Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за апрель 2019 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 апреля 2019
Сколько Питт и ДиКаприо заработали за «Однажды в Голливуде», и почему Netflix платит больше
Мировой бокс-офис c 19 по 21 апреля: Два миллиарда юаней на сундук Тони Старка
В России начнут выходить комиксы по мотивам сериала «Очень странные дела»
Мяу: Первый трейлер фильма «Соник в кино»
Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн посетят Россию
Что ждать от сериалов Disney+ после фильма «Мстители: Финал»
Николас Холт сыграет убийцу в триллере с Анджелиной Джоли
Эксклюзив: Премьера дублированного трейлера хоррора «Солнцестояние»
Актёр из «Человека-муравья» присоединился к «Отряду самоубийц» Джеймса Ганна
Sony начнёт делать сериалы во вселенной Человека-паука
29 апреля 2019
Ушёл из жизни режиссёр «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Эль Фаннинг вошла в жюри Каннского фестиваля
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за день
Стала известна дата выхода третьих «Фантастических тварей»
Джон Сина присоединился к актёрскому составу «Форсажа 9»
«Люди Икс: Тёмный Феникс»: Персонажные постеры
Дебюты, женщины, наследие: Стала известна программа 30-го «Кинотавра»
Констанин Хабенский возглавит жюри основного конкурса «Кинотавра»
Почему в «Игре престолов» ничего не разглядеть
28 апреля 2019
Блокбастер студии Marvel «Мстители: Финал» собрал 1,2 миллиарда долларов
26 апреля 2019
Виртуальная реальность, дух оригинала и новые актёры: Что мы узнали о «Короле льве» Джона Фавро
Франсуа Озон обратился к российским зрителям
«Мстители: Начало»: Отрывок из комикса
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Пол Радд и Джимми Фэллон пересняли клип Dead Or Alive
Минкультуры: перенос «По воле божьей» не связан с Пасхой
ММКФ-2019: Казахский ответ «Пылающему» стал лучшим фильмом
25 апреля 2019
ММКФ-2019: Безутешные вдовы, радикалы и социопаты
Как настоящие: Первые кадры из «Короля Льва»
Пасха и Озон несовместимы: Прокат «По воле божьей» начнётся позже
Алисия Викандер окажется в центре заговора в Греции
Вышел первый трейлер продюсерского проекта братьев Руссо «21 мост»
Официально: Рами Малек снимется в 25-м фильме о Бонде
Дебютный роман сценариста «Парка Юрского периода» выпустят на русском языке
Сценарист сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым» о том, чего ждать от проекта Рефна
Новые «Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России
На страже порядка: Второй трейлер фильма «Люди в чёрном: Интернэшнл»
Действие сериала «ВандаВижен» может развернуться в прошлом
24 апреля 2019
ММКФ-2019: Польские каникулы французов, финские пустоты и китайский тлен
Киноакадемия не тронула фильмы Netflix, но ввела некоторые изменения
Джеймс Ван спродюсирует экранизацию романа «Жребий Салема» Стивена Кинга
Семья Толкина раскритиковала биографический фильм о писателе
На досъёмки «Поступи хаоса» с Томом Холландом и Дэйзи Ридли потратят миллионы долларов
Слишком страшный: Дублированный трейлер фильма «Золотая перчатка»
«Алая ведьма. Омнибус»: Отрывок из комикса
Бен Аффлек снимет фильм о Второй мировой войне
«Мстители» оставили отпечатки рук у Китайского театра в Голливуде
Леонардо ДиКаприо может сняться в следующем фильме Гильермо дель Торо
23 апреля 2019
ММКФ-2019: Потусторонний казахский дурман, стоимость гречки и ловля наркобарона
В Каннах покажут фильм Netflix
Услышь мой рёв: Финальный трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров»
Уилл Смит против Уилла Смита: Первый трейлер фильма «Гемини»
Что покажут в Каннах программы «Неделя критики» и «Двухнедельник режиссёров»
«Мстители» не станут финалом третьей фазы Кинематографической вселенной Marvel
Появился первый кадр из «Оно 2» с Джеймсом МакЭвоем
Джером Флинн сыграет в сериале «Тёмная башня»
ММКФ-2019: От «Эпидемии» до «Работы без авторства»
Российские кинотеатры попросили перенести премьеру новых «Мстителей»
Фильм года: Первая реакция на блокбастер «Мстители: Финал»
Мировой бокс-офис c 19 по 21 апреля: Пасхальные мистерии в ожидании вселенского щелчка
22 апреля 2019
В России повторно выпустят в прокат «Бойцовский клуб»
Студия Marvel следует заветам Дэвида Линча
Братья Руссо о спойлерах и съёмках фильма «Мстители: Финал»
Я никто: Трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым
Бокс-офис США и Канады с 19 по 21 апреля: Призрак плачущей женщины выбил супергероя с первого места
20 апреля 2019
ММКФ-2019: Город-призрак, отец Ночь и свет в руке
Кинорынок-108: «Джентльмены» Гая Ричи и Ева Грин в «Пятёрочке»
19 апреля 2019
ММКФ-2019: Вам песец, японские убийцы и певцы
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей
Ещё один российский фильм оказался в Каннах
Обеды, машины и косметика: Как продвигают «Мстителей»
Рассказ Стивена Кинга «Стоянка» экранизируют
Клинт Иствуд может поставить фильм «Баллада о Ричарде Джуэлле»
Кинорынок-108: Анимационные и поющие кошки Universal
Звезда «Чёрной пантеры» получила роль в экранизации «Смерти на Ниле»
18 апреля 2019
ММКФ-2019: «Видок», «Нуреев» и унылый «Капкан»
Канны-2019: Гид по конкурсной программе
Работу над фильмом «Мышиная гвардия» приостановили за две недели до съёмок
Что-то не так с Чаки: Трейлер ремейка «Детских игр»
Работа в команде: Новый трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Пабло Шрайбер сыграет главную роль в экранизации игры Halo
Мошенники начали продавать билеты на московский показ четвёртых «Мстителей» за 50-100 тыс. рублей
Драма Кантемира Балагова попала в «Особый взгляд» Канн
Премьеру восьмого сезона «Игры престолов» за сутки спиратили 55 млн раз
Стала известна программа 72-го Каннского кинофестиваля
Неправильные супергерои: Трейлер сериала «Пацаны» без цензуры
Появился первый тизер сериала «Болотная тварь»
Джон Сина может сняться в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
Джордж Лукас срежиссировал сцену в «Игре престолов»
Кинорынок-108: «Ангелы Чарли», «Спутник», «Тварь» и Колобок-бандит
17 апреля 2019
Съёмки сериала «Болотная тварь» прекратили досрочно из-за проблем DC Universe
Ален Делон получит почётную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля
Она убьёт нас всех: Финальный трейлер фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс»
Как не словить спойлер по фильму «Мстители: Финал»
Глава студии Marvel заявил, что «Дэдпул» сохранит «взрослый» рейтинг
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в керченском колледже
Жан-Люк Годар сравнил появление стриминга с концом эры немого кино
Михаил Довженко: «Радио делает людей настоящими»
Звезда «Хана Соло» сыграет главную роль в сериале «О дивный новый мир»
Стало известно официальное название девятого Эпизода «Звёздных войн» в российском прокате
Сериал «Академия Амбрелла» в первый месяц посмотрели 45 млн пользователей Netflix
Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после перерыва
Кинорынок-108: «Хищные птицы», «Чудо-женщина 1984», «Щегол» и сиквел «Сияния»
Братья Руссо попросили зрителей не спойлерить «Мстителей: Финал»
16 апреля 2019
Надо поговорить о Кевине: Что мы узнали из интервью главного визионера студии Marvel
До конца: Появился новый ролик фильма «Мстители: Финал»
Кинорынок-108: Омоложенный Уилл Смит и российское «Шоу Трумана»
Горбун, американцы, Бельмондо и другие: Собор Парижской Богоматери в кино
В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
Мировой бокс-офис c 12 по 14 апреля: Три супергероя и 50 оттенков «После»
Кинорынок-108: Какими будут «Аванпост», «Вратарь Галактики» и фильм по сценарию Александра Гудкова
Режиссёр «Человека-паука» может снять фильм про Мафусаила c Майклом Б. Джорданом
Стартовали съёмки фильма «Доктор Лиза» про правозащитницу Елизавету Глинку
Премьера восьмого сезона «Игры престолов» установила рекорд по просмотру в США
15 апреля 2019
Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC
Николас Виндинг Рефн привезёт в Канны сериал «Слишком стар, чтобы умереть молодым»
Начало восьмого сезона «Игры престолов»: Главное
Крис Хемсворт снялся в фильме «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»
Cоздательница сериала «Убивая Еву» «оживит» сценарий 25-го фильма о Бонде
У новой «Лары Крофт» появится продолжение
Бокс-офис США и Канады с 12 по 14 апреля: Хеллбой не смог победить Шазама
Каннский кинофестиваль опубликовал постер
«Братство» Павла Лунгина не выйдет в прокат в День Победы
Первый игровой сериал по «Звёздным войнам» стартует в ноябре
Появился первый тизер второго сезона «Большой маленькой лжи»
14 апреля 2019
«Скажи что-нибудь»: Комедия рыцаря печального образа
12 апреля 2019
Появился первый тизер девятого эпизода «Звёздных войн»
Джейк Джилленхол впервые сыграет главную роль на телевидении
Эмбер Хёрд рассказала новые подробности о домашнем насилии Джонни Деппа
«Друзья» тоже плачут: Самые трогательные моменты Чендлера Бинга
Билл Мюррей поделился взглядами на алкоголь (спойлер: он любит выпить)
Гленн Клоуз присоединилась к актёрскому составу семейной драмы Рона Ховарда
Доброе утро, ангелы: Появились первые официальные кадры ремейка «Ангелов Чарли»
Глава студии Marvel рассказал о сериалах «ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат»
Стала известна дата запуска стримингового сервиса Disney+
11 апреля 2019
Лингвист «Игры престолов» поработает над созданием языков для «Дюны» Дени Вильнёва
Не узнаю вас в гриме: Рассел Кроу в образе основателя Fox News Роджера Айлса
Адское пекло: Съёмки нового «Хеллбоя» сопровождали постоянные ссоры
Московский международный кинофестиваль откроет фильм «Видок: Император Парижа»
Найден исполнитель главной мужской роли в «Чёрной вдове»
Они готовы ради нас на всё: Новый трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»
Про Соколиного глаза снимут сериал с Джереми Реннером
Русская модель-киллер: Первый трейлер «Анны» Люка Бессона
10 апреля 2019
Каннский кинофестиваль откроется зомби-комедией Джима Джармуша
Беги, Симба: Новый трейлер «Короля льва»
Люди Икс ещё долго не появятся в киновселенной Marvel
«Выше неба»: Появился первый тизер нового фильма режиссёра «Хорошего мальчика»
«Летняя любовь»: началась работа над приквелом мюзикла «Бриолин»
Студия Sony снимет новую «Золушку» с певицей Камилой Кабельо в главной роли
Создатели сериала «Корона» нашли актрису на роль принцессы Дианы
Гран-при кинофестиваля «ДОКер» получил фильм «Хозяин оленей»
Фильм «Война Анны» выйдет в России в четырёхдневный прокат
9 апреля 2019
Что надо знать перед последним сезоном «Игры престолов»
Пни папу на ночь: Первый тизер «Семейки Аддамс»
Фильм Павла Лунгина «Братство» всё-таки выйдет в прокат 9 мая
Началась работа над вторым спин-оффом «Ходячих мертвецов»
Лига среднебюджетных супергероев: «Шазам!» как двигатель прогресса кинокомиксов DC
Звёзды «Мстителей» начали продвижение фильма: читают сказки и танцуют
Сериал «Проповедник» закроют после четвёртого сезона
Мировой бокс-офис c 5 по 7 апреля: «Шазам» не произвел впечатления на Китай
Джулианна Мур снимется в сериале «История Лиси» по роману Стивена Кинга
Сценарист «Шазама!» напишет продолжение фильма
8 апреля 2019
Звезда «Холодной войны» снимется в сериале Дэмьена Шазелла
Что в 1984 году критики говорили о первом «Терминаторе»
Инвестор пришёл в форму, следуя заветам героя аниме «Ванпанчмен»
Дэйв Батиста снимется в зомби-фильме Зака Снайдера
Образ Татьяны Лариной в творчестве Стивена Кинга
Фанаты ещё не угадали финал «Мстителей»
Вышел новый «взрослый» трейлер «Хеллбоя»
Дэдшота убрали из «Отряда самоубийц»: Идрис Эльба сыграет другого героя
Кирилла Серебренникова освободили из-под домашнего ареста
Премьера «Рокетмена» пройдёт на Каннском кинофестивале
Первый трейлер нового фильма Пона Джун-хо «Паразит»
Бокс-офис США и Канады с 5 по 7 апреля: «Шазам!» — number one
5 апреля 2019
Роберта Паттинсона не выпускали из комнаты во время чтения сценария нового фильма Нолана
Джаред Лето показал видео со съёмок кинокомикса «Морбиус»
Билеты на первые сеансы новых «Мстителей» начали перепродавать за тысячи долларов
Тоби Магуайр не против ещё раз сыграть супергероя
Эми Адамс снимется в новом фильме Рона Ховарда
Джон Чо сыграет главную роль в сериале Netflix по аниме «Ковбой Бибоп»
4 апреля 2019
Фрэнсис Форд Коппола снимет задуманный более 30 лет назад фильм «Мегалополис»
«Терминатор: Тёмная судьба»: 6 новых кадров
Сарик Андреасян приступил к съёмкам драмы «Родина» с Дмитрием Нагиевым
Ушёл из жизни режиссёр Георгий Данелия
40 фактов о Хите Леджере к 40-летию актёра
Режиссёр чёрной комедии «Папа, сдохни»: «У нас панковский аттракцион!»
Девочка, мальчик, девочка: Первый трейлер фильма «Джеремая Терминатор ЛеРой»
«Новых мутантов» пообещали выпустить в августе
«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Первый трейлер сериала режиссёра «Неонового демона»
Сборы фильма «Капитан Марвел» превысили миллиард долларов
Дэвид Харбор присоединился к актёрскому составу «Чёрной вдовы»
3 апреля 2019
5 главных ролей Марлона Брандо
Улыбайтесь, это всех раздражает: Первый тизер-трейлер «Джокера»
Затаившийся Шварценеггер, крадущийся Чан: Новый трейлер «Тайны печати дракона»
Умер актёр Алексей Булдаков
Как комедиант Джордан Пил изменил американские хорроры
На «Кинотавре» в Сочи впервые проведут форум киношкол
Москвича закрыли в стеклянном кубе для просмотра «Игры престолов»
12 последних экранизаций Стивена Кинга
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд продаж билетов за шесть часов
DC на CinemaCon: «Джокер», «Хищные птицы», «Чудо-женщина»
Не обижайте Netflix: Киноакадемия получила предупреждение от министерства юстиции
На CinemaCon представили продолжение фильма «Оно»
2 апреля 2019
Надень счастливое лицо: Появился первый постер «Джокера»
Сериал «Академия Амбрелла» продлили на второй сезон
В России выпустят романы-приквелы к сериалу «Очень странные дела»
Оператор «Отряда самоубийц» рассказал, почему фильм провалился у критиков
Кто такой Хармони Корин и как понимать его кино
Закончить начатое: Новый промо-ролик фильма «Мстители. Финал»
Российская премьера фильма «Мстители. Финал» пройдёт на ММКФ
Три российских проекта вошли в конкурсную программу Московского кинофестиваля
11 ярких кинообразов Майкла Фассбендера
«Игра престолов» стала самым популярным сериалом среди киберпреступников
Режиссёр «Тёмного Феникса» заявил, что фильм станет кульминацией истории о Людях Икс
Мировой бокс-офис c 29 по 31 марта: «Дамбо» и его болливудский собрат
1 апреля 2019
«Мёртвые не умирают»: Первый трейлер зомби-фильма Джима Джармуша
Вышел финальный трейлер «Кладбища домашних животных»
Зеркало человечества: Краткая история хорроров
«Детектив Пикачу»: Почему покемоны в фильме будут пушистыми
Что не так с российскими кинопремиями
Фильм «Война Анны» стал победителем кинопремии «Ника»
Стала известна дата выхода сериала «Страна Рождества» по мотивам романа Джо Хилла
Киллиан Мёрфи может присоединиться к продолжению «Тихого места»
Бокс-офис США и Канады 29.03 — 31.03: «Дамбо» не взлетел
Джай Кортни заявил о своём возвращении в «Отряде самоубийц 2»
Марк Хэмилл озвучит куклу Чаки в ремейке «Детских игр»
