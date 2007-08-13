«Блудливая Калифорния» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре трагикомедии. Сюжет разворачивается вокруг скандально известного писателя и ловеласа по имени Хэнк Муди. По ходу развития событий становится очевидным, что главный герой не просто любит женщин, он страдает от сексоголизма. Зависимость частенько становится причиной его личных драм и депрессий. Хэнк пытается быть образцовым отцом для своей дочери-подростка по имени Бекка. Он также подозревает, что все еще испытывает какие-то теплые чувства к бывшей супруге Карен, которая бросила его после постоянных измен.