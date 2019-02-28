Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за февраль 2019 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
28 февраля 2019
Семья Майкла Джексона назвала фильм «Покидая Неверленд» ложью. Жертвы ответили
Тизер-постер «Дюны» Дени Вильнёва
Фото: Премьера фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
Первые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
Британский Netflix отрезал трагический финал мелодрамы «Дневник памяти»
Фото: Как создавались костюмы к фильму «Тобол»
Сценарист «Базы Куантико» займётся сериалом о диснеевских злодеях
Фильм Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон» выйдет в российский прокат
Махершала Али снимется в научной фантастике по сценарию авторов «Тихого места»
«Беверли-Хиллз 90210» вернётся на экраны
Сериал «Бруклин 9-9» продлили на седьмой сезон
Рами Малек может сыграть злодея в новом фильме о Бонде
Стала известна дата выхода «Аквамена 2»
Уилл Смит не появится в сиквеле «Отряда самоубийц»
А теперь гори: Новый трейлер фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс»
27 февраля 2019
Стало известно количество кроликов на костюме Мелиссы МакКарти во время вручения «Оскаров»
Джордж Мартин отказался от камео в последнем сезоне «Игры престолов»
«Лето» и «Война Анны» стали лидерами по количеству номинаций на премию «Ника»
Видео: Фильмы, которые прокатил «Оскар»
Приквел Kingsman выйдет на три месяца позже
Sony выпустит четвёртую часть «Монстров на каникулах»
Режиссёр драмы «Зови меня своим именем» снимет сериал для канала HBO
Перезапуск «Хеллбоя» получил «взрослый» рейтинг
Новый «Кэндимэн» нашёл своего злодея в «Аквамене»
Режиссёр мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» займётся сиквелом «Кота в сапогах»
Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри 72-го Каннского фестиваля
«Звёздные войны» навсегда: 10 фильмов за пять минут
26 февраля 2019
Пика-пика: Новый трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
Новый проект режиссера «Реинкарнации» обзавёлся первым изображением
Rotten Tomatoes уберёт возможность комментировать фильмы до их выхода в прокат
Появился новый постер фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс»
Стартовали съёмки нового фильма про Джея и Молчаливого Боба
Коби Смолдерс сыграет главную роль в экранизации комикса «Стамптаун»
Режиссёр «Фаворитки» нашёл следующий проект
Константин Хабенский озвучит Суворова
Внезапная Оливия, довольный Спайк и злой Трамп: Главное на «Оскарах»
У сольного фильма про Чёрную вдову не будет «взрослого» рейтинга
Мировой бокс-офис с 22 по 24 февраля: Алита продолжает удерживать первенство
Спайк Ли отправился в Таиланд снимать свой новый фильм
Режиссёр «Тихого места» Джон Красински снимет его продолжение
Disney показал новый ролик ремейка «Короля Льва»
25 февраля 2019
Лучшие наряды «Оскара» по мнению Киноафиши
Фестиваль немецкоязычных стран DACH_FEST ройдет в Петербург с 26 февраля – 17 марта
Бокс-офис США и Канады с 22 по 24 февраля: Анимация впереди всех
«Зелёная книга» стала лучшим фильмом года по версии Американской киноакадемии
Альфонсо Куарон получил «Оскар» за лучшую режиссуру
Оливия Колман стала лучшей актрисой года по версии Американской киноакадемии
Рами Малека наградили «Оскаром» за лучшую мужскую роль
«Зелёная книга» и «Чёрный клановец» получили «Оскары» за лучшие сценарии
Лучшим анимационным фильмом года признали «Человека-паука: Через вселенные»
Махершала Али получил «Оскар» как лучший актёр второго плана
«Рома» стала лучшим фильмом на иностранном языке
Альфонсо Куарона на премии «Оскар» отметили как лучшего оператора
Реджина Кинг получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана
24 февраля 2019
24 февраля отмечается день «Твин Пикс»
Первый тизер сериала «Темные начала» Тома Хупера
23 февраля 2019
«Холмс & Ватсон» стали триумфаторами антипремии «Золотая малина»
22 февраля 2019
Стало известно, кого в «Капитане Марвел» сыграла Аннетт Бенинг
Испанская компания спродюсирует следующий фильм Вуди Аллена
Хью Джекман и Патрик Стюарт вошли в Книгу рекордов Гиннесса за роли в «Людях Икс»
Почему «Оскар» превратился в свадебный банкет
Трейлер: Режиссёр фильма «Прочь» приглашает отправиться в «Сумеречную зону»
Шарлиз Терон сыграет бессмертную воительницу в экранизации комикса «Старая гвардия»
Режиссёр «Аритмии» завершил съёмки сериала «Шторм»
Трейлер «Малыша»: Итан Хоук и Крис Пратт на Диком Западе
Мэтт Смит снимется в новом фильме Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо»
Сериал «Призраки дома на холме» продлили на второй сезон
Режиссёр фильма «Робин Гуд: Начало» займётся экранизацией игры Halo
21 февраля 2019
Больше, старше, моложе: Рекорды «Оскара»
Памяти Алана Рикмана: Подборка работ поклонников актёра
Мои ракеты вверх: Трейлер байопика об Элтоне Джоне
Санса Старк наденет броню в последнем сезоне «Игры престолов»
На Kickstarter запустили кампанию за удаление крысы из финала «Отступников»
Ночная оскаровская бессонница на Киноафише: Кувшинова и Шорохова в прямом эфире
Netflix покажет китайский блокбастер «Блуждающая Земля»
Появился трейлер игры, в которой можно сделать порга из «Звёздных войн» своим питомцем
Дюгрей Скотт сыграет отца Бэтвумен в сериале CW
Ридли Скотт снял рекламу Hennessy X.O.
Харрельсон и Костнер охотятся за Бонни и Клайдом в трейлере «Разбойников с большой дороги»
Звезда «Офиса» снимется в американском ремейке сериала «Утопия»
Тор сыграет Халка Хогана в биографическом фильме о звезде рестлинга
20 февраля 2019
В погоне за Netflix студии теряют прибыль
Дэниел Рэдклифф много пил, чтобы справиться со славой Гарри Поттера
Netflix представил трейлер фильма «Грязь» о группе Mötley Crüe
Почему надо смотреть последний фильм классика сюрреалистического кино Яна Шванкмайера
Звезда фильма «Прочь» может сыграть одного из лидеров партии «Чёрные пантеры»
Нил Гейман займётся ремейком сериала-анталогии «Сказочник»
Во Франции фехтование на световых мечах признали спортом
«Академия Амбрелла»: Почему сериал лучше комикса
Тролли завалили «Капитана Марвел» негативными отзывами
Слух: Историю Оби-Вана из «Звёздных войн» расскажут в виде сериала
19 февраля 2019
Гвинет Пэлтроу оставит роль Пеппер Поттс после четвёртых «Мстителей»
«Оскар»: Прогноз букмекеров
Видео: Как создавали Алиту
Мировой бокс-офис с 15 по 17 февраля: Четыре китайских фильма и рэперы из Болливуда
Видео: Тэрон Эджертон поёт песню Tiny Dancer в байопике Элтона Джона
Ридли Скотт снял короткометражный фильм для «Турецких авиалиний»
Колин Фаррелл сыграет безжалостного китобоя в сериале «Северные воды»
Джеймс Кэмерон поделился подробностями о сиквеле «Аватара»
Слух: Арми Хаммер близок к получению роли Бэтмена
Свин-паук стал героем короткометражного мультфильма
18 февраля 2019
Netflix закрыл сериалы «Каратель» и «Джессика Джонс»
Берлин-2019: Лучшие фильмы фестиваля
Слух: для Disney+ разработают ещё несколько сериалов по «Звёздным войнам»
Бокс-офис США и Канады с 11 по 17 февраля: Алита не выстрелила, но Бондарчук молодец
Автор «Исчезновения Элеанор Ригби» перепишет сценарий «Чёрной вдовы»
«Залечь на дно в Брюгге» покажут в Екатеринбурге и Новосибирске на большом экране
Мадс Миккельсен в Москве: Фото
В петебургском Доме кино пройдет полная ретроспектива Алексея Германа
Премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда отодвинули на два месяца
Съёмки девятого эпизода «Звёздных войн» завершены
Сериал про Локи напишет сценарист «Рика и Морти»
Гильдия сценаристов США отметила фильм «Восьмой класс»
«Дюна» Дени Вильнёва выйдет в прокат осенью 2020 года
16 февраля 2019
На Берлинском кинофестивале победили «Синонимы»
Берлин-2019: Драма «Прощай, сын мой» завершила фестиваль и разделила Киноафишу
Протесты подействовали: Киноакадемия покажет вручение всех «Оскаров» в прямом эфире
15 февраля 2019
Мультсериал о происхождении Трансформеров выйдет на Netflix в 2020 году
Романтическая комедия Netflix «Будка поцелуев» получит продолжение
7 ролей Кристиана Бэйла, о которых вы не знали или забыли
Бен Аффлек распрощался с ролью Бэтмена
Nickelodeon заказал мультсериал о приключениях медвежонка Паддингтона
Себастиан Стэн заменит Криса Эванса в «Дьяволе навсегда»
Никита Волков о своём новом сериале «Пекарь и красавица» и о работе с Рэйфом Файнсом
Бен Аффлек и Оскар Айзек против наркокартеля в новом трейлере «Тройной границы»
Режиссёр «500 дней лета» снимет игровой ремейк аниме «Твоё имя»
Звезда «Аквамена» может присоединиться к актёрскому составу «Дюны»
14 февраля 2019
Берлин 2019: Неон и религия в драме «Божественная любовь»
В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль Вышеградской четвёрки
Джей Джей Абрамс спродюсирует комедийный научно-фантастический сериал для HBO
Киноакадемия прояснила ситуацию с сокращением вручения «Оскаров»
Крис Пратт планирует сыграть в фантастической картине «Призрачный призыв»
Харли Квинн не появится в сиквеле «Отряда самоубийц»
Джош Бролин присоединился к актёрскому составу «Дюны» Дени Вильнёва
Берлин-2019: Тезаурус по-французски в импрессионистской драме Надава Лапида «Синонимы»
Netflix покажет фильм-продолжение «Во все тяжкие» про Джесси Пинкмана
Бенедикт Камбербэтч озвучит Сатану в сериале «Благие знамения»
Берлин-2019: «Элиза и Марсела» от Netflix наводят шум
13 февраля 2019
Берлин-2019: «Фотография» девять на двенадцать
Зима близко: Первый тизер мультфильма «Холодное сердце 2»
Актриса из «Формы воды» присоединится к «Ведьмам» Роберта Земекиса
Капитан Америка может сняться в новом проекте режиссёра «Великого уравнителя»
Звезда «Чёрной пантеры» снимется в следующем фильме Спайка Ли
Минкульт отказался от идеи вводить ограничения на показ иностранного кино
Мир без The Beatles в первом трейлере музыкальной комедии «Вчера»
12 февраля 2019
Берлин-2019: Фестиваль ответил на претензии кинотеатров к фильму Netflix из конкурса
Берлин-2019: Фестиваль ответил на претензии кинотеатров к фильму Netflix из конкурса
Берлин-2019: «О, прекрасная ночь», или поцелуй на троих со Смертью
«Толкин»: Человек, придумавший Средиземье
Берлин-2019: «Бог существует, её зовут Петруния»
Один из соавторов сценария «Аквамена» напишет его сиквел
«Отпетые мошенницы»: Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон охотятся за чужими деньгами в первом трейлере комедии
«Уловка-22» от Джорджа Клуни: Первый трейлер
Создатели «ЛЕГО Фильма» займутся детским научно-фантастический проектом для Sony
Мировой бокс-офис с 8 по 10 февраля: Китайский бум
Вонь отчаяния: Как интернет отреагировал на решение киноакадемии сократить вручение «Оскаров»
Marvel заказал Hulu несколько мультсериалов. Один из них — про Говарда Утку
Берлин-2019: «Власть» с Кристианом Бэйлом в роли Дарта Вейдера от политики
Рэпер Фейс записал саундтрек к «Юмористу» Михаила Идова
Берлин-2019: «Кожа», в которой живёт скинхед
11 февраля 2019
Американская киноакадемия выдаст четыре «Оскара» во время рекламы
Берлин-2019: Кристиан Бэйл чувствовал себя бульдозером на съёмках «Власти»
Netflix озвучил актёрский состав супергеройского сериала «Наследие Юпитера»
Работу над фильмом «Рыжая Соня» Брайана Сингера приостановили
Берлин-2019: Женщина по имени Динозавр в драме «Яйцо»
В Москве пройдёт фестиваль «Из Венеции в Москву»
BAFTA-2019: Как это было
В Петербурге пройдёт показ и обсуждение фильма «Девочка»
«Одну секунду» Чжана Имоу сняли с конкурса Берлинского кинофестиваля
Второй сезон «Большой маленькой лжи» стартует в июне
«Дылду» Кантемира Балагова представили на кинорынке в Берлине
Бокс-офис США с 8 по 10 февраля: Лего стартовал неубедительно
Фильм про сестру Шерлока Холмса с Милли Бобби Браун нашёл режиссёра
Леди Гага получила две «Грэмми» за песню к фильму «Звезда родилась»
Трейлер «Аладдина»: А джинн-то синий
Полюбите «Юмориста»: На кинорынке в Берлине показали фильм Михаила Идова
«Фаворитка» и «Рома» стали триумфаторами церемонии BAFTA
10 февраля 2019
Берлин-2019: Джона Хилл представил свой режиссёрский дебют «Середина 90-х»
Берлин-2019: Индийский рэп заявляет о себе в мелодраме «Уличный пацан»
9 февраля 2019
Берлин-2019: Фатих Акин устроил гамбургскую резню пилой в «Золотой перчатке»
Берлин-2019: Очередной ученик Александра Сокурова представил свой дебют
8 февраля 2019
Студия Warner снимет спин-офф «Аквамена» под названием «Впадина»
Берлин-2019: Франсуа Озон против католической церкви в триптихе «По воле божьей»
Берлин-2019: Кейси Аффлек и мир без женщин в драме «Свет моей жизни»
Будущий дворецкий Бэтмена в своём сериале встретится с потомками Джека-потрошителя
Берлинале-2019 — всё самое интересное с Берлинского Кинофестиваля
Новые «Ангелы Чарли»: Фото со съёмок
«Стражей Галактики 3» будут снимать по сценарию Джеймса Ганна
Звезда фильмов «Пипец» и «Годзилла» снимется в приквеле Kingsman
«Лучшие в Лос-Анджелесе»: Первый тизер сериального спин-оффа «Плохих парней»
Ушёл из жизни актёр Сергей Юрский
Вуди Аллен подал в суд на Amazon Studios на 68 млн долларов
7 февраля 2019
Берлин-2019: Зои Казан уходит от мужа в «Доброте незнакомцев»
Трейлер «Кладбища домашних животных»: Зловещий кот и страшные маски
Экранизация игры Monster Hunter с Миллой Йовович выйдет в 2020 году
Том Хэнкс может вновь поработать с режиссёром «Капитана Филлипса»
Хороший немец: Берлинале провожает своего директора Дитера Косслика
«Симпсонов» продлили ещё на два сезона
Шафтов много не бывает: Первый трейлер перезапуска боевика
Самые неожиданные роли Лиама Нисона
BAFTA вычеркнула имя Брайана Сингера из списка номинантов
Работу над сиквелом «Войны миров Z» приостановили из-за проблем с бюджетом
6 февраля 2019
«Игра престолов»: Новые кадры восьмого сезона
Спектакль Александра Петрова «#Зановородиться» покажут по телевизору
Гэри Олдман и Арми Хаммер снимутся в наркодраме
Автор романа «Географ глобус пропил» рассказал о будущих экранизациях своих книг
Фильм «Мстители: Финал» может продлиться три часа
«Творчество может родиться только там, где свобода и любовь»: Интервью с Денисом Шведовым
Disney оставит Дэдпулу «взрослый» рейтинг
Все фильмы Midnight, самой дикой программы кинофестиваля «Сандэнс»
Специалисты по визуальным эффектам отметили Мстителей и Человека-паука
Продолжение фильма «Лёд» начнут снимать в 2019 году
«Оскар» официально остался без ведущего
5 февраля 2019
Режиссёр третьего «Тора» не собирается заниматься «Стражами Галактики»
Что делать, если любимый режиссёр оказался насильником?
Disney будет искать нового Росомаху
Канал FX заказал сериал про последнего мужчину на Земле
Звезда «Стекла» снимется в новом фильме Эдгара Райта
Мировой бокс-офис с 1 по 3 февраля: Крадущийся Дракон, затаившаяся Змея
В России впервые пройдёт фестиваль «Современное кино Китая»
В «Легионе» появится Профессор Икс из «Игры престолов»
Гильермо дель Торо превращается в оборотня в рекламном ролике
Номинанты на «Оскар» собрались на ланч: Фото
«Чем мы заняты в тени»: Первый трейлер сериального спин-оффа «Реальных упырей»
4 февраля 2019
Дебютный фильм Евгении Серебренниковой покажут на фестивале Zilant в Казани
«Доброта незнакомцев»: Первый отрывок из фильма открытия Берлинале
Актёр из «Храброго сердца» вернётся к роли Роберта Брюса 24 года спустя — первый кадр
Франсуа Озон ответил Тимоти Шаламе в Twitter
Стали известны победители кинофестиваля «Сандэнс»
Кассовые сборы США и Канады 2-3 февраля: Худшие выходные за 19 лет
Кому достался испанский «Оскар»: Рассказываем о лауреатах премии «Гойя»
Режиссер «Апгрейда» займётся сценарием ремейка «Побега из Нью-Йорка»
«Мстители», «Капитан Марвел» и «Рассказ служанки»: Все трейлеры с Супербоула-2019
3 февраля 2019
Берлин-2019: Программа основного конкурса
Альфонсо Куарон завоевал главный приз Гильдии режиссёров
2 февраля 2019
Киноафиша испытала виртуальную реальность «Эффекта Кесслера»
День сурка: Фил предсказал скорую весну
Джеймс Кэмерон о фантастике в кино и литературе: Фрагмент книги «История научной фантастики»
1 февраля 2019
Идрис Эльба — злодей-анархист в трейлере комедийного боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Сын Дэвида Боуи заявил, что в байопике певца не будет его музыки
Большой, фиолетовый, злой: Как делали Таноса
Дублированный трейлер «Курска»: Они живы
«Алита: Боевой ангел»: Мнение кинокритиков
Приведите Вия: Почему в России беда с массовым кино
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить