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Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
James Woods
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Джеймс Вудс
James Woods
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Дата рождения
18 апреля 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джеймса Вудса
Родился 18 апреля 1947 года. Вернал, Юта, США.
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Фильмография Джеймса Вудса
Супергерои
анимация, приключения
2016, Корея / США
4.0
Штурм Белого дома
драма, боевик
2013, США
7.0
Джеймси
мюзикл, криминал, мелодрама, семейный, драма
2013, США
6.0
Джобс: Империя соблазна
драма, биография
2013, США
5.0
Слишком крут для неудачи
биография, драма, исторический
2011, США
7.0
Соломенные псы
триллер
2011, США
7.0
Стюарт Литтл 2
комедия, приключения, сказка, семейный
2002, США
5.0
Джон Кью
триллер, драма, криминал
2002, США
7.0
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9 апреля 2020 13:26
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