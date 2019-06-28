Меню
28 июня 2019
Тёплый приём: Финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Хлою Грейс Морец рассматривают на роль Женщины-кошки в новом «Бэтмене»
Лина Хиди исполнит главную роль в сериале «Рита»
Почему сериал «Ольга» телеканала ТНТ собрал такое количество теленаград и всегда имел хорошие отзывы?
Повторный прокат четвёртых «Мстителей» в России продлят
Продолжение «Полицейского с Рублёвки» будет выходить без Александра Петрова
Джордана Брюстер вернётся в девятом «Форсаже»
Слух: «Джокера» с Хоакином Фениксом покажут на Венецианском кинофестивале
Пол Радд присоединится к «Охотникам за привидениями»
Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
Битва начинается: Первый трейлер военной драмы «Мидуэй»
27 июня 2019
Актёрам «Игры престолов» показали видео со съёмок первого сезона
Новое поколение: Первый трейлер «Ангелов Чарли»
Появился демо-ролик отменённого фильма «Мышиная гвардия»
Появился трейлер альманаха «Русское краткое. Выпуск 4»
Ушёл из жизни актёр Билли Драго
Том Холланд мог появиться в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
BadComedian рассказал об урегулировании ситуации с Kinodanz, Мединском и Собчак
Хелена Бонем Картер станет матерью Милли Бобби Браун
Умер актёр из сериала «Альф» Макс Райт
Сальме Хайек предложили роль в «Вечных» студии Marvel
26 июня 2019
Актёры из «Очень странных дел» рассказали о своих персонажах в третьем сезоне
Джуди Денч выступила в защиту творчества Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
«Семейные» ценности: почему полвека спустя мы всё ещё в плену у Чарльза Мэнсона
Стало известно, как должен был выглядеть Тёмный Феникс в новых «Людях Икс»
Том Хиддлстон рассказал о сериале «Локи»
Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс нашла новый проект
Слух: Леди Гага сыграет выдру в «Стражах Галактики»
Режиссёр Ари Астер рассказал об источниках вдохновения хоррора «Солнцестояние»
Звёзды сериала «Во все тяжкие» опубликовали фото ослов
«Ирландец» Мартина Скорсезе не будет готов к осенним кинофестивалям
Бенедикт Камбербэтч против Майкла Шеннона: Трейлер фильма «Война токов»
25 июня 2019
Те ещё парочки: 10 необычных киносоюзов
Фильм «Мстители: Финал» снова покажут в России
Появилось видео со съёмок 25-го «Бонда» на Ямайке
Том Холланд и Джейк Джилленхол назвали любимый фильм Marvel
Антон Табаков озвучил кота Матроскина в диафильме «Простоквашино»
«Рокетмену» без цензуры могли не выдать прокатное удостоверение
Потерянный фильм: «Супермен» по сценарию Джей Джей Абрамса
Стартовали съёмки девятого «Форсажа»
Ни дня без мата: Александр Петров рассказал о съёмках «Стрельцова»
Тайка Вайтити снимет мультфильм по комиксам «Флэш Гордон»
Студию Warner Bros. впервые возглавила женщина
24 июня 2019
Kinodanz отказалась от иска к блогеру BadComedian
Лукресия Мартель возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Дэнни Бойл работает над триквелом «28 дней спустя»
Джилл Солоуэй заменит Брайана Сингера в режиссёрском кресле «Рыжей Сони»
Глава студии Marvel заявил о возможном кроссовере Человека-паука и Венома
Слух: Вачовски снимут новую «Матрицу»
Ушёл из жизни актёр Андрей Харитонов
Бокс-офис США и Канады с 21 по 23 июня: «История игрушек» лидирует, но не оправдывает ожиданий
21 июня 2019
Христиане потребовали закрыть сериал «Благие знамения»
Дэнни Бойл назвал своего кандидата на роль Джеймса Бонда
Истории игрушек: 10 фильмов о добрых и злых куклах
Марк Хэмилл планирует завязать со «Звёздными войнами»
Спасти музыку: Трейлер мультфильма «Тролли 2»
У «Отличницы лёгкого поведения» появится спин-офф
Пиши рецензии на Киноафише – ходи в кино бесплатно!
«Чёрная вдова» станет для Marvel подобием «Лучше звоните Солу»
Опасное лето: финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
20 июня 2019
Пол Томас Андерсон и Том Йорк выпустят короткометражку Anima
Миру нужны герои: Новый трейлер «Angry Birds в кино 2»
От «Ярмарки тщеславия» до «Фаворитки»: 10 лучших костюмированных драм XXI века
Розамунд Пайк сыграет в фэнтези-сериале «Колесо времени»
Энтони Руссо рассказал о противостоянии «Мстителей» и «Аватара»
Павел Лунгин планирует снять сказку «Василиса»
Студия Pixar анонсировала новый проект «Душа»
Киану Ривза постоянно приглашают в фильмы Marvel
Стало известно название приквела «Kingsman»
19 июня 2019
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами
Из фильма «Мстители: Финал» вырезали сцены с женщинами
Данила Козловский не боится сравнения своего фильма про Чернобыль с сериалом от HBO
Волшебное приключение: Тизер-трейлер фэнтези «Серебряные коньки»
Опрос: Американцы назвали любимого Бэтмена
Режиссёр «Горько!» хочет снять трагикомедию с певицей Монеточкой
Майкл Фассбендер станет супершпионом
Восемь женщин обвинили сценариста Макса Лэндиса в насилии
Стартовали съёмки приквела «Игры престолов»
18 июня 2019
Фильмы «Верность» и «Гроза» покажут на «ТНТ Premier»
Певец Бой Джордж хочет, чтобы его сыграла Софи Тёрнер
Вуди Харрельсон сыграет «самого опасного человека Америки»
Роберт Дауни-младший заявил, что хотел бы видеть женскую версию Железного человека в киновселенной Marvel
Мировой бокс-офис c 14 по 16 июня: «Люди в черном: Интернэшнл» пытаются не убить франшизу
Режиссёр картины «Капитан Марвел» рассказала, почему кошку Гусю сыграл кот
«Люди в чёрном: Интернэшнл»: Что пошло не так на съёмках фильма
Вышел тизер сериала «Как стать Богом в Центральной Флориде» с Кирстен Данст
«Мстители: Финал» стал лучшим фильмом на MTV Movie & TV Awards
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
17 июня 2019
«Голодные игры» получат предысторию
«Войну Анны» вернут в российский прокат
Режиссёр «Тёмного Феникса» взял на себя вину за провал фильма в прокате
Нормальной жизни хочу: Тизер-трейлер фильма «Текст»
Появился первый кадр из «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга
Лина Хиди хотела для Серсеи Ланнистер «лучшей смерти»
«Джокер» выйдет со «взрослым» рейтингом
Брэдли Купер может сняться в триллере Гильермо дель Торо
Бокс-офис США и Канады с 14 по 16 июня: «Люди в чёрном» возглавили провальные выходные
16 июня 2019
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова
Прокляты и забиты: «Сторож» Юрия Быкова
15 июня 2019
Что у нас с сексом: «Верность» Нигины Сайфуллаевой
14 июня 2019
Netflix выпустил клип вымышленной певицы из «Чёрного зеркала»
Николас Виндинг Рефн не против, если зрители не досмотрят его сериал до конца
Педро Альмодовар получит почётного «Золотого льва»
5 фактов о фильме «Доктор Сон» по роману Стивена Кинга
Полностью соответствует ожиданиям: Первые отзывы на мультфильм «История игрушек 4»
Слух: В новом «Бэтмене» появятся шесть злодеев
Мадс Миккельсен снова поработает с Томасом Винтербергом
13 июня 2019
Сияй: Первый трейлер фильма «Доктор Сон»
Фанаты собрали $20 000 на кампанию за выход режиссёрской версии «Лиги справедливости»
Почему «История игрушек 2» — самый важный фильм студии Pixar
Брайан Сингер заплатит 150 тыс. долларов для урегулирования иска об изнасиловании
Сильвестр Сталлоне не против сняться в шестом «Рэмбо»
Россияне назвали любимые отечественные мультфильмы
Сценарист «Тайны Коко» займётся «Хрониками Нарнии» для Netflix
Молодой Альфред: Трейлер сериала «Пенниуорт» о дворецком Бэтмена
Разлюбить по-русски: «Давай разведемся» Анны Пармас
Режиссёр новых «Охотников за привидениями» рассказал о сюжете фильма
Disney выпустит новый мультсериал про Чипа и Дейла
Стали известны победители конкурса короткого метра на «Кинотавре»
По мотивам сериала «Очень странные дела» выпустят мобильную игру
Квентин Тарантино всё ещё хочет снять «Звёздный путь» с «взрослым» рейтингом
12 июня 2019
Униформа и содержание: «Большая поэзия» Александра Лунгина
11 июня 2019
Кантемир Балагов у Юрия Дудя: Что мы узнали из интервью
Я из страшной русской сказки: «Керосин» Юсупа Разыкова
Бегущая по волнам: Трейлер «Холодного сердца 2»
«Звездные войны. Кричащая Цитадель»: Отрывок из комикса
Сэм Рокуэлл поработает с Клинтом Иствудом
Памяти Антона Ельчина: Трейлер фильма «С любовью, Антоша»
Мировой бокс-офис c 7 по 9 июня: «Годзилла» тонет, «Феникс» не горит, у «Аладдина» всё в порядке
Фильм по игре The Division с Джейком Джилленхолом выйдет на Netflix
Майкл Рукер снимется в сериале «Тёмная башня» по романам Стивена Кинга
Антологию «Любовь, смерть и роботы» продлили на второй сезон
Дени Вильнёв займётся сериальным спин-оффом «Дюны» о женском ордене
10 июня 2019
Создатели фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» не хотели выпускать его летом
От редакции Киноафиши: Свободу Ивану Голунову
Сигурни Уивер появится в новых «Охотниках за привидениями»
Выход фильма «Годзилла против Конга» могут отложить
Драмы больше нет: «Одесса» Валерия Тодоровского
«Локи» в прошлом: Первый кадр сериала
В Сочи стартовал «Кинотавр»
Бокс-офис США и Канады с 7 по 9 июня: Домашние животные оказались сильнее Людей Икс
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
7 июня 2019
«Благие знамения»: Чем сериал отличается от книги
Брэд Питт запретил организаторам «Стрейт прайда» использовать его имя
Netflix подсказал настоящий финал «Брандашмыга»
Целевая аудитория стриминга компании Disney положительно оценивает сервис
Министр культуры РФ похвалил сериал «Чернобыль»
Стала известна дата выхода экранизации игры Uncharted
Kinodanz считает публичное обсуждение иска против BadComedian давлением
Стала известна примерная месячная стоимость стриминга WarnerMedia
Сериал «Болотная тварь» закрыли через неделю после премьеры
6 июня 2019
Популярность туристических поездок в Чернобыль выросла на 40% из-за сериала HBO
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон представили в Москве «Людей в чёрном»
Ушел из жизни актёр Александр Кузнецов
Из экранизации Halo хотят сделать новую «Игру престолов»
«Черное зеркало» между утопией и антиутопией: Аналитика со спойлерами
Что не так с женщинами франшизы «Люди Икс»
Том Холланд проспойлерил нового «Человека-паука»
Про главного героя «Кода да Винчи» снимут сериал
«Чудо-женщина: 1984»: Новый постер
Дженнифер Энистон намекнула на возвращение «Друзей»
Kinodanz готова на мирное решение конфликта с блогером BadComedian
5 июня 2019
«Вампироника»: Отрывок из комикса
«Мир Юрского периода» станет мультсериалом
Что смотреть после «Чернобыля»: Советы сценариста сериала
Не взлетел: Первые отзывы на фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс»
Фанаты Marvel потребовали воскресить Тони Старка
Брэд Питт в космосе: Трейлер фильма «К звёздам»
Депутат попросил проверить поддержку студии, подавшей иск против BadComedian
Из-за взрыва на площадке нового «Бонда» пострадал член съёмочной группы
4 июня 2019
Как Роберт Паттинсон стал Бэтменом
Кристоф Вальц и Луи Гаррель снимутся в новом фильме Вуди Аллена
Крис Хемсворт намерен поставить карьеру на паузу
Иск против киноблогера BadComedian: Реакция соцсетей
Режиссёр фильма «Люди Икс. Тёмный Феникс»: «Пора рассказывать новые истории»
В России увеличилось число зрителей, которые платят за кино и сериалы
Слух: Райан Рейнольдс снялся в спин-оффе «Форсажа»
Мировой бокс-офис c 31 мая по 2 июня: у короля монстров серьезные проблемы
Адаптация комикса Тарантино «Джанго/Зорро» нашла нового сценариста
Диана Крюгер снимется в шпионском триллере «355» с Джессикой Честейн
В «Мире Юрского периода 3» могут появиться Сэм Нил и Лора Дерн
Дэвид Линч получит почётный «Оскар»
3 июня 2019
«Ford против Ferrari»: Разбор трейлера
Братья Руссо спродюсируют мультсериал по карточной игре Magic: The Gathering
ФАС не выявила связи Минкультуры с переносом «Мстителей»
Бенисио Дель Торо может появиться в новом «Отряде самоубийц»
Всё вверх дном: Трейлер мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 4»
Эмир Кустурица планирует снять фильм о Чингисхане
Киану Ривз может присоединиться к «Вечным» студии Marvel
Бокс-офис США и Канады с 31 мая по 2 июня: Сиквел «Годзиллы» стал королём проката
8 популярных заблуждений о гендерном равенстве в кино
Дерзкий вызов: Первый трейлер фильма «Ford против Ferrari»
