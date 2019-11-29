Меню
29 ноября 2019
Зак Снайдер посоветовал фанатам не терять надежду на релиз «режиссерской» версии «Лиги справедливости»
В Великобритании приняли свод правил по съемке постельных сцен из 96 пунктов
Тони Старк появится в камео в «Черной вдове»
Рики Джервейс напоминает о начале наградного сезона в первых промо «Золотого глобуса» 2020
Рассел Кроу, Николас Холт и Чарли Ханнэм в дебютном трейлере «Подлинной истории банды Келли»
Мартин Скорсезе приступит к съемкам следующего фильма с Леонардо ДиКаприо в первой половине 2020 года
Ребел Уилсон выступит сценаристом, продюсером и актрисой в фильме о корейской поп-группе для Lionsgate
Композитор «Симпсонов» заявил, что мультсериал «идет последний год»
Концовку «Игры престолов» с королем Браном придумал лично Джордж Мартин
Пока Паттинсон качается в спортзале: Зои Кравиц отрезала волосы для роли в «Бэтмене»
Фанаты «Звездных войн» протестуют против камео Эда Ширана
Джордж Мартин вспомнил, как смерть домашних питомцев вдохновила его на «Игру престолов»
Слухи: Доктор Дум может дебютировать в MCU в «Черной Пантере 2»
9 эпизоду «Звездных войн» прогнозируют худший старт новой трилогии по кассовым сборам
15-летняя звезда «Очень странных дел» заработает за роль сестры Шерлока Холмса больше, чем Хоакин Феникс за «Джокера»
Руперт Гринт рассказал о самом странном совете М. Найта Шьямалана
28 ноября 2019
Тейлор Китч не согласен, что «Джон Картер» был провалом
«Было бы слишком поверхностно»: Скарлетт Йоханссон была против приквел-сольника о происхождении Черной вдовы
Мелисса Бенойст призналась, что была жертвой домашнего насилия
Феминистки критикуют создателей «Холодного сердца 2» за макияж Эльзы
Рейтинги показали, после какого сезона зрителям стало скучно смотреть «Теорию большого взрыва»
Марк Руффало выразил желание увидеть схватку Халка и Росомахи в кино
«Это не ваше чёртово дело!»: 5 реакций Тарантино на рекламу из Коми
Копия Клинта Иствуда: создатели «Мстителей: Финал» показали, как на самом деле должен был выглядеть старый Стив Роджерс
Страусы, гориллы и Роберт Дауни: создатели «Доктора Дулиттла» показали новые персонажные постеры
Клэр Фой вернется в 4 сезоне «Короны»
Наталия Дайер рассказала, чего ждет от своей героини Нэнси в 4 сезоне «Очень странных дел»
Финн Уиттрок составит компанию Бену Аффлеку и Ане де Армас в эротическом триллере «Глубокая вода»
Аарон Тейлор-Джонсон прокомментировал шансы на возвращение к роли Ртути в MCU
«Джокер» как мотивация: Джеймс Ганн добился рейтинга R для «Отряда самоубийц 2»
В сети появились вырезанные сцены из финального сезона «Игры престолов»
Бюджет «Ирландца» Мартина Скорсезе составил 175 млн долларов – больше, чем у многих блокбастеров Marvel
Композитор «Лиги справедливости» прокомментировал шансы на выход «режиссерской версии» Зака Снайдера
Крис Хемсворт еще не читал сценарий, но уже знает, когда начнутся съемки «Тор: Любовь и гром»
В стиле «Гарри Поттера» и «Сумерек»: «Форсаж 9» и «Форсаж 10» станут единым финалом гоночной франшизы в двух частях
Звезды детектива «Достать ножи» осудили тех, кто спойлерит фильмы
Виновным в утечке сценария 9 эпизода «Звездных войн» оказался Джон Бойега
Майкл Фассбендер может вернуться к супергероике в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Пролог «Довода» Кристофера Нолана будут показывать перед IMAX-сеансами 9 эпизода «Звездных войн»
Почти «Армагеддон»: Роланд Эммерих готовит новый фильм-катастрофу о падении Луны на Землю
Фан-артер показал, как Тэрон Эджертон выглядел бы в роли Росомахи
Мэттью Льюис обманул фанатов «Гарри Поттера» фальшивым объявлением о возвращении оригинального каста в новом фильме
27 ноября 2019
Майкл Б Джордан провел со студией Warner Bros переговоры о роли Супермена
Культовый «Солярис» Тарковского снова появится в прокате
Warner Bros хочет снимать больше кинокомиксов с рейтингом R после успеха «Джокера»
«Мои книги — не Библия»: автор «Ведьмака» прокомментировал «вольную экранизацию» Netflix
Покинувший режиссерское кресло 9 эпизода «Звездных войн» Колин Треворроу пожертвует свой гонорар детской больнице
Джош Гэд лично придумал противоречивую концовку «Красавицы и чудовища» для Лефу
Warner Bros и режиссер «Из ада» снимут ремейк «Беглеца» с Харрисоном Фордом
Загадочный твит спровоцировал слухи о пересъемках 8 сезона «Игры престолов»
Роберт Дауни-младший опроверг слухи об участии в озвучке мультсериала Marvel «Что если?»
Сиенна Миллер рассказала, как провалила прослушивание в «Троллей»
«Мандалорец» – хит сезона: сериал стал самым популярным стриминговым проектом, обойдя «Очень странные дела»
Бренда Сонг заявила, что не попала в «Безумно богатых азиатов» из-за недостаточно азиатской внешности
Автор «Джека Ричера» считает Тома Круза слишком старым для боевиков
Первые фото: звезда «Ангела» Кристиан Кейн «в гостях» у «Сверхъестественного»
Премьеру «Годзиллы против Кинг-Конга» перенесут с марта на ноябрь 2020
Представлен новый трейлер мультфильма «Иван Царевич и Серый волк 4»
После провала «Ангелов Чарли» Элизабет Бэнкс снимет для Universal фильм о Женщине-невидимке
26 ноября 2019
Исполнитель роли Карла из «Ходячих мертвецов» потерял память в результате падения с лошади
Критики уверены в четвертой номинации на «Оскар» для Сирши Ронан за роль в «Маленьких женщинах»
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Metacritic подводит итоги: названы лучшие сериалы десятилетия
Эдди Редмэйн рассказал, кого из персонажей «Гарри Поттера» хотел бы увидеть в «Фантастических тварях»
Джаред Падалеки подшутил над своим арестом на фан-ивенте «Сверхъестественного»
От «Безумного Макса» до «Человека-паука»: составлен топ лучших фильмов десятилетия
От Генри Кавилла до Чарли Ханнэма: кого автор «Сумерек» Стефани Майер хотела увидеть в главных ролях экранизации
Сценарий «Звездных войн: Скайуокер – Восход» «слили» в сеть из-за актера, забывшего его под кроватью
«Союзмультфильм» выпустит третью часть «Умки» спустя полвека после создания оригинала
Премьеру второго сезона «Полового воспитания» назначили на январь 2020
«Дау» Ильи Хржановского отказали в прокате из-за пропагандирующего порнографию содержания
Член съемочной группы «Ходячих мертвецов» случайно проспойлерил смерть важного героя
Крис Хемсворт назвал свою любимую сцену из «Мстителей: Финал»
Элизабет Бэнкс нашла новую причину провала «Ангелов Чарли» – теперь это слабая рекламная кампания
Больше никакого «Джокера»: детей на фильмы 16+ не будут пускать даже с родителями
Тим Миллер признался, что покинул режиссерское кресло «Дэдпула 2» из-за конфликта с Райаном Рейнольдсом
Звезда «Малыша на драйве» Энсел Элгорт может составить компанию Тому Холланду в экранизации Uncharted
Подростковый спин-офф «Ходячих мертвецов» получил подзаголовок и новый тизер
25 ноября 2019
«Интерны» получили продолжение в формате мультсериала
Звезды «Джуманджи 2: Новый уровень» Дуэйн Джонсон и Денни ДеВито спели на чужой свадьбе
Крис Рок засветился на первых фото со съёмок четвертого сезона сериала «Фарго»
Имелда Стонтон может сыграть королеву Елизавету в 5 сезоне «Короны»
Первые фото: Майкл Фассбендер на съемках комедии «Следующий гол – победный» от режиссера «Тор: Рагнарек»
Нолан бы одобрил: Райан Рейнольдс снялся в рекламе внутри рекламы внутри рекламы
4 самых популярных фанатских теории о 4 сезоне «Очень странных дел»
Леонарда и Шелдона в «Теории большого взрыва» могли сыграть экранные Барри Крипке и Стюарт
«Это был удар ниже пояса»: Джеймсу МакЭвою отказывали в ролях из-за его низкого роста
Эдвард Нортон спас жизнь Леонардо ДиКаприо во время дайвинга
Сценаристы «Мстителей: Финал» объяснили, почему Тони Старк должен был умереть
Дэвид Теннант сыграет серийного убийцу в новом мини-сериале
Кристиану Бэйлу не дали порулить на съемках «Ford против Ferrari»
Том Хэнкс объяснил, почему никогда не играет роли «плохих парней» в кино
Дорого, зрелищно, потрясающие бои: критикам понравились первые серии нового «Ведьмака»
После скандального «Покидая Неверленд» новый фильм о Майкле Джексоне снимет продюсер «Богемской рапсодии»
«Лучший военный фильм со времен “Спасти рядового Райана”»: критики в восторге от «1917» Сэма Мендеса
Apple продлила «Дом с прислугой» М. Найта Шьямалана на второй сезон еще до премьеры первого
«Нам просто не повезло»: режиссер «Терминатора: Темных судеб» порассуждал о причинах провала фильма
Бокс-офис: «Холодное сердце 2» стартовало с $330 млн и бьет рекорды ноября
Джон Туртурро присоединился к «Бэтмену» в роли мафиозного босса Кармайна Фальконе
«Ты выглядишь ужасно»: продюсеры критиковали Шарлиз Терон за набор веса для роли в «Монстре»
22 ноября 2019
Дэниел Крэйг в очередной раз подтвердил, что «Не время умирать» – последняя часть бондианы с его участием
Кроссовер века: Джеймс Ганн не исключил появления героев Marvel и DC в одном фильме
Кинокритики назвали топ 5 самых романтичных новогодних фильмов
Марк Руффало не знает, вернется ли Халк в киновселенную Marvel
Издательство LikeBook выпустило красочный артбук и путеводитель по «Семейке Аддамс»
«Уморительно смешной и неожиданно душевный»: первые зрители в восторге от «Джуманджи: Новый уровень»
«Никаких контрактов нет»: режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Дэнни Трехо присоединился к касту 3 сезона «Американских богов»
Роберт Паттинсон вспомнил о своих впечатлениях от съемок в «Гарри Поттере»
Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди по-прежнему защищает «Звездные войны: Последние джедаи»
Джеймс Ван займется разработкой «Франкенштейна» для «темной вселенной» Universal
«Смотрите российское кино»: Мединский не исключил перенос премьер голливудских фильмов с новогодних праздников
Генри Кавиллу отказали в роли Джеймса Бонда из-за лишнего веса
Бен Аффлек вернется к режиссуре с исторической драмой «Призрак короля Леопольда» об эксплуатации Конго
Власти начнут собирать данные о просмотрах сериалов онлайн
«Маяк» с Робертом Паттинсоном стал фаворитом премии независимого кино Independent Spirit Awards 2020
Не «Игра престолов»: «Ведьмак» будет напоминать скорее хоррор, а не фэнтези
Режиссер «Рокетмена» снимет черноюморную комедию про фаната Дракулы
Спустя полтора года: «Лучше звоните Солу» вернется в эфир с пятым сезоном 23 февраля 2020
Режиссер клипов Оксимирона и Noize MC снимет фильм о Чикатило
Назван топ лучших песен из фильмов за последнее десятилетие
21 ноября 2019
Дэйзи Ридли описала грядущий эпизод «Звездных войн» четырьмя словами
«Кажется, я становлюсь извращенцем»: Аль Пачино заявил, что любит сниматься в плохих фильмах, пытаясь сделать их лучше
Продолжение «Робокопа» доверят снимать малоизвестному режиссеру
Джону Фавро и создателям «Мандалорца» поручат развивать вселенную «Звездных войн»
Максим Аверин приступил к съемкам в 8 сезоне сериала «Склифосовский»
Идеальный коллега: Том Круз ежегодно присылает Коби Смолдерс кокосовый торт на Рождество
Гонорар режиссера «Джокера» составит 100 млн долларов
Устал от вампиров: Йен Сомерхолдер трижды отказывался от роли в сериале «Вампирские войны», но Никки Рид его переубедила
Джеймс Ганн изначально не хотел прослушивать Криса Пратта на роль в «Стражах Галактики»
Экранный Тормунд заявил, что для «Игры престолов» сняли альтернативный финал
Звезды «Мстителей» воссоединятся в новой криминальной драме Стивена Содерберга
«Мстителей: Финал», «Игру престолов», «Короля Льва» и «Чернобыль» номинировали на музыкальную премию «Грэмми» 2020
Второй сезон «Чудотворцев» с Дэниелом Рэдклиффом получил дату премьеры и первый трейлер
Представлен дебютный трейлер экранизации «Зова предков» Джека Лондона с Харрисоном Фордом
В полку супергероев прибыло: Киану Ривз сыграет главную роль в супергеройском фильме от Netflix и братьев Руссо
Хоакин Феникс прокомментировал фанатские теории о концовке «Джокера»
Джеймс Ганн опроверг слухи о переговорах с Марком Хэмиллом о роли в «Стражах Галактики 3»
Исполнитель роли Брана Старка считает свою сюжетную линию лучшей в «Игре престолов»
Знакомимся, «Джентльмены»: персонажные постеры новой криминальной комедии Гая Ричи
От «Лунного света до «Джона Уика»: назван топ главных фильмов десятилетия
20 ноября 2019
Конец эпохи Скайуокеров: сразу три поколения «Звёздных войн» на обложках Entertainment Weekly
Звезды «Холодного сердца» Кристен Белл и Идина Мензел получили звезды на голливудской Аллее славы
Хью Грант назвал самый лучший фильм со своим участием
В вырезанной сцене «Тор: Рагнарек» показали, как на самом деле должен был умереть Один
Знай классику: «Основной инстинкт» перевыпустят в разрешении 4K
Netflix выпустит спин-офф «Викингов», действие в котором развернется спустя 100 лет после событий оригинала
Режиссер «Паразитов» заявил, что не смог бы снимать кинокомиксы – из-за обтягивающих супергеройских костюмов
Представлен первый трейлер комедии «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»
Netflix показал первый трейлер «Вампирских войн» с Йеном Сомерхолдером и Никки Рид
София Ди Мартино может стать «женской версией Локи» в сериале с Томом Хиддлстоном
Создатель «Легиона» напишет сценарий и срежиссирует «Звездный путь 4»
«Плащ по-прежнему в шкафу»: Генри Кавилл все еще считает роль Супермена своей
Звезда Marvel Пом Клементьефф присоединилась к касту «Миссия невыполнима 7»
«Я плакала в ванной»: Эмилия Кларк рассказала, что снималась обнаженной в «Игре престолов» под давлением продюсеров
Дженнифер Лопес заявила, что снялась в «Стриптизершах» бесплатно
Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон не хотят, чтобы потеря веса для роли стала новой голливудской нормой
Ждем «возрождения» ? Netflix может подарить «Королевам крика» третий сезон
Из-за недовольства фанатов дизайном «Соника в кино» бюджет фильма вырос на треть
Режиссёр «Ангелов Чарли» обвинила сексизм в кассовом провале фильма
За роль в «Джокере» Хоакин Феникс получил всего 4,5 млн долларов – вдвое меньше, чем Галь Гадот за «Чудо-женщину 2»
Эдвард Нортон назвал виновных в провале «Бойцовского клуба» в прокате
19 ноября 2019
Стало известно, как Капитан Марвел должна была дебютировать в «Мстителях: Эра Альтрона»
«Экспертное» мнение: Селин Дион рассказала, мог ли герой ДиКаприо выжить в «Титанике»
Второй сезон «Содержанок» выйдет зимой 2020 года
Педро Паскаль приступил к съемкам во 2 сезоне «Мандалорца»: первые фото со съемочной площадки
Звезду «Чужестранки» Сэма Хьюэна признали самой сексуальной знаменитостью 2019
«Всё дело в Disney»: Лу Ферриньо раскритиковал Умного Халка из «Мстителей: Финал»
Режиссеры «Мстителей: Финал» братья Руссо ответили на критику Мартина Скорсезе
Клайв Оуэн сыграет Билла Клинтона в третьем сезоне «Американской истории преступлений»
Мединский поддержал Асмус и скандальный «Текст»
Сериал по «Властелину колец» продлили на второй сезон ещё до премьеры первого
Актер из «Дэдпула» сомневается, что стоит снимать третью часть
Джон Фавро намекнул на съемки специального рождественского эпизода «Звездных войн» для Disney+
Новый фильм знаменитого автора «Идеальных незнакомцев» покажут в России
Мэттью Перри пошутил о сходстве Джокера с Чендлером из «Друзей»
«У вас вообще 37 фильмов про Человека-паука!» Элизабет Бэнкс ответила на критику ребута «Ангелов Чарли»
Хью Лори примеряет форму капитана космолета в первом тизере комедийного сериала «Пятая авеню»
Amazon показал трейлер четвертого сезона сериала «Пространство»
Гэри Олдман сыграет главную роль в шпионском сериале для Apple TV+
Продюсер «Ведьмака» предупредил, что сериал не всегда будет соответствовать книгам Сапковского
Тодд Филлипс готов снять сиквел «Джокера»
«Слишком длинные и громкие»: Уиллем Дефо присоединился к критике блокбастеров по комиксам
18 ноября 2019
На радость фанатам: Галь Гадот, Зак Снайдер и Бен Аффлек требуют выпустить режиссёрскую версию «Лиги справедливости»
Отсчет пошел: Том Харди анонсировал начало съемок «Венома 2»
На съемку сцены сражения на световых мечах в «Звездных войнах: Скайуокер. Восход» потратили неделю
Кристиан Бэйл рассказал, почему Нолан не снял четвертый фильм о Бэтмене
Затянувшийся перерыв: «Доктор Сон» и ещё 8 сиквелов, которых ждали неприлично долго
Кристен Стюарт не помогла: новые «Ангелы Чарли» провалились в прокате
Marvel анонсировала 5 новых фильмов киновселенной MCU на 2022-2023 годы
Пола Уокера «воскресят» для «Форсаж 9»
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в мета-фильме про Николаса Кейджа
«King’s Man: Начало» выйдет на семь месяцев позже запланированного срока премьеры
Официально: «Джокер» вошел в историю как первый фильм с R-рейтингом, собравший миллиард долларов в прокате
Крис Эванс опроверг слухи о возвращении к роли Стива Роджерса в сериале «Сокол и Зимний солдат»
17 ноября 2019
Генри Кавилл поделился новым кадром с Геральтом и назвал любимые книги «Ведьмака»
Дэйзи Ридли назвала свой любимый фильм по «Звездным войнам»
Следующий сезон «Американской истории ужасов» может стать последним
Патрик Уилсон подтвердил возвращение своего персонажа в «Аквамене 2»
15 ноября 2019
Рене Зеллвегер украсила обложку InStyle и рассказала об «унизительных» публикациях в таблоидах
Геральт, Цири и кикимора: Netflix показал серию новых кадров «Ведьмака»
«Черная пантера» Чедвик Боузман мог стать одним из Стражей Галактики
Конец эпохи: каст и съемочная группа «Стрелы» объявили о завершении съемок сериала
Джордана Брюстер снимется с Джеффри Дином Морганом в экранизации хоррора «Святыня» Джеймса Герберта
Фото: Оливия Колман, Хелена Бонем Картер и другие звезды на премьере 3 сезона «Короны»
Netflix снимет «Полицейского из Беверли-Хиллз 4» с Эдди Мерфи
Киану Ривз засветился в трейлере мультфильма «Губка Боб 3»
Первые кадры: Себастиан Стэн на съемках сериала «Сокол и Зимний солдат»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий «Ну, погоди!»
«Бруклин 9-9» продлили на восьмой сезон за три месяца до премьеры седьмого
«Черный Адам» стартует в кинотеатрах в декабре 2021 и поборется за зрителей с «Аватаром 2»
Бен Аффлек объединяет алкоголизм с баскетболом в дебютном трейлере драмы «Вне игры»
Звезда «Ангелов Чарли» Наоми Скотт рассказала, каково на самом деле работать с Кристен Стюарт
HBO испугался «слишком прогрессивного» приквела «Игры престолов» из-за черных ходоков и лесбиянок
Том Фелтон прокомментировал возможность воссоединения каста «Гарри Поттера» для съемок «Проклятого дитя»
Звезда «Баффи» Сара Мишель Геллар вернется на ТВ в сериале о парализованной женщине
Брэндан Глисон составит компанию Дензелу Вашингтону в «Макбете» Джоэла Коэна
Фото: Бен Аффлек и Ана де Армас приступили к съемкам в эротическом триллере «Глубокая вода»
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
14 ноября 2019
Теперь официально: Энди Серкис сыграет Альфреда в «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном
Дэмьен Шазелл определился с датой премьеры следующего проекта – фильм о закате немого кино выйдет в декабре 2021
Готовимся прощаться: объявлены даты выхода финальных серий «Сверхъестественного» и «Стрелы»
Создатели «Родины» показали первый тизер-трейлер финального сезона
Чедвик Боузман обвинил Мартина Скорсезе в попытке привлечь внимание к «Ирландцу» за счет критики Marvel
Больше эпика: композитор «Игры престолов» напишет музыку для «Вечных» Marvel
Мелани Гриффит заплатила штраф в размере 80 тыс. долларов за появление пьяной на съемках
«Пять миллиардов за пять лет»: Кевин Файги не считает, что зрители «устали» от «Звездных войн»
Эмилия Кларк хочет стать новым Джеймсом Бондом
Марк Уолберг станет наставником Тома Холланда в экранизации игры Uncharted
Критики назвали новых «Ангелов Чарли» одним из лучших ребутов 2019 года
Официально: «Ведьмака» продлили на второй сезон еще до премьеры первого
Кристен Стюарт примеряет образ легендарной актрисы в дебютном трейлере «Сиберг»
Режиссеры «Мстителей: Финал» займутся документальным сериалом о соперничестве Marvel и DC
Стриминговый сервис Disney+ привлек 10 млн пользователей за первые сутки
Видео: первый взгляд на звезду «Ходячих мертвецов» в роли легендарной певицы Селены в новом сериале Netflix
«Там больше свободы»: Крис Эванс задумался о переходе из кино на телевидение
13 ноября 2019
Disney определился с исполнителем роли Принца в «Русалочке»
Фанаты Джонни Деппа требуют уволить Эмбер Херд из «Аквамена 2»
«Лучшее, что случалось со «Звездными войнами» со времен «Пробуждения силы»: критики в восторге от «Мандалорца» Disney+
«Правосудие для Хана»: режиссер «Форсаж 9» пообещал возвращение к сюжетной линии погибшего персонажа
Гриффиндор против Слизерина: Мэттью Льюис потроллил Тома Фелтона за нежелание «стареть»
Встреча Тони Старка с взрослой дочерью, Клинт и Наташа против Таноса и другие вырезанные сцены из «Мстителей: Финал» появились в сети
«Я не доглядел»: Сарик Андреасян признал «Защитников» неудачным фильмом
Рики Джервейс в пятый раз станет ведущим «Золотого глобуса»
Гильдия актеров США наградит Роберта Де Ниро за достижения всей жизни
Фото: первый взгляд на обновленного Земо в сериале Marvel «Сокол и Зимний солдат»
Первые фото: Дженнифер Хадсон на съемках байопика Ареты Франклин
Стриминговый сервис HBO работает над специальным эпизодом-воссоединением «Друзей»
Кинокритики назвали топ самых неловких сцен секса в кино
Ждем Пола Уокера и Хита Леджера? создатели цифрового двойника Джеймса Дина основали целую компанию для «возрождения» мертвых звезд
Первые кадры: Эйса Баттерфилд и Джиллиан Андерсон во 2 сезоне «Полового воспитания»
Мисс Марвел, Женщина-Халк и Лунный рыцарь появятся в киновселенной Marvel после дебюта в сериалах Disney+
Фото: Чедвик Боузман и Сиенна Миллер на премьере боевика братьев Руссо «21 мост»
Кевин Файги назвал «Вечных» самым рискованным фильмом Marvel
12 ноября 2019
Уже не «Гладиатор»: Рассел Кроу растолстел до неузнаваемости
Лили Рейнхарт и Хейли Стейнфилд появятся в камео в новых «Ангелах Чарли»
Крис Пратт отправится сражаться с инопланетянами в «Войне завтрашнего дня» в декабре 2020
Ксавье Долан представил фильм «Матиас и Максим» на московской премьере
От Малыша до Джокера: ретроспектива Чарли Чаплина
«Никогда не говори “никогда”»: Крис Эванс прокомментировал возможность возвращения к роли Капитана Америка
«Джокер» преодолеет планку в 1 млрд долларов кассовых сборов к концу недели
Провальный «Доктор Сон» получит спин-офф
Вот это кроссовер: Морбиус в исполнении Джареда Лето появится в «Блэйде» Marvel
Сериал «Титаны» продлен на третий сезон
Джастин Лин объявил о завершении съемок «Форсаж 9»
Создатели «Кризиса на Бесконечных землях» показали первый тизер эпичного кроссовера «Стрелы», «Флэша» и «Супергерл»
«Не время умирать» станет самым дорогим фильмом о Бонде
Премьеру 7 сезона «Бруклина 9-9» назначили на 6 февраля 2020
Кристиан Бэйл вновь зарекся менять вес для роли, похудев на 30 кг для «Ford против Ferrari»
11 ноября 2019
Роберт Дауни-младший получил премию «Актер года» на Peopleʼs Choice Awards
Сценаристка «Рика и Морти» займется сериалом про Женщину-Халка для Disney+
Представлен дебютный трейлер полнометражного мультфильма «Скуби-Ду!»
CBS снимет сериал про Зорро с женщиной в главной роли
«Чем реже, тем лучше»: глава Disney признал, что «Звездных войн» стало слишком много
Роберт Паттинсон начал тренировки для роли Бэтмена
Сценаристы «Мстителей» против возвращения Криса Эванса к роли Капитана Америки
Джон Бернтал призвал выдвигать каскадеров на «Оскар»
Звезда «Гарри Поттера» вышла замуж за сына основателя Playboy
Стивен Кинг разочарован: «Доктор Сон» слабо стартовал в прокате
Элайджа Вуд выразил желание снять новый «Кошмар на улице Вязов»
Франшизу «Падение» с Джерардом Батлером продлят еще на 3 фильма
Маколей Калкин снялся в рождественской рекламе носков
8 ноября 2019
Слухи: Marvel уже работает над «Дэдпулом 3»
Бетт Мидлер и Сара Джессика Паркер выразили желание сняться в сиквеле комедии «Фокус-покус»
Джоди Фостер и Шейлин Вудли снимутся с Бенедиктом Камбербэтчем в драме о Гуантанамо
Создатели «Бухты Доусона» резко опровергли слухи о «ребуте» сериала
Джеймс Ганн наконец-то прокомментировал смерть Гаморы в «Мстителях: Финал»
Марго Робби призналась, что никогда не смотрела «Звездные войны»
Тимоти Шаламе выразил желание сыграть Робина в фильмах о Бэтмене
Кинокритики назвали вероятных номинантов на «Оскар» 2020 в категории «Лучший фильм»
Британцы лучше Голливуда: Брэд Питт назвал двух актеров, с которыми не смог бы соперничать
7 ноября 2019
«Это был тяжелый опыт»: Алекс Гарленд не хочет снимать сиквел «Судьи Дредда 3D»
Что произойдет с твоим городом? Создатели фильма «Аванпост» запустили игровой сайт фильма с интеграцией в Google Maps
Тэрон Эджертон считает себя недостаточно брутальным для роли Росомахи
Телеведущая Эллен ДеДженерес получит почетную награду «Золотого глобуса» 2020
Мэйси Уильямс рассказала, как создатели «Игры престолов» запугивали актеров
Фёдор Стуков рассказал о съемках нового сезона
Жителей Нью-Йорка раздражает превратившая в туристическую достопримечательность лестница из «Джокера»
«Перекормили»: озвучивший C3PO актер объяснил, почему зрители устали от «Звездных войн»
Актеры «Пиратов Карибского моря» не верят в успех перезапуска франшизы без Джонни Деппа
Тайка Вайтити рассказал, как уговорил Натали Портман вернуться в MCU ради «Тор: Любовь и гром»
Звезды фильмов Тарантино похвалили режиссера за сильных женских персонажей
6 ноября 2019
«Студия все продула»: сценарист спин-оффа «Звездных войн» о Хане Соло обвинил в провале Disney
Шайя ЛаБаф заработал пост-травматический синдром из-за популярности
Дженнифер Энистон назвала образ телеведущей в «Утреннем шоу» одной из самых сложных ролей в своей карьере
Эван Питерс назвал 5 лучших эпизодов «Американской истории ужасов»
Ребекка Фергюсон похвалила «Дюну» за сильных женских персонажей
Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка
5 ноября 2019
К созданию «Хоббса и Шоу» привела одна-единственная сцена из «Форсаж 8»
Линда Хэмилтон не хочет возвращаться в потенциальные сиквелы «Терминатора»: «Я лучше инсценирую свою смерть»
Кейт Бланшетт назвала свой любимый фильм Marvel – и это не «Тор: Рагнарек»
Звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки прервал молчание после ареста
Культурное наследие «Звездных войн»: «джедай» и «падаван» официально стали частью английского языка
Дженнифер Энистон, Скала и звезды «Ривердейла»: названы самые популярные знаменитости в США
Режиссер франшизы «Голодные игры» выразил желание снять приквел
Первый кадр: звезда «Американцев» Мэттью Риз в образе Перри Мейсона в новом сериале HBO
Джейсон Момоа обещает, что «Аквамен 2» будет масштабнее оригинала
ДиКаприо завидует: сцену борьбы Джейсона Момоа с медведем в «Видеть» снимали «живьем»
Джон Малкович приходит на замену Джуду Лоу в трейлере продолжения «Молодого Папы»
Эван Рэйчел Вуд раскритиковала «Оскар» за одних и тех же актеров в номинациях
Дуэйн Джонсон сыграет главную роль в байопике о бойце MMA Марке Керре
4 ноября 2019
Официально: Эмили Бетт Рикардс вернется в финальном сезоне «Стрелы»
Аль Пачино охотится на нацистов в тизере сериала «Охотники» от Джордана Пила
Спойлеры? В сети появились названия 6 серий первого сезона «Ведьмака»
Леди Гага сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве Гуччи
«Человеку-муравью 3» – быть: Пейтон Рид снимет официально анонсированный триквел
Впервые в истории: кассовые сборы «Джокера» превысили 900 млн долларов
Чуда не случилось: «Терминатор: Темные судьбы» провалился в прокате
Официально: «Человек-паук: Через вселенные 2» выйдет в апреле 2022
Уилл Смит и Хелен Миррен призвали фанатов заночевать на улице, чтобы помочь бездомным
Шон Бин присоединился к касту второго сезона сериала «Сквозь снег»
Джордж Мартин не будет участвовать в работе над приквелом «Игры престолов» о Таргариенах, пока не допишет «Ветра зимы»
«Очень странные дела» добавят 4 новых персонажей в 4 сезоне
Проекты Marvel для Disney+ войдут в историю как самые дорогие сериалы в мире
2 ноября 2019
«Сожри меня и подавись»: Райан Рейнольдс потроллил Роберта Дауни-младшего
1 ноября 2019
Фото: Эмилия Кларк, Генри Голдинг и другие звезды на премьере «Рождества на двоих»
Marvel продолжит выпускать 3-4 фильма киновселенной MCU в год
Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс примерил образ Бэтмена на Хэллоуин
Мартин Скорсезе объяснил загадочную реплику ДиКаприо в финале «Отступников»
Звезда «Богемской рапсодии» Люси Бойнтон сыграет рок-легенду Марианну Фейтфулл в новом байопике
Студия Warner Bros официально продвигает «Джокер» на «Оскар» 2020 как лучший фильм
Netflix показал новый трейлер «Ведьмака» и объявил официальную дату премьеры: сериал выйдет 20 декабря
Режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз подтвердил кастинг Джеффри Райта на роль Гордона
Том Хиддлстон и Чарли Кокс примерили костюмы героев друг друга на Хэллоуин
Создатели «Игры престолов» ушли из «Звездных войн», побоявшись столкновения с токсичным фандомом
Эмилия Кларк рассказала, кто на самом деле забыл кофейный стакан в кадре в «Игре престолов»
Появление «Существа» и мутант-Ванесса – каким изначально был сюжет «Дэдпула 2»
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер показал первые кадры своего нового «вампирского» сериала для Netflix
Редкий выход: Алисия Викандер на премьере «Предвестника землетрясения» в Токио
Джеймс Ганн выбрал, кто из «Стражей Галактики» заслуживает сольник
Оператор «Джокера» объяснил, что случилось с героиней Зази Битц
Здесь жил создатель «Властелина колец»: в Сети появились фото дома Дж. Р.Р. Толкина
