2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 июля 2019
Борис Хлебников поработает над фильмом о гендерных проблемах
Появился дублированный трейлер аниме «Спящая принцесса»
Вышел первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Уильям Шетнер хочет сыграть в тарантиновской версии «Звёздного пути»
Режиссёры «Ночных игр» могут экранизировать Dungeons & Dragons
Стал известен актёрский состав нового сериала режиссёра «Мстителей»
В 90-е убивали людей: Трейлер фильма «Бык» Бориса Акопова
Дочь Брюса Ли раскритиковала Квентина Тарантино за «Однажды в Голливуде»
«Король Лев» стал миллиардером
30 июля 2019
«Человек-Паук. Вдали от дома. Пролог». Отрывок из комикса
Студия Disney побила свой рекорд по сборам за год
Оттенки безумия: Первый трейлер хоррора «Маяк»
Эдгар Райт закончил сценарий продолжения «Малыша на драйве»
Линдси Лохан предсказала судьбу своих героинь из «Ловушки для родителей»
Джейсон Момоа отомстит за убийство жены
ДиКаприо и Де Ниро могут сняться в новом фильме Мартина Скорсезе
Изучая серийных убийц: Тизер второго сезона «Охотника за разумом»
Лука Гуаданьино может экранизировать «Повелителя мух»
29 июля 2019
Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе
Джеймс Ван займётся сериалом по мотивам триллера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Орландо Блум не вернётся к роли Леголаса в новом «Властелина колец»
«Рассказ служанки» продлили на четвёртый сезон
Бокс-офис с 26 по 28 июля: «Король Лев» снова побеждает, Тарантино устанавливает рекорд
Стала известна продолжительность фильма «Оно 2»
Райан Рейнольдс закончил съёмки в комедийном боевике «Свободный»
Энди Серкис может снять «Венома 2»
26 июля 2019
Дженнифер Лопес снимет фильм о колумбийской наркобаронессе
Тарантино объяснил, почему две части «Убить Билла» — один фильм
Интервью с участниками шоу «ПЕСНИ» на ТНТ Джей Маром и PLC: о кино, сериалах и музыке
Джефф Бриджес сыграет главную роль в сериале «Старик»
Вышел трейлер документального фильма «Быть Харви Вайнштейном»
Disney, Amazon и Netflix соревнуются за контракт с создателями «Игры престолов»
Дени Вильнёв завершил съёмки «Дюны»
«Человек-паук: Вдали от дома» собрал более миллиарда долларов
25 июля 2019
Десять лет спустя: Вышел первый трейлер «Добро пожаловать в Зомбилэнд 2»
Появился первый кадр из драмы «Король» с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном
Самая сложная цель: Вышел новый трейлер фильма «Гемини»
По циклу романов «Автостопом по галактике» снимут сериал
«Джокер», «К звёздам» и «Прачечная»: Стала известна программа Венецианского кинофестиваля
Александр Петров вошёл в список самых успешных российских звёзд до 40 лет
Слух: Джеймс Ганн займётся экранизациями DC после «Стражей Галактики 3»
Завершились съёмки пилотной серии приквела «Игры престолов»
Появился трейлер российского сериала про Чернобыль
Дженнифер Лоуренс снимется в новом фильме Паоло Соррентино
24 июля 2019
Ушёл из жизни актёр Рутгер Хауэр
В центре всего — картина: Вышел новый трейлер фильма «Щегол»
20 фактов о «Бойцовском клубе» к 20-летию фильма
Завершён сценарий нового фильма о Риддике
Квентин Тарантино представит свой новый фильм в Москве
Джеймс Марсден сыграл Берта Рейнолдса в «Однажды в Голливуде»
Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна
Стали известны самые популярные среди россиян сериалы
Выжить любой ценой: Вышел трейлер фильма Кейси Аффлека «Свет моей жизни»
Уэсли Снайпс поддержал нового Блэйда
Земо в сериале «Сокол и Зимний Солдат» наденет маску
Мой друг Адольф: Появился первый трейлер фильма «Кролик Джоджо»
23 июля 2019
Есть ли жизнь после Гарри Поттера: 7 ролей Дэниела Рэдклиффа
Появилось видео со съёмок экранизации романа «Мы» Евгения Замятина
Квентин Тарантино и Ума Турман обсудили третью часть «Убить Билла»
Надежда Михалкова снимется в фильме «Лёд 2»
Перезапуск «Пилы» выйдет на пять месяцев раньше
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся у Ридли Скотта
Сериал «Властелин колец» нашёл свою первую звезду
22 июля 2019
Неожиданная дружба: Вышел трейлер фильма «Прекрасный день по соседству»
Бокс-офис с 19 по 21 июля: Лев стал королём проката
Венецианский кинофестиваль закроет итальянский эротический триллер
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Исполнитель роли Шан-Чи предлагал Marvel супергероя-азиата ещё пять лет назад
Опубликовано первое изображение злодея Таскмастера из «Чёрной вдовы»
Появился первый кадр из зомби-триллера Зака Снайдера
Валькирия станет первым ЛГБТК-героем студии Marvel
Хелен Миррен в образе императрицы: Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая»
Махершала Али сам предложил себя на роль Блэйда
Открыть врата Ада: Появился первый трейлер фильма «Девятая»
21 июля 2019
«Хранители», «Ведьмак» и «Оно»: Главные трейлеры San Diego Comic-Con — 2019
Его история ещё не закончилась: Опубликован тизер сериала «Звёздный путь: Пикар»
Доктора Манхэттен вернулся: Вышел трейлер сериала «Хранители»
Новые локации: Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в мире
Блэйд, женщина Тор и Вечные: Студия Marvel рассказала о планах
20 июля 2019
Ему нужна правда: Новый трейлер продюсерского проекта братьев Руссо «21 мост»
Охота на монстров: Трейлер сериала «Ведьмак»
19 июля 2019
Звезда «Рассказа служанки» снимется с Крисом Праттом в фильме «Призрачный призыв»
Три актёра из «Игры престолов» сами выдвинули себя на «Эмми»
Нил Гейман опроверг слухи об игровом ремейке «Коралины в стране кошмаров»
Мэтт Дэймон снимется у режиссёра фильма «В центре внимания»
Магия внутри: Новый трейлер фильма «Эбигейл»
Ари Астер — режиссёр хорроров, который снимает драмы
Стал известен актёрский состав четвёртого сезона «Фарго»
Эдвард Фёрлонг снова сыграет Джона Коннора в новом «Терминаторе»
Иногда дети исчезают: Новый трейлер сериала «Тёмные начала»
Жизнь хвостатых: Первый трейлер мюзикла «Кошки»
18 июля 2019
Жажда скорости: Первый трейлер фильма «Лучший стрелок 2»
Вышел первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
Сериал «Агенты "Щ.И.Т."» завершится после седьмого сезона
Судного дня не было: Новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Пеннивайз возвращается: Новый трейлер «Оно 2»
Звёзды сериала «Сплетница» ― где они сейчас?
Стал известен фильм открытия Венецианского кинофестиваля
Через тернии: Новый трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
По игре Warhammer 40,000 снимут сериал
Третий сезон «Мира Дикого Запада» сильно изменится стилистически
Ханс Циммер отказался от нового фильма Нолана из-за «Дюны»
Сериал «Сплетница» перезапустят
Стрела, Бэтвумен и Флэш: Супергерои канала The CW на страже порядка
Новый фильм Валерии Гай Германики выйдет в прокат в октябре
С Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах
Хавьеру Бардему предложили роль отца Ариэль в «Русалочке»
17 июля 2019
Очень странные дела: 10 оккультных хорроров
Завершились съёмки драмы «Маша» с Анной Чиповской и Максимом Сухановым
«Игра престолов» и 32 номинации на «Эмми»: Реакция соцсетей
Идрис Эльба отказался шутить о «чёрном Бонде» в «Хоббсе и Шоу»
Крис Эванс в роли шпиона: Трейлер фильма «Курорт для ныряльщиков на Красном море»
Вышел клип Бейонсе на песню из «Короля льва»
Появились первые кадры из четвёртого сезона «Рика и Морти»
Семья с деньгами: Первый трейлер фильма «Стриптизёрши»
Тайка Вайтити снимет четвёртого «Тора»
Гарри Стайлс может сыграть принца в «Русалочке»
16 июля 2019
«Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми»
Стартовали съёмки «Человека-невидимки»
Линда Хэмилтон рассказала о возвращении к «Терминатору»
В России разработают правила кинопроката
Сериальные тренды 2019 года: сериалы, которые стоит начать смотреть по телевизору уже сегодня
Оливии Манн не понравилась работа с Брайаном Сингером над «Людьми Икс»
Николай Костер-Вальдау заступился за сценаристов «Игры престолов»
Американцы одобрили выбор актрисы на роль Ариэль
Из сериала «13 причин почему» вырезали сцену самоубийства
Создатели «Полицейского с Рублёвки» не предлагали Александру Петрову роль в новом сезоне
Баз Лурман нашёл исполнителя роли Элвиса Пресли
Режиссёр «Леди Бёрд» может снять фильм о Барби с Марго Робби
Эмма Стоун и Брэд Питт могут сняться в новом фильме режиссёра «Ла-Ла Ленда»
15 июля 2019
Стартовали съёмки продолжения «Тихого места»
Режиссёр хоррора «Рога» хочет снять новый «Кошмар на улице вязов»
«Хищные птицы» не понравились студии Warner Bros.
На страже порядка: Первый трейлер фильма «King’s man: Начало»
Стартовали съёмки новых «Охотников за привидениями»
Александр Сокуров закрыл свой фонд поддержки кинематографа
Роберт Дауни-младший рассказал о жизни после роли Железного человека
Бокс-офис с 12 по 14 июля: «Человек-паук» снова сильнее всех
Лашана Линч сыграет агента 007 в новом «Бонде»
12 июля 2019
Стала известна дата выхода второго сезона «Охотника за разумом»
Экранизация игры Mortal Kombat выйдет с «взрослым» рейтингом
Минкультуры рекомендовало поддержать новые фильмы Крыжовникова и Хлебникова
Warner Bros. работает над ремейком «Флинтстоунов»
Стал известен актёрский состав нового сезона «Американской истории ужасов»
Тизер «Мулан» раскритиковали в Китае
Зак Снайдер создаст аниме-сериал на основе скандинавских мифов
Кристоф Вальц появится в «Бонде 25»
Режиссёр «Рокетмена» снимет третьего «Шерлока Холмса»
11 июля 2019
Создатели спин-оффа «Ходячих мертвецов» нашли исполнителей главных ролей
Героиня Маккензи Дэвис в новом «Терминаторе» испугает женоненавистников
Сценарист «Джона Уика» займётся сериалом «Сокол и Зимний Солдат»
Роберт Дауни-младший получит 75 млн долларов за последних «Мстителей»
Сергей Безруков станет новым Остапом Бендером
Звезда «Излома времени» снимется в «Отряде самоубийц»
«Клуб неудачников»: Первые промо-фото из сиквела «Оно»
Дэвид Финчер снимет Гэри Олдмана в своём новом фильме
Милли Бобби Браун может сняться в «Вечных» студии Marvel
10 июля 2019
Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году
Триллер Джо Райта «Женщина в окне» отодвинули на 2020 год
Сэм Рэйми работает над продолжением «Зловещих мертвецов»
«Друзья» покинут Netflix в 2020 году
Визуально безупречно: Первые отзывы на ремейк «Короля льва»
Создатели «Очень странных дел» рассказали о работе над четвёртым сезоном
Старки, белые ходоки и утёс Кастерли: Появились подробности о приквеле «Игры престолов»
Фильм по игре Mortal Kombat нашёл своего Саб-Зиро
Умер актёр из «Людей в чёрном» Рип Торн
9 июля 2019
Джунгли — её дом: Новый трейлер фильма «Дора и Затерянный город»
Знаменитыми (не) рождаются: 10 актёров из звёздных семей
Эван Рэйчел Вуд раскритиковала героя «Очень странных дел»
У комедии «Уж кто бы говорил» появится ремейк
Райан Рейнольдс снимется в экшен-комедии с Дуэйном Джонсоном
Создатели «Вдали от дома» рассказали о связи с «Человеком-пауком» Сэма Рэйми
Стартовали съёмки шпионского боевика «355» с Джессикой Честейн
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд на Netflix
«Джокер» не будет основан на комиксах
Сэмюэл Л. Джексон снимется в новой «Пиле»
Шарлиз Терон и Хелен Миррен вернутся в «Форсаже 9»
8 июля 2019
Мёртвые не умирают: 10 фильмов о живых мертвецах
Рене Зеллвегер в роли легенды: Трейлер фильма «Джуди»
Семейные узы: Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Netflix пообещал реже показывать курение в своих проектах
Интервью: Алексей Петрухин о проблемах и достоинствах работы в крупных жанрах
Новой «Маской» может стать женщина
Завоевать любовь: Трейлер мультфильма «Руслан и Людмила: Перезагрузка»
Бокс-офис с 5 по 7 июля: «Человек-паук» захватил планету
7 июля 2019
Благо для всей семьи: Первый тизер фильма «Мулан»
Почему так трудно экранизировать комиксы о Человеке-Пауке
5 июля 2019
Фильм «Король лев» оказался на полчаса длиннее оригинала
Продюсера «Волка с Уолл-стрит» арестовали за отмывание денег
У аниме «Акира» появится продолжение
Эксклюзив: Интервью с актёрами фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Джереми Реннер мог сыграть Хеллбоя у Гильермо дель Торо
Режиссёр фильма по игре Uncharted объяснил выбор Тома Холланда на главную роль
Marvel хочет сделать из Мэттью МакКонахи злодея
4 июля 2019
В сериале Netflix о Романовых нашли Мавзолей
Появились первые кадры из «Дракулы» от создателей «Шерлока»
Юрий Колокольников снимется в новом фильме Кристофера Нолана
Чтобы Родина гордилась: Трейлер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Соучредитель кинофестиваля «Сандэнс» приговорен к 6 годам заключения за растление ребенка
Ожившее полено: Первый тизер «Пиноккио» Маттео Гарроне
Рами Малек рассказал о своём персонаже в новом «Бонде»
У «Гарри Поттера» может появиться сериал-приквел
Режиссёр «Мира Юрского периода 2» займётся сериалом «Властелин колец»
Disney нашёл актрису на роль Ариэль в «Русалочке»
3 июля 2019
Как всё начиналось: 7 ролей, которые сделали Тома Круза суперзвездой
«Очень странные дела»: Что нужно помнить перед стартом третьего сезона
В путь: Финальный трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Скончался аниматор студии Disney Милтон Квон
Путешествие в Поднебесную: Трейлер и персонажные постеры фильма «Тайна печати дракона»
Егор Крид снимется в фантастической комедии «(НЕ) Идеальный мужчина»
Как подготовиться к премьере «Паразитов» Пон Джун-хо?
Квентин Тарантино всё ещё планирует завязать с кино
Рассел Кроу мог сыграть Арагорна во «Властелине колец»
Лица зверей: Промо фильма «Король Лев»
Режиссёр «Оно» может снять «Флэша»
2 июля 2019
Следствие вели: Трейлер детектива «Ножи наголо»
Сэм Клафлин получил роль в фильме «Энола Холмс»
От стюардессы до королевы: 7 ярких ролей Марго Робби
Кристофер Ллойд хотел бы сняться в четвёртой части «Назад в будущее»
Смотри меня по-французски: гид по фестивалю «Французские каникулы»
Джейк Джилленхол считает свою роль в «Принце Персии» ошибкой
Леди Гаге и Тому Холланду предложили стать киноакадемиками
Ванесса Кирби может стать Женщиной-кошкой
Гарри Стайлса и Энсела Элгорта рассматривают на роль Элвиса Пресли
Новые технологии на страже порядка: Трейлер мультфильма «Камуфляж и шпионаж»
1 июля 2019
«Четыре свадьбы и одни похороны»: Трейлер сериала
«Ведьмак»: Первые кадры из сериала
Снова в сборе: Первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
«Мстители» не смогли догнать «Аватар» после повторного релиза
Интервью: Глава студии Marvel о методах работы и всенародной любви к Человеку-пауку
В игровом ремейке «Мулан» дракона заменят на феникса
Дэниел Крэйг вернулся на съёмки нового Бонда после травмы
Бокс-офис с 28 по 30 июня: «История игрушек» лидирует в США, «Человек-паук» доминирует в Китае
Мелиссе МакКарти предложили сыграть Урсулу в «Русалочке»
Netflix займётся сериалом по комиксу Нила Геймана «Песочный человек»
