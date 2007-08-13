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Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Постер к сериалу Блудливая Калифорния
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
15 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Блудливая Калифорния
Блудливая Калифорния (2007 - 2014) Californication 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность 42 часа 0 минут
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О чем сериал

«Блудливая Калифорния» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре трагикомедии. Сюжет разворачивается вокруг скандально известного писателя и ловеласа по имени Хэнк Муди. По ходу развития событий становится очевидным, что главный герой не просто любит женщин, он страдает от сексоголизма. Зависимость частенько становится причиной его личных драм и депрессий. Хэнк пытается быть образцовым отцом для своей дочери-подростка по имени Бекка. Он также подозревает, что все еще испытывает какие-то теплые чувства к бывшей супруге Карен, которая бросила его после постоянных измен.

Блудливая Калифорния - трейлер
Блудливая Калифорния
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Tom Kapinos
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Хизер Грэм
Хизер Грэм
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны Hank Moody
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс
Зои Кравиц
Зои Кравиц
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Блудливая Калифорния - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 12 эпизодов
 
Блудливая Калифорния - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 12 эпизодов
 
Блудливая Калифорния - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 12 эпизодов
 
Блудливая Калифорния - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 12 эпизодов
 
Блудливая Калифорния - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2012, 12 эпизодов
 
Блудливая Калифорния - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2013, 12 эпизодов
 
Блудливая Калифорния - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2014, 12 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Блудливая Калифорния
Кадры из сериала
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