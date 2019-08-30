Меню
30 августа 2019
Назло врагам: новый фильм с Кристен Стюарт в главной роли
Disney занялся продолжением мультфильма «Зверополис»
«Король лев» стал самым кассовым фильмом 2019 года в России
Перемены: Вышел трейлер фильма «Два Папы» с Энтони Хопкинсом
«Firefly. Чертов герой»: Отрывок из романа-продолжения культового сериала
Интервью Киноафиши: Нигина Сайфуллаева рассказала о своем новом фильме «Верность»
Дима Билан и Полина Гагарина озвучили мультфильм «Птичий дозор»
Золотые выходки: «Брачная история» Ноа Баумбака
Ричард Линклейтер будет снимать свой новый фильм 20 лет
Новая глава: Вышел трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
29 августа 2019
Мэттью МакКонахи стал профессором
Мне бы в небо: Появился трейлер фильма «Аэронавты» с Эдди Редмэйном и Фелисити Джонс
«Ангелов Чарли» заменили Михаилом Ефремовым
Призрачный свет буржуазии: «Правда» Хирокадзу Корээды
Делай, что тебе хочется: Вышел трейлер фильма «Троица»
Звезда «Шерлока» Эндрю Скотт посетит Comic Con Russia
Фото: Открытие 76-го Венецианского кинофестиваля
Культ Ганнибала: история феноменального злодея
Стала известна дата выхода сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
Россияне назвали лучшие отечественные фильмы
28 августа 2019
Их святейшества: Опубликован первый тизер продолжения «Молодого Папы»
Разве это смешно: Появился новый трейлер «Джокера»
Тайны Панамского досье: Вышел первый трейлер фильма «Прачечная»
Гильермо дель Торо мог появиться в «Оно 2»
Опубликован первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
Интервью Киноафиши: генеральный продюсер «Телемании» Елена Коржаева о поиске молодых талантов
Слух: Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку
Звезда Yesterday снимется в «Доводе» Кристофера Нолана
Опрос: Россияне больше всего любят комедии
Война началась: Вышел трейлер постапокалиптического фильма «Аванпост»
Хироюки Санада сыграет Скорпиона в экранизации игры Mortal Kombat
Тайка Вайтити может присоединиться к новому «Отряду самоубийц»
Стала известна дата премьеры «Ирландца» Мартина Скорсезе на Netflix
27 августа 2019
Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму в сериале «Первые леди»
Как в России футбол зарождался: Появился первый трейлер фильма «Дикая лига»
Власть в его руках: Вышел первый трейлер драмы «Король» с Тимоти Шаламе
Режиссёр «Оно» планирует смонтировать два фильма в один
Аналитики назвали самый популярный российский фильм XXI века
Найдены актёры на роли Сони Блейд и Кано в новой «Смертельной битве»
Кровавое лето 84-го: Трейлер девятого сезона «Американской истории ужасов»
Вернуться любой ценой: Вышел новый трейлер фильма «Люси в небесах»
26 августа 2019
Артбук мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Отрывок из книги
Том Холланд рассказал о будущем Человека-паука после ухода из Marvel
История заканчивается: Ролик к выходу фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»
Главные фильмы Венецианского кинофестиваля 2019
Бокс-офис с 23 по 25 августа: Китай возвращает на вершину спин-офф «Форсажа»
Лоуренс Фишбёрн спродюсирует мультсериал «Лунная девочка и ДиноДьявол»
Режиссёр «Джокера» опубликовал шесть тизеров фильма
Стала известна дата выхода «Чёрной пантеры 2»
Disney анонсировал мультфильм «Райя и последний дракон»
Новые постеры: «Звёздные войны», «Чёрная вдова», «Холодное сердце 2»
Эмма Стоун и далматинцы: Появился первый кадр из «Стервеллы»
Кит Харингтон и Джемма Чан пополнили состав «Вечных» студии Marvel
Танцы над пропастью: границы Ксавье Долана
Что случилось с Джесси: Вышел тизер продолжения сериала «Во все тяжкие»
Нэйтан Филлион присоединится к «Отряду самоубийц»
24 августа 2019
Marvel анонсировал сериалы «Женщина-Халк», «Лунный рыцарь» и «Мисс Марвел»
Любовь не знает границ: Появился трейлер ремейка «Леди и Бродяги»
Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
Официально: Юэн МакГрегор вернётся к роли Оби-Вана Кеноби в сериале Disney+
Сложная работа: Вышел первый трейлер сериала «Мандалорец»
23 августа 2019
Дочь Стэна Ли поддержала Sony после разрыва с Disney
«Джокер» официально получил «взрослый» возрастной рейтинг
Завершились съёмки фильма по сериалу «Во все тяжкие»
Создатели «Вия» потребовали денег с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
«Метро 2033» Дмитрия Глуховского экранизируют
Дефективный детектив: Вышел первый трейлер «Сиротского Бруклина» Эдварда Нортона
Экранизации игры Uncharted лишилась режиссёра
22 августа 2019
Дженнифер Энистон могли убрать из «Друзей»
Роман Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона» экранизируют
Секретное досье: Вышел первый тизер фильма «Отчёт о пытках» с Адамом Драйвером
К съёмкам второго сезона «Мандалорца» приступят ещё до выхода первого
Слух: Стражи Галактики появятся в четвёртом «Торе»
«Доктор Сон» по роману Стивена Кинга получил рейтинг R
Приянка Чопра снимется в супергеройском фильме Роберта Родригеса
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актёром мира
21 августа 2019
Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News
Космос — последний рубеж: Вышел новый трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
От «Божественной любви» до «Лобстера»: 5 современных антиутопий
Рассказывать истории про молодых интереснее: Евгений Торрес дал эксклюзивное интервью Киноафише.Инфо
Райан Рейнольдс отреагировал на предложение снять кроссовер «Дэдпула» и «Человека-паука»
Стала известна дата выхода шпионского боевика «355» с Джессикой Честейн
Исследование: Как отличаются цены на билеты в кино в разных странах
«Дефолт»: Премьера дублированного трейлера
Две версии событий: Трейлеры фильма «Брачная история»
Disney отодвинул выход «Стервеллы» и «Женщины в окне»
«Быть Харви Вайнштейном»: Премьера дублированного отрывка
Что смотреть на «Послании к человеку-2019»: Часть первая
Фильмы о Человеке-пауке будут снимать без участия Marvel
Лана Вачовски снимет «Матрицу 4» с Киану Ривзом
20 августа 2019
Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде
Легенда: Вышел новый тизер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Пётр Буслов представил тизер своего нового фильма «БУМЕРанг»
Стала известна дата выхода «Верности» Нигины Сайфуллаевой
У фильма «Практическая магия» появится сериал-приквел
Стала известна возможная дата запуска Apple TV+
Дж.К. Симмонс снимется с Крисом Праттом в фильме «Призрачный призыв»
Вышел тизер третьего сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел»
Майкл Рукер снимется в «Форсаже 9»
19 августа 2019
Будущий президент: Появился трейлер сериала Райана Мёрфи «Политик»
Доброе утро: Вышел трейлер сериала с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Кевин Смит займётся продолжением мультсериала про Хи-Мэна
Обезьянка из «Друзей» снялась в сериале «Y. Последний мужчина»
Райан Гослинг может сыграть злодея в четвёртом «Торе»
Звезда «Очень странных дел» Майя Хоук представила две песни
Режиссёр «Джона Уика» поможет с пересъёмками «Хищных птиц»
Бокс-офис со 16 по 18 августа: «Хорошие мальчики» и Тарантино побеждают всех
«Любое фэнтези учит и воспитывает»: Звезда британского кино Эдди Марсан дал эксклюзивное интервью Киноафише.Инфо
16 августа 2019
В Гонконге призвали бойкотировать ремейк «Мулан»
Райан Джонсон рассказал о подходе к своей трилогии «Звёздных войн»
Режиссер и продюсер «Angry Birds 2 в кино»: «Найдите общий язык и вы свернете горы»
Актёр из «Чёрного зеркала» может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Том Хиддлстон знал о сериале «Локи» ещё до выхода «Войны бесконечности»
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
«История игрушек 4» стала пятым фильмом Disney в 2019 году, собравшим миллиард долларов
Слух: Пирс Броснан сыграет Альфреда в новом «Бэтмене»
15 августа 2019
10 фильмов о кино в честь дня рождения «Киноафиши»
Джеки Чан представит фильм «Тайна печати дракона» в Москве
Софи Тёрнер считает Брана Старка идеальным кандидатом на роль правителя в «Игре престолов»
Хью Грант назвал лучший фильм в своей карьере
Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино «заткнуться»
Генри Голдинг может сыграть главную роль в спин-оффе «Броска кобры»
Нил Бломкамп не будет снимать продолжение «Робокопа»
14 августа 2019
Кто убил Брайса: Вышел новый трейлер третьего сезона «13 причин почему»
Новые Барби появятся в образах персонажей «Звёздных войн»
Фильм «Движение вверх» установил рекорд в китайском прокате
«Шан-Чи» студии Marvel будет вдохновлён фильмами про Бонда
Гарри Стайлс отказался от роли роли принца в «Русалочке»
Студия Disney засомневалась в «Новых мутантах» и «Кролике Джоджо»
Плохой эльф: Вышел трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк
Данила Козловский завершил съёмки фильма о трагедии в Чернобыле
13 августа 2019
Жизнь сестёр: Появился первый трейлер фильма «Маленькие женщины»
Что случилось с нашей страной: Опубликован трейлер «Незаметной жизни» Терренса Малика
Женский взгляд: Вышел трейлер драмы «Портрет девушки в огне»
Новый герой Marvel ответил на критику своей внешности
Слух: Disney выпустит ремейк «Бэмби»
Мадс Миккельсен приедет в Москву на фестиваль Comic Con Russia
Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»
Аманда Сайфрид отказалась от роли Гаморы из-за грима
Интервью Киноафиши: Продюсеры фильма «Однажды... в Голливуде» рассказали о «неудобном» режиссёре и его взрослении
У игрового ремейка «Аладдина» может появиться продолжение
Эдди Мёрфи возвращается: Вышел трейлер фильма «Меня зовут Долемайт»
12 августа 2019
Вышел тизер сериала с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун для Apple TV+
Первая часть «Оно» повторно выйдет в российский прокат
Стала известна дата премьеры третьего сезона «Короны» с Оливией Колман
Список: 30 лучших фильмов последних 30 лет по версии Empire
Слух: Локи появится в четвёртом «Торе»
Уроки политического: «Простой карандаш» Натальи Назаровой
Сериал «Пацаны»: Появилось фото со съёмок второго сезона
Выход триллера «Охота» в США отменили из-за серии трагедий со стрельбой
Бокс-офис со 9 по 11 августа: Китай лидирует на мировой арене
9 августа 2019
LEGO выпустит набор в честь 25-летия «Друзей»
Партитуры не горят: «Танец с саблями» Юсупа Разыкова
Мишель Уильямс вернётся к своей роли в «Веноме 2»
В новом фильме Гильермо дель Торо не будет сверхъестественных элементов
Стала известна дата выхода нового фильма Эдгара Райта
Дэвид Эйр снимет военную драму «Эль-Аламейн»
Вышла песня Ланы Дель Рей к фильму «Страшные истории для рассказа в темноте»
Появились первые кадры из ремейка «Леди и Бродяги»
Стало известно количество эпизодов в первом сезоне «Властелина колец»
Меня зачали в видеосалоне: «Бык» Бориса Акопова
8 августа 2019
Церемония вручения премии «Эмми» пройдёт без ведущих
Шайа ЛаБаф в роли собственного отца: Вышел трейлер фильма «Лапочка»
«Дылда» Кантемира Балагова вошла в программу кинофестиваля в Нью-Йорке
Киноигра или игра в кино: эксперимент при участии зрителя, режиссера и Киноафиши
Дэнни Трехо помог спасти ребёнка из перевернутой машины
«Беверли-Хиллз, 90210» вернулся. Но не так, как ожидалось
Уэсли Снайпс появится в сиквеле «Поездки в Америку»
Тайка Вайтити займётся оригинальным проектом до съёмок «Тора 4»
Маколей Калкин пошутил над перезапуском «Одного дома»
Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix
7 августа 2019
Тарантино рассказал о любви к советскому фильму «Человек-амфибия»
Сердце не подскажет: как «Элефант» оказался фильмом без автора
Знакомство с соседями: Новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»
Режиссёр «Дэдпула» заявил, что продолжение может обойтись без рейтинга R
Телефон это и есть ты: Вышел новый трейлер фильма «Текст»
«Американская история преступлений» расскажет о скандале вокруг Билла Клинтона
Осенью выйдет книга рецептов блюд из «Звёздных войн»
Она отказала: «Печень» Ивана Снежкина
Из жизни отдыхающих: «Как новый» Евгения Шелякина
«Ночь в музее» и «Один дома» перезапустят для сервиса Disney+
Молодость простит: «Смерть нам к лицу» Бориса Гуца
Квентин Тарантино осмотрел музеи Московского Кремля
Любовь феи и человека: Вышел трейлер сериала «Карнивал Роу»
6 августа 2019
«Король Лев» стал вторым по сборам фильмом в России в 2019 году
Хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом
Кевин Смит заявил о существовании режиссёрской версии «Лиги справедливости»
Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма
Киану Ривз мог появиться в фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Старость смогла: «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой
Саймон Пегг и Ник Фрост снимутся в сериале про паранормальные явления
Постарайтесь не глазеть: Вышел трейлер второго сезона «Охотника за разумом»
Джемма Чан может появиться в «Вечных» студии Marvel
Официально: Энди Серкис поставит продолжение «Венома»
5 августа 2019
Слух: Джон Дэвид Вашингтон станет Двуликим в новом «Бэтмене»
Галь Гадот сыграет актрису и изобретательницу Хеди Ламарр
Кевин Спейси впервые выступил на публике после скандала
Руни Мара и Кейт Бланшетт могут сняться в «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо
«Дюну» Дени Вильнёва отодвинули на месяц
«Дрянь» стала сериалом года по версии Ассоциации телевизионных критиков
Бокс-офис со 2 по 4 августа: спин-офф «Форсажа» выбивается в лидеры
4 августа 2019
Ироничный бюджетный вестерн: «Семь пьяниц» Сергея Кузнецова
Преисподняя как узнаваемый образ: «Сквозь черное стекло» Константина Лопушанского
2 августа 2019
Бен Аффлек и Ана де Армас снимутся в эротическом триллере «Глубокие воды»
По мотивам комедии «Как отделаться от парня за 10 дней» снимут сериал
Аниматор оригинального «Короля льва» раскритиковал ремейк
Эксклюзивное интервью с Кириллом Михановским о фильме «Гив ми либерти»
Анджелина Джоли рассказала о работе над «Вечными» студии Marvel
Слух: Демон Кошмар станет новым противником Доктора Стрэнджа
Джеймс Марсден и Эмбер Хёрд снимутся в сериале «Противостояние» по Стивену Кингу
Тэрон Эджертон отреагировал на предложение фанатов сыграть Росомаху
Джаред Лето станет серийным убийцей
1 августа 2019
Опубликован первый трейлер военной драмы Сэма Мендеса «1917»
Вышел первый трейлер третьего сезона «13 причин почему»
Семья важнее законов физики: 15 самых сумасшедших трюков франшизы «Форсаж»
Выполнять приказы: Появился новый трейлер шпионского боевика «Герой»
Придуманное сбывается: Новый трейлер фильма «Страшные истории для рассказа в темноте»
«Бэтмен» Бена Аффлека мог рассказать о безумии главного героя
Появились фотографии со съёмок фильма «Мстители: Финал»
Слух: Нэмор станет главным злодеем в «Чёрной пантере 2»
Дарксайд появится в экранизации комиксов DC «Новые боги»
До сиквела «Аквамена» Джеймс Ван снимет хоррор
