Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей

Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие

На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ

«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле

«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»

«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают

Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать

«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат