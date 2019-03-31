Меню
31 марта 2019
Победителем фестиваля «Святая Анна» стал фильм «Путешествие в Париж»
30 марта 2019
«Матрица»: Двадцать лет без революции
29 марта 2019
Памяти бабушки Новой волны Аньес Варда
«Дамбо»: Как создавали летающего слонёнка в фильме Тима Бёртона
К выходу фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» выпустят специальное пиво
Скончалась режиссёр Аньес Варда
«Зелёная книга» установила рекорд по сборам в РФ для победителей «Оскара»
Фрэнсис МакДорманд и Дензел Вашингтон сыграют главные роли в новой версии «Макбета»
Дени Лаван сыграет медиума в романтическом фэнтези «Серебряные коньки»
Том Хэнкс может сыграть менеджера Элвиса Пресли
Тайка Вайтити присоединился к комедийному боевику «Свободный»
Когда книга читает тебя: Тизер-трейлер фильма «Страшные истории для рассказа в темноте»
28 марта 2019
Сандра Буллок могла сыграть Нео в «Матрице»
Колин Фёрт и Бенедикт Камбербэтч снимутся в драме Сэма Мендеса о Первой мировой войне
Ухожу красиво: Как меняется отношение к пожилым в кино и на ТВ
У «Секса в большом городе» появится телевизионное продолжение
Близняшки из хоррора «Мы» Джордана Пила играли дочь Росса и Рейчел в «Друзьях»
«Годзилла 2: Король монстров»: Прекрасные создания
Фонд кино будет устанавливать даты премьер крупных отечественных фильмов
Завершились съёмки фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»
Дмитрий «Гоблин» Пучков о «Пляжном бездельнике», переводах и творческом кризисе
«Игра престолов» завершится документальным фильмом о создании последнего сезона
Анджелина Джоли может сняться в фильме Marvel «Вечные»
27 марта 2019
Враги объединяются: Трейлер «Angry Birds в кино 2»
Чьорт побьери! Российские постеры «Хеллбоя»
«Рассказ служанки» стал комиксом
Персонажные постеры «Мстителей»: Реакция соцсетей
В Совфеде потребовали перенести выход фильма Павла Лунгина «Братство» с 9 мая
Армавирец переделал старый ГАЗ под машину из «Безумного Макса»
Мэйси Уильямс рассказала о судьбе «Новых мутантов»
Вернер Херцог сыграет злодея в сериале «Мандалорец»
Ремейк подросткового хоррора «Колдовство» нашёл режиссёра
Минобороны РФ создаст киностудию для съёмок фильмов об армии
26 марта 2019
«Мстители: Финал»: Персонажные постеры
«Мстители: Финал» и еще 10 фильмов, которые идут три часа
«А теперь — апокалипсис»: Сериал, который лишил секс трагизма
Роман Курцын о музыке, юности и новом сериале «90-е. Весело и Громко»
Майкл Б. Джордан станет старейшим человеком на Земле
Мировой бокс-офис c 22 по 24 марта: «Капитан Марвел» на пути к миллиарду
25 марта 2019
«Человек-паук: Вдали от дома»: Новые постеры
«Шазам!»: Мнение критиков
«Арчи против Хищника»: Отрывок из комикса
Короткое, яркое, международное: Как прошёл фестиваль «Нефильтрованное кино»
Бокс-офис США и Канады 22.03 — 24.03: «Мы» — чемпионы и тень Шазама
Сериал «Сверхъестественное» завершится после 15 сезона
Путешествия начинаются: Трейлер фильма «Дора и Затерянный город»
23 марта 2019
«Джокер»: Новый кадр из фильма с Хоакином Фениксом
Краткая история Хеллбоя, парня из пекла и просто хорошего чёрта
22 марта 2019
«Магазин единорогов»: Трейлер режиссёрского дебюта Бри Ларсон
На Netflix выйдет современная версия «Трёх мушкетёров»
12 лет спустя: Трейлер полнометражного продолжения сериала «Дедвуд»
«Дарт Вейдер. Полное издание»: Отрывок из комикса
Эмилия Кларк рассказала о перенесённом инсульте и двух операциях на мозге
Сериал про талантливого мистера Рипли нашёл режиссёра
Эмили Блант сыграет женщину с редким заболеванием
21 марта 2019
Сериал по мотивам «Тёмной башни» Стивена Кинга нашёл актёров на главные роли
Возвращение «героя»: Новый трейлер фильма «Джон Уик 3»
Появился официальный постер восьмого сезона «Игры престолов»
У продолжения «Последнего богатыря» появилось официальное название
Продюсеры «Движения вверх» и «Тренера» займутся фильмом про шахматы
Данила Козловский снимет драму об аварии на Чернобыльской АЭС
Пятый сезон «Чёрного зеркала» начал набирать актёрский состав
Лиззи Каплан сыграет медсестру из «Мизери» во втором сезоне «Касл-рок»
Новые фильмы о Людях Икс от Disney выйдут не раньше 2021 года
Звезда молодёжных ромкомов Ной Сентинео может сыграть Хи-Мэна
20 марта 2019
Элизабет Дебики присоединилась к актёрскому составу нового фильма Кристофера Нолана
«История игрушек 4»: Новые персонажи
1969: Первый тизер-трейлер «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино
Снова вместе: Трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела»
Роберт Паттинсон может сыграть в следующем фильме Кристофера Нолана
Слух: Фильм по «Звёздным войнам» от авторов «Игры престолов» начнут снимать осенью
На русском языке выйдет комиксное продолжение фильма «Эдвард Руки-Ножницы»
Компания Disney завершила сделку по покупке 21 Century Fox
Звезда «Чёрного клановца» снимется в новом фильме Кристофера Нолана
19 марта 2019
Премьера фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино пройдёт в Каннах
На Netflix выйдет интерактивное шоу «Ты против дикой природы»
«Цветение» Вонга Кар-Вая станет завершением трилогии, начатой «Любовным настроением»
В поисках Вилочки: Полноценный трейлер «Истории игрушек 4»
Чтобы выжить — беги: Тизер-трейлер хоррора «Вдова»
Славные парни в Голливуде: Реакция на первый постер нового фильма Тарантино
Люси в небесах: Первый трейлер фильма «Бледная синяя точка» с Натали Портман
Ушёл из жизни режиссёр Марлен Хуциев
Стал известен официальный синопсис «Дюны» Дени Вильнёва
Что-то не так с Кевином: Почему ушёл глава студии Warner
Флоренс Пью может сыграть в «Чёрной вдове»
Мировой бокс-офис c 15 по 17 марта: «Капитан Марвел» против «Отряда самоубийц»
18 марта 2019
ОРФАК в Суздале: Невротики-грабители, ребенок-вампир и банк сердец
«Кладбище домашних животных»: Мнение критиков
На Каннском кинофестивале не покажут фильмы Netflix
Фильм Джеймса Ганна станет полноценным перезапуском «Отряда самоубийц»
Актёр Эзра Миллер сам напишет сценарий «Флэша»
Бокс-офис США и Канады 15.03 — 17.03: «Капитан Марвел» сохраняет лидерство
Сериал «Американские боги» продлили на третий сезон
17 марта 2019
ОРФАК в Суздале: Лисички, черно-белый трип и Чебурашка
ОРФАК в Суздале: Крокозяблик, живая картошка и пещерная девочка
15 марта 2019
Джеймс Ганн всё-таки снимет блокбастер Marvel «Стражи Галактики 3»
Фильм про Флэша начнут снимать в ноябре 2019 года
Первую серию финального сезона «Игры престолов» покажут в кинотеатрах
Как фильм «Четыре свадьбы и одни похороны» повлиял на киноиндустрию
Женщина, русский Дэйл Купер и Алмаз: Лучшие роли Евгения Цыганова
Открытый Российский Фестиваль Анимационного Кино-2019: Обаятельные зайцы, дед-враль и эпик с воробушком
«Чудо-женщина: 1984» не будет продолжением первого фильма
Rotten Tomatoes потребует доказательства о просмотре фильма перед выставлением оценки
«Мстители: Финал»: Что мы знаем о фильме
Стала известна дата выхода приквела «Клана Сопрано»
14 марта 2019
В Болливуде снимут ремейк «Форреста Гампа»
Фото: В Петербурге стартовали съёмки фильма «Архипелаг» об экспедиции на Шпицберген
Режиссёр фильма «Горько!» Жора Крыжовников снимет «Лёд 2»
Любой ценой: Новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Фильм «Покидая Неверленд» стал доступен на сайте Первого канала
Иллюстрированный роман Фрэнка Миллера и Тома Уилера «Проклятая» выйдет на русском языке
В Краснодаре появился автомобиль из «Безумного Макса»
Джеймс Бонд в новом фильме сядет за руль электрокара
Дензел Вашингтон снимется в полицейском триллере про поиски серийного убийцы
Эль Фаннинг исполнила кавер на песню Dancing On My Own
Кинотеатры предложили поддерживать в прокате пять российских фильмов в год
«Детектива Пикачу» снимали на плёнку
Брайан Сингер покинул режиссёрское кресло «Рыжей Сони»
13 марта 2019
Marvel нашёл режиссёра для своего первого фильма про героя-азиата
Вуди Харрельсон рассказал о съёмках сиквела «Добро пожаловать в Zомбилэнд»
Сериал ТНТ-PREMIER «Эпидемия» вошёл в программу фестиваля Canneseries
Режиссёр «Рассказа служанки» снимет фильм по «Талисману» Стивена Кинга
Патрик Стюарт: «Никого старше я не играл!»
Кто одевает звёзд: Лучшие стилисты Голливуда
В Калифорнии прошёл фестиваль поклонников «Безумного Макса»
Создатели «Кастлвании» сделают аниме-сериал по мотивам греческих мифов
Райан Рейнольдс сообщил о начале съёмок комедийного боевика «Телохранитель жены киллера»
Девочки Мэнсона: Трейлер фильма «Так сказал Чарли»
Шоураннер «Фарго» и «Легиона» рассказал о работе над фильмом о Докторе Думе
Шеннон Элизабет присоединилась к съёмкам продолжения «Джея и Молчаливого Боба»
12 марта 2019
Александр Петров сообщил о завершении съёмок фильма «Текст»
Реквием по Бэтмену: Почему уход Бена Аффлека большая потеря для киновселенной DC
Минкульт обвинил продюсеров «Гурвинека» в провале проката
Под Липецком на Масленицу сожгли чучело Короля ночи из «Игры престолов»
Фильм про Гамбита отложили из-за провала «Фантастической четвёрки»
Волшебный восток: Полный трейлер фильма «Аладдин»
В честь 80-летия Бэтмена выпустят 1,5 млн летучих мышей
Джеймс МакЭвой продаст свою оскаровскую рубашку с автографами звёзд
Мировой бокс-офис c 8 по 10 марта: «Капитан Марвел» возглавила кошачье вторжение
Режиссёр фильмов «Миссия невыполнима» смотрит кино без звука
Том Холланд снимется в новом фильме режиссёров «Мстителей»
Понять, что произошло: Первый тизер сериала «Чернобыль»
Тайка Вайтити снимет пилотный эпизод сериала «Бандиты во времени»
11 марта 2019
Слух: «Богемская рапсодия» может получить продолжение
Величайший провал: 30 лет фильму Терри Гиллиама «Приключения барона Мюнхгаузена»
Космическая тюрьма: Трейлер фильма «Высшее общество»
Неравнодушная история: О фестивале архивного кино «Белые Столбы»
«Море ржавчины»: Отрывок романа сценариста «Доктора Стрэнджа»
Группа Nine Inch Nails выпустила футболку в честь «Капитана Марвел»
Николь Кидман может сыграть в фильме про Стервеллу Де Виль
Бокс-офис США и Канады c 8 по 10 марта: «Капитан Марвел» спасает американский прокат
Бойкот кинотеатров привёл к низким сборам мультфильма «Гурвинек»
Фильм «Капитан Марвел» показал шестой лучший старт в истории проката
Во втором «Отряде самоубийц» появятся Король Акул и Крысолов
Энди Серкис снимется в адаптации комикса «Мышиная гвардия»
10 марта 2019
К 25-летию «Друзей»: Рецепты от Моники Геллер
9 марта 2019
Главный мазафака Голливуда: Самые крутые роли Сэмюэла Л. Джексона
8 марта 2019
10 фильмов для просмотра с мамой на 8 марта
7 марта 2019
Старый новый «Чужой»: Почему надо снова посмотреть фильм Ридли Скотта
В Киновселенной Marvel появится супергерой гей
Роберт Родригес снял фильм за 7 тыс. долларов
Слух: На роль Бэтмена рассматривают Аарона Тейлора-Джонсона и Николаса Холта
В мире остался только один видеопрокат «Блокбастер»
Эмме Уотсон хотят предложить одну из главных ролей в «Чёрной вдове»
Комиксист Брайан К. Вон напишет сценарий игрового фильма по аниме «Гандам»
Звезда «Капитана Марвел» Бри Ларсон сыграет агента ЦРУ в сериале для Apple
Идрис Эльба заменит Уилла Смита в сиквеле «Отряда самоубийц»
6 марта 2019
Что нужно знать перед походом на «Капитана Марвел»
Драконы и любовь: Новый трейлер биографической драмы «Толкин»
Сиквел «Малефисенты» выйдет на экраны на семь месяцев раньше
Netflix снимет сериал по роману «Сто лет одиночества»
Конец света близок: Новый трейлер сериала «Благие знамения»
Фото: Звёзды кино на Неделе моды в Париже
Любовь, секс и консьюмеризм: Как «Беверли-Хиллз, 90210» смотрится из 2019-го
Спин-офф «Аквамена» «Впадина» выйдет раньше, чем его продолжение
Почему «Юморист» не провалился
Слух: Съёмки нового фильма Кристофера Нолана начнутся летом
Про Хеллоу Китти снимут фильм
Джаред Лето поделился фотографией со съёмок «Морбиуса»
5 марта 2019
«Беверли-Хиллз, 90210»: Звёзды сериала тогда и сейчас
«Капитан Марвел»: Мнение кинокритиков
Зима наступила: Трейлер последнего сезона «Игры престолов»
Вся земля теплом согрета: Первый тизер хоррора «Летнее солнцестояние»
«Годзилла 2: Король монстров»: Новые чудовища, новые кадры
«Страна Рождества»: Первый тизер сериала по роману Джо Хилла
Голливуд скорбит по Люку Перри: Соболезнования коллег
Арнольд Шварценеггер рассказал о съёмках нового «Терминатора»
Мировой бокс-офис с 1 по 3 марта: «Зелёная книга» покоряет Китай
Джо Райт планирует снять фильм о первом после США в гитлеровской Германии
Уилл Смит сыграет отца теннисисток Серены и Винус Уильямс
Шон Ганн рассказал о работе над «Стражами Галактики 3» без брата
«Шерлок Холмс 3» выйдет на экраны на год позже
Актёр Люк Перри ушёл из жизни
4 марта 2019
Я выбираю тебя: Новый трейлер фильма «Шазам!»
Почему война Стивена Спилберга с Netflix — плохая затея
«Игра престолов»: Все в сборе
«Мстители: Финал»: А что потом?
Оскар Айзек заявил о желании сыграть Снейка в экранизации Metal Gear Solid
Гильермо дель Торо снимет боевик «Занбато»
Саймон Пегг изменился до неузнаваемости ради новой роли
Бокс-офис США и Канады 01.03 — 03.03: Бабуля Мэдея против драконов и ангелов
Слух: Marvel планирует новый фильм о Блэйде с участием Уэсли Снайпса
Джонни Депп подал иск против бывшей жены на 50 млн долларов
Элизабет Мосс может присоединиться к «Человеку-невидимке»
Звезда «Очень странных дел» планирует сняться в новых «Охотниках за привидениями»
1 марта 2019
Студия Warner объявила о запуске в производство сиквела «Грани будущего»
Как Чубакка стала Гусем: Всё что нужно знать о котике капитана Марвел
Прокат фильма «Мстители: Финал» в России отложили на четыре дня
Мультфильму «Королевский корги» отказали в прокатном удостоверении. Кинотеатры против
Лина Хиди сняла коллегу по «Игре престолов» Мэйси Уильямс в музыкальном клипе
Джулия Робертс может сняться в сериале Amazon о женщине-политике
Глава Warner Bros. рассказал о работе над третьими «Фантастическими тварями»
Космический корабль Илона Маска будет пилотировать манекен по имени Рипли
Спойлер: режиссёр фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» рассказал о смерти одного из героев
Стала известна дата премьеры боевика «Рэмбо 5: Последняя кровь»
Джош Бролин и Питер Динклэйдж станут братьями
Будущие фильмы по комиксам DC не будут связаны одной вселенной
Имя мне – Красный: Новый трейлер фильма «Хеллбой»
