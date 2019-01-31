Меню
Архив новостей за январь 2019 года
31 января 2019
Первый трейлер новой драмы Педро Альмодовара
Уже не «Лобстер»: Как «Фаворитка» изменит ваше отношение к Йоргосу Лантимосу
Форум Festival Forum собирает профессионалов ивент-индустрии
«Сочи Фильм Фестиваль» займется поиском новых имен
В Москве пройдет кинофестиваль остросюжетного кино «Капля»
Бен Аффлек больше не будет играть Бэтмена
Юные кинематографисты и телевизионщики встретятся на «Веселой ларге»
30 января 2019
Иногда они возвращаются — Уилл Смит и Мартин Лоуренс в «Плохих парнях 3»
Зак Снайдер снимет зомби-триллер для Netflix
Онлайн-сервис от Disney: Игра престолов в королевстве Микки Мауса
29 января 2019
Кинокритик Variety и LA Times вошел в состав жюри Берлинского кинофестиваля
«Мирай из будущего» и будущее аниме на Netflix
Кассовые сборы в мире с 25 по 27 января: Китайское воскрешение Дэдпула
28 января 2019
Марго Робби снова появилась в образе Харли Квинн
Режиссер «Салюта-7» экранизирует «Текст» Глуховского
В Павловском Посаде пройдет III Международный кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова
«Союзмультфильм» и Открытый российский фестиваль анимационного кино проведут питчинг сериалов
Идет прием заявок на участие в Открытом Конкурсе творческих работ по звукорежиссуре «На звуковой волне»
Бокс-офис США и Канады с 25 по 27 января: «Стекло» не треснуло
26 января 2019
Амиш, каннибал, Люцифер: 12 ролей Вигго Мортенсена, о которых вы не помните
Большой секрет для маленькой Paramount
Пора-пора-порадуемся пародиям или похороним их? Размышляем о жанре
25 января 2019
Первый трейлер «Смерти и жизни Джона Ф. Донована» Ксавье Долана: Джон Сноу переписывается с фанатом
Первое видео со съемочной площадки нового «Терминатора»
Появился первый трейлер документального фильма об Антоне Ельчине
Рэйф Файнс говорит по-русски: первый трейлер «Белой вороны»
Брайан Сингер остался на посту режиссера «Рыжей Сони»
24 января 2019
Рэпер Рома Жиган – о своем фильме, критике, Дуде и Оксимироне
23 января 2019
Дни минувшего будущего: Как прошлое настигло режиссера «Людей Икс»
О важности «Черной Пантеры» Райана Куглера для прогрессивного человечества
22 января 2019
Номинанты на «Оскар»: Кому повезло, кого прокинули и что теперь делать
«Оскар-2019»: Номинанты на премию Американской киноакадемии
В пяти городах РФ пройдет третий фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival
Как аниме «Драконий жемчуг» поставило на уши американских аналитиков
Кассовые сборы в мире с 18 по 20 января: «Стекло» полюбили в России
21 января 2019
Дональд Трамп номинирован на «Золотую малину»
Свинка Пеппа станет героиней китайского Нового года
20 января 2019
«Зеленая книга» получила приз Гильдии продюсеров США
19 января 2019
Как это мило: Все, что центениалы хотели знать о сексе, но боялись спросить
Почему мы ненавидим Рэйчел Грин и любим Дженнифер Энистон
18 января 2019
Софи Тернер запрещали мыть голову во время съемок «Игры престолов»
Netflix опубликовал данные о просмотрах проектов «Ты», «Половое воспитание» и «Птичий короб»
Из сотен тысяч батарей, или Владимир Ростиславович сердится
Распродажа павших идолов: Феликс Зилич о новой жизни компаний опальных продюсеров
В Петербурге пройдет премьера итальянской комедии «Стажер»
17 января 2019
Первый трейлер трагикомедии «Юморист» Михаила Идова
Почему фестивальное кино на самом деле никому не нравится
Роберт Земекис сделает из Энн Хэтуэй ведьму
16 января 2019
Джеймс Ганн вернулся в Twitter через полгода после скандала
Трейлер «Высшего общества»: Роберт Паттинсон воспитывает ребенка в космосе
Встреча в больнице: Как «Стекло» связывает фильмы «Неуязвимый» и «Сплит»
От фавна до мутанта: Лучшие роли Джеймса МакЭвоя
Режиссер «Романтиков 303» о любви, оффлайне и культе глупости
Новых «Охотников за привидениями» поставит Джейсон Райтман
15 января 2019
«Человек-паук: Вдали от дома» — первый трейлер
Режиссер «Кловерфилд, 10» займется экранизацией игры Uncharted
Стартовали съемки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC
Кристофер МакКуорри снимет еще два фильма серии «Миссия: невыполнима»
Кассовые сборы в мире с 11 по 13 января: Бамблби лидирует, Аквамен вступил в клуб миллиардеров
14 января 2019
Драма «Рома» стала лучшим фильмом года по версии Critics’ Choice Awards
13 января 2019
Сказка о потерянной памяти: Третий сезон «Настоящего детектива»
12 января 2019
Сценарист «Зеленой книги» не появится на премии Critics’ Choice Awards
Аарон Соркин: «Пришло время для сиквела “Социальной сети”»
11 января 2019
«Мстители» соберутся на «Оскаре»
10 января 2019
Монстр корпорации: Как всплыл и снова тонет глава Pixar
9 января 2019
«Фаворитка» получила 12 номинаций на премию BAFTA
8 января 2019
Кассовые сборы в мире с 4 по 6 января: Бамблби снова впереди
Honor 8X – смартфон для киноманов
7 января 2019
Кассовые сборы США и Канады с 4 по 6 января: Аквамен стал настоящим королем DC
Лауреаты премии «Золотой глобус»
6 января 2019
219 фильмов 2019 года — часть вторая
4 января 2019
Фильм Майкла Бэя номинирован на приз Гильдии продюсеров
1 января 2019
219 фильмов 2019 года — часть первая
Новые постеры «Детектива Пикачу»
Кассовые сборы в мире с 28 по 30 декабря: Аквамен смеется последним
