В центре событий оказываются члены Кеннеди, которым довелось столкнуться со многими историческими событиями в середине двадцатого столетия, а также принять в них непосредственное участие. Сюжет охватывает события в период с 1927 по 1969 год. За это время случилась болезнь Розмари Кеннеди в конце 1920-х — начале 1940-х годах, Вторая мировая война, ранение Джона Кеннеди в августе 1943 года, смерть Джозефа Кеннеди — младшего в августе 1944 года, бракосочетание Джона и Жаклин Кеннеди осенью 53-го и многое другое.