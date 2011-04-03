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Постер сериала Клан Кеннеди
Постер сериала Клан Кеннеди
Постер сериала Клан Кеннеди
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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3 постера
Киноафиша Сериалы Клан Кеннеди

Клан Кеннеди (2011 - 2011)

The Kennedys 18+
Год выпуска 2011
Страна США/Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал REELZ
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказываются члены Кеннеди, которым довелось столкнуться со многими историческими событиями в середине двадцатого столетия, а также принять в них непосредственное участие. Сюжет охватывает события в период с 1927 по 1969 год. За это время случилась болезнь Розмари Кеннеди в конце 1920-х — начале 1940-х годах, Вторая мировая война, ранение Джона Кеннеди в августе 1943 года, смерть Джозефа Кеннеди — младшего в августе 1944 года, бракосочетание Джона и Жаклин Кеннеди осенью 53-го и многое другое.

В ролях
В ролях
Грег Киннир
Грег Киннир
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Кристин Бут
Анджела Бешара
Рэйчел Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Клан Кеннеди - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 8 эпизодов
 
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