Себастиан Стэн и Натали Портман ответили на комментарии Копполы об «отвратительных» фильмах Marvel
21 октября 2019
Кит Харингтон назвал свою любимую сцену «Игры престолов» с Дейенерис
Шоураннер «Ходячих мертвецов» хочет снять полнометражный фильм с Эндрю Линкольном в стиле «Логана»
Карина Зверева: «Снимали «Полярный» во время аномальной жары»
Сын Джуда Лоу дебютирует в кино с ролью Оливера Твиста в диснеевской экранизации
Работа над ошибками: Disney отправил «Мулан» на масштабные пересъемки
Дуэйн Джонсон объявил о старте съемок «Черного Адама» в 2020 году
Из-за скандала с бывшей женой Джереми Реннер может выбыть из сериала Disney+ о Соколином глазе
Первые фото: Джиллиан Андерсон в образе Маргарет Тэтчер на съемках 4 сезона «Короны»
Вин Дизель примеряет костюм суперсолдата в дебютном трейлере боевика «Бладшот»
Роберт Дауни-младший станцевал в рекламе смартфона OnePlus
Джеймс Ганн объяснил, почему его «Отряду самоубийц» не нужен Джокер
Сиквел «Малефисенты» стартовал вдвое хуже оригинала
Вслед за Скорсезе: Фрэнсис Форд Коппола назвал фильмы Marvel «отвратительными»
Съемки «Мира Юрского периода 3» стартуют в феврале 2020 в Лондоне
Тайка Вайтити снова сыграет Корга в «Тор: Любовь и Гром»
Сценарий Kingsman 3 уже готов
18 октября 2019
Звезда «Игры престолов» сыграет ключевую роль в «Матрице 4»
Пол Дано сыграет Загадочника в новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном
Джеймс Ганн намекнул на смерти персонажей в «Стражах Галактики 3»
Звезда «Теории большого взрыва» снимет сериал о пионерах ЛГБТ-движения
Кирстен Данст снимется с Бенедиктом Камбербэтчем в экранизации романа «Сила собаки»
Триша Хелфер на съемках финального сезона «Люцифера» в новом образе
Райан Рейнольдс и Джон Красински снимут комедию про воображаемых друзей
Александр Скарсгард сыграет викинга в новом фильме от режиссера «Ведьмы» и «Маяка»
Рассел Кроу снимется в фильме ужасов о фильмах ужасов
Дороже «Друзей»: Дженнифер Энистон заработала 20 миллионов за 10 эпизодов сериала «Утреннее шоу» для Apple TV
Керри Вашингтон составит компанию Мерил Стрип и Николь Кидман в киноадаптации мюзикла «Выпускной»
«С меня хватит»: Сэм Рокуэлл заявил, что больше не будет соглашаться на роли расистов в кино
17 октября 2019
«Ни магии, ни удовольствия»: Элтон Джон назвал ремейк «Короля льва» Disney «огромным разочарованием»
«Они уничтожают кинопросмотр»: Эдвард Нортон нашел виновных в оттоке зрителей из кинотеатров
Зрители назвали лучшего Джокера в истории кино (и это не Хоакин Феникс)
Трогательно: Джейсон Момоа признался, что был влюблен в будущую жену еще в детстве
Скарлетт Йоханссон, Тайка Вайтити и другие звезды представили «Кролика Джоджо» в Лос-Анджелесе
Представлен первый трейлер «Лед 2» с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой
Нил Патрик Харрис и Джада Пинкетт-Смит присоединились к касту «Матрицы 4»
Apple снимет продолжение «Братьев по оружию» для своего стримингового сервиса
Милли Бобби Браун о концовке 3 сезона «Очень странных дел»: «Я была в ярости!»
Кристин Дэвис и Роб Лоу в первом трейлере ромкома «Отпуск на природе» от Netflix
16 октября 2019
Режиссер короткометражки «Майор Гром» снимет боевик с Юрием Колокольниковым
Галь Гадот спродюсирует и сыграет главную роль в драме о Холокосте
«Семейка Аддамс» получила сиквел ещё до выхода в прокат
«Проклятие сиквела»? «Малефисента 2» разочаровала критиков
Фото: Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон на съемках романтической комедии «Женись на мне»
Дженнифер Энистон отметила появление аккаунта в Instagram эпичным фото воссоединения «Друзей»
«Я была самым обыкновенным ребенком»: дочь Джонни Деппа заявила, что добилась успеха без помощи знаменитого отца
Ждем Дэдпула в MCU? Райан Рейнольдс встретился с Marvel
Звезда «Черной пантеры» Лупита Нионго призналась, что ей отказали в работе из-за слишком тёмного оттенка кожи
Нина Добрев опровергла слухи о конфликте с коллегой по «Дневникам вампира» Полом Уэсли
Хью Грант пожаловался на слишком громкий звук в кинотеатрах
«Это действительно мощное завершение истории»: финал нового «Терминатора» заставил его режиссера заплакать
15 октября 2019
Скорсезе продолжает критиковать фильмы Marvel: «Нельзя позволить таким фильмам завоевать кинотеатры»
Роберт де Ниро, Анна Пэкуин и Аль Пачино представили «Ирландца» в Лондоне
На память о 15 сезонах в эфире: звезды «Сверхъестественного» сделали одинаковые татуировки
Режиссер «Венома» подтвердил будущий тим-ап Венома и Человека-паука
Джаред Лето расстроился, что его не позвали в «Джокера»
Кит Харингтон «в ужасе» из-за присоединения к киновселенной Marvel
Бенедикт Камбербэтч поучаствовал в эко-протестах в Лондоне
Официально: Зои Кравиц сыграет Женщину-кошку в «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном
Рэйф Файнс объяснил, почему согласился сняться в «King’s man: Начало»
Создатель «Офиса» боится разочаровать фанатов потенциальным ребутом
«С оригиналом ничто не сравнится»: Дженнифер Энистон уверена, что ребут только испортит «Друзей»
Культовый «Тренировочный день» обзаведется приквелом
Харли Квинн одобряет: Юэн МакГрегор охарактеризовал «Хищных птиц» как «феминистский» фильм
14 октября 2019
Феномен Эль Фаннинг: как актриса завоевывает зрителя
Disney может выкупить права на Человека-паука у Sony за 4-5 млрд долларов
Кевин Смит ответил на слова Скорсезе о Marvel: «“Последнее искушение Христа”– это тоже супергеройское кино»
Фелисити Джонс и Шейлин Вудли снимутся в экранизации романа «Последнее письмо от твоего любимого»
Собирает лучших: создатель «Гравитации» Альфонсо Куарон займется созданием фильмов для стримингового сервиса Apple
Николас Виндинг Рефн переснимет культовый фильм ужасов «Маньяк-полицейский» в формате сериала
«Как машина времени обратно в 2009»: первые зрители в восторге от «Zомбилэнда 2»
Октавия Спенсер и Аарон Пол в первом трейлере криминального триллера Apple TV «По правде говоря»
11 октября 2019
Хоакин Феникс хочет вернуться к роли Джокера в потенциальном сиквеле
«Не знаю, можно ли всё исправить»: Дженсен Эклс и Миша Коллинз о дружбе Дина и Кастиэля в 15 сезоне «Сверхъестественного»
С «Гарри Поттером» по жизни: Рэйф Файнс не хочет уступать роль Волан-де-Морта другому актеру
Советский «Вий» попал в топ 100 лучших фильмов ужасов всех времен
Первые фото: Майкл Фассбендер и Дэвид Сандберг на съемках Kung Fury 2
10 октября 2019
Рождественский Петербург и история любви из XIX века: первый трейлер отечественной мелодрамы «Серебряные коньки»
«Академия не должна награждать столь спорную ленту»: «Джокер» рискует остаться без номинаций на «Оскар»
Саймон Хелберг составит компанию Адаму Драйверу и Марион Котийяр в киномюзикле «Аннетт»
Процесс пошел: съемки 3 сезона «Американских богов» наконец-то стартовали
Комедийный мюзикл с Уиллом Ферреллом и Райаном Рейнольдсом отправится на стриминговый сервис Apple
Кевин Смит о сюжете «Клерков 3»: «Данте и Рэндал снимают “Клерков”»
Кевин Файги намекнул на будущее Человека-муравья в киновселенной Marvel
Жизнь после «Оза»: Сэм Рэйми уже 6 лет ждет подходящий сценарий, чтобы вернуться к режиссуре
Джо Пеши пришлось уговаривать вернуться в кино для съемок «Ирландца»
«Игра престолов» встречается с «Теорией большого взрыва»: Михил Хаушман и Кейли Куоко снимутся в сериале «Стюардесса»
Фото: Кэтрин Лэнгфорд и Ана де Армас на премьере «Достать ножи» в Лондоне
Меньше Marvel, больше ромкомов: Дженнифер Энистон не нравится текущее состояние киноиндустрии
Уилл Смит объяснил главное достоинство «Гемини»: «Мы даем зрителям причину вернуться в кинотеатры»
Звезда «Аквамена» получил главную роль в «Матрице 4»
Эдвард Нортон рассказал, как ударил Брэда Питта на съемках «Бойцовского клуба»
Фото: Рене Зеллвегер на красной дорожке премьеры «Джуди» в Австралии
Фото: ради новой роли Том Холланд обрился наголо
Футболисты потроллили Софи Тернер из-за финала «Игры престолов»
«Доктор Кто» Питер Капальди выглядит неузнаваемым на первых фото со съемок «Отряда самоубийц»
Звезда «Города пришельцев» Джейсон Бер снимется во 2 сезоне ребута «Розуэлл, Нью-Мексико»
Роберта Паттинсона будут продвигать на «Оскар» за роль в «Маяке»
9 октября 2019
Первые кадры и дебютный трейлер: Маккензи Дэвис и Финн Вулфард в хорроре «Поворот»
Хоакин Феникс признался, что не до конца понял финал «Джокера»
Создатели «Южного парка» ответили Китаю на удаление из интернета всех эпизодов мультсериала
Репетиция перед «Вечными»: Ричард Мэдден «летает» на съемках рекламы Calvin Klein
Чуда не случилось: 10 сезон «Ходячих мертвецов» обновил антирекорд по количеству зрителей
Пополнение в касте «Русалочки» Disney: краба Себастьяна озвучит звезда мюзикла «Гамильтон»
Джейми Ли Кертис показала первое фото со съемок нового «Хэллоуина»
Город, которого нет: Нью-Йорк Вуди Аллена
Роберт Дауни-младший отказался от продвижения на «Оскар» за роль в «Мстителях: Финал»
Режиссер «Другого мира» снимет женский спин-офф «Джона Уика»
Фанаты «Алиты: Боевого ангела» создали петицию с призывом снять сиквел
8 октября 2019
«Ценю его мнение»: Роберт Дауни-младший ответил на слова Скорсезе о фильмах Marvel
Легко сказать: лучшие подкасты о кино на русском языке
Фото: Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон представили «Брачную историю» на кинофестивале в Нью-Йорке
СМИ: «Красавица и Чудовище» от студии Disney может получить приквел
Marvel отказалась от идеи Эдварда Нортона сделать из Халка подобие нолановского Темного рыцаря
Катрина Балф и Сэм Хьюэн представили новый трейлер 5 сезона «Чужестранки»
Звезда «Гарри Поттера» Брендан Глисон сыграет Дональда Трампа
Федор Бондарчук приступил к съемкам сериала «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли
Ждем воссоединения? Руперт Гринт выразил желание поучаствовать в продолжении «Гарри Поттера»
Данила Козловский в роли Вещего Олега в трейлере 6 сезона «Викингов»
93 страны поборются за номинацию на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм»
Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс представили «Аэронавтов» на красной дорожке в Лондоне
Джейсон Стэтхэм снимется у Гая Ричи в ремейке французского криминального триллера
Кристен Стюарт представила «Назло врагам» на кинофестивале в Лондоне
Представлен дебютный трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Фото: Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл на премьере «Ford против Ferrari» в Париже
Сцену с шаурмой в «Мстителях» вдохновила одна из самых трагичных сцен сериала «Ангел»
7 октября 2019
Звезда «Сверхъестественного» и «Дневников вампира» Себастьян Роше присоединился к касту «Бэтвумен»
От Джимми Эмметта до Джокера: самые заметные роли Хоакина Феникса
«Звездный путь: Пикар» с Патриком Стюартом получил дату премьеры и новый трейлер
Интервью Киноафиши: Франко Неро о своем новом фильме, Тарантино и планах на будущее
Режиссер Kingsman и «Людей Икс: Первый класс» хочет снять новую «Фантастическую четверку» для Marvel
Представлен первый трейлер «подросткового» спин-оффа «Ходячих мертвецов»
Студия Warner Bros. снимет сразу две «Матрицы», одна из них будет приквелом
Отрывок из аргентинско-испанской детективной драмы «Короли интриги»
Леди Гага отпраздновала годовщину фильма «Звезда родилась»
Джосс Уидон и Джеймс Ганн ответили на слова Скорсезе о том, что фильмы Marvel – это «не кино»
Мини-воссоединение «Друзей»: Кортни Кокс показала совместное фото с Мэттом ЛеБланом и Дженнифер Энистон
Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Тихон Жизневский: объявлен официальный каст фильма «Майор Гром: Чумной доктор»
Представлен первый трейлер 3 сезона сериала «Звездный путь: Дискавери»
«Ходячих мертвецов» продлили на 11 сезон – Лорен Кохэн вернется в основной состав
Бонд в последний раз: Дэниел Крэйг на первом постере «Не время умирать»
«Джокер» бьет рекорды, обойдя по сборам «Венома» в США и «Логана» в России
Мишель Пфайффер считает, что Эль Фаннинг должна стать новой Женщиной-кошкой
5 октября 2019
Режиссер «Стражей Галактики» назвал лучший фильм 2019 года
4 октября 2019
Вышел клип на саундтрек к фильму «Троица»
Режиссер «Как приручить дракона» экранизирует «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона
Сценаристы IX эпизода «Звездных войн» обещают раскрыть предысторию Рей
Кристен Стюарт получила награду «Золотая икона» на кинофестивале в Цюрихе
Актриса из «Властелина колец» предложила отдать роль Гэндальфа женщине
Мартин Скорсезе: «Фильмы Marvel – это не кино»
Дауни без «Оскара»: Disney выдвинула «Мстителей: Финал» на номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер»
AMC показал первые кадры «подросткового» спин-оффа «Ходячих мертвецов»
На 76-летнего Роберта Де Ниро подали в суд за харассмент и дискриминацию
Том Фелтон растрогал поклонников «Гарри Поттера» архивным видео со съемок
Эдди Мерфи работает над «Полицейским из Беверли-Хиллз 4»
3 октября 2019
Тесса Томпсон и Лупита Нионго – основные претендентки на роль Женщины-кошки в новом «Бэтмене»
Интервью с Анной Невской, героиней сериала «Дылды» на СТС
Disney показал первое фото нового персонажа из «Звездных войн: Скайуокер. Восход»
«Я пришел договориться»: Том Холланд лично поспособствовал новому соглашению Disney и Sony
«Обычная женщина» Бориса Хлебникова завоевал ТЭФИ-2019 как лучший сериал
Новую версию «Один дома» для Disney+ снимет создатель «Бората» и «Бруно»
«С широко закрытыми глазами» в честь 20-летия впервые покажут в российских кинотеатрах
Видео дня: Дуэйн Джонсон поздравил с днем рождения 100-летнюю фанатку
Режиссер «Игры престолов» признал финальный сезон поспешным
Огонь, вода и спецэффекты: новое фото со съемок «Аватара 2»
Мэттью Макконахи защищает свою наркоимперию в первом трейлере «Джентльменов» Гая Ричи
Звезда «Агентов Щ.И.Т.» и «Карточного домика» Констанс Зиммер присоединилась к 10 сезону «Бесстыдников»
«Назло врагам» Кристен Стюарт сможет побороться за «Золотой глобус» и «Оскар»
2 октября 2019
Восторженная фанатка «напала» на Кэти Холмс
На роль Женщины-кошки в «Бэтмене» с Паттинсоном ищут только темнокожую актрису
Мэттью Макконахи и Чарли Ханнэм на первых кадрах «Джентльменов» Гая Ричи
Создатель «Игры престолов» заявил, что у сериала могло быть еще 5 сезонов
Визуальное искусство тишины: Интервью с Якубом Ягном
Кевин Смит анонсировал «Клерков 3» и возвращение звезд оригинального фильма
Галь Гадот, Арми Хаммер и Летишиа Райт: объявлен официальный каст «Смерти на Ниле»
Уильям Херт засветился на съемках «Черной вдовы»: ждем генерала Росса в пост-титровой сцене?
Мэтт Дэймон потерял четверть миллиарда долларов, отказавшись сняться в «Аватаре»
Звезда «Ангела» Кристиан Кейн снимется в 15 сезоне «Сверхъестественного»
Многосерийные блокбастеры: бюджет сериалов Marvel будет таким же, как и у фильмов
1 октября 2019
Харли Квинн и ее опасные подружки в дебютном трейлере «Хищных птиц»
Миллионеры-мстители и Райан Рейнольдс: первый трейлер нового боевика Майкла Бэя 6 Underground
Шон Бин предложил коллегу по «Игре престолов» Ричарда Мэддена на роль Джеймса Бонда
Уэсли Снайпс о новом «Блэйде» Махершалы Али: «Подражание – лучшая форма лести»
Дрю Бэрримор против Кристен Стюарт: новые «Ангелы Чарли» не сумеют повторить кассовый успех дилогии 2000-х
Фиби Уоллер-Бридж может написать сценарий к следующей части бондианы
Джеффри Дин Морган рассказал о странных секс-просьбах фанатов «Ходячих мертвецов»
Создатели «Очень странных дел» анонсировали продление на 4 сезон загадочным тизером
Анджелина Джоли привела детей на премьеру «Малефисенты 2»
Осторожно, спойлер: Джемма Чан на новых фото со съемок «Вечных» Marvel
Встреча Суперменов: Тайлер Хэклин и Том Уэллинг на съемках кроссовера «Кризис на Бесконечных землях»
Марго Робби тизерит первый трейлер «Хищных птиц» на новых постерах
В пару к Бри Ларсон: Крис Эванс попросился в будущие «Зведные войны»
