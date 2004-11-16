«Доктор Хаус» – это культовый детективный сериал об одаренном враче-социопате. Грегори Хаус – настоящий гений, способный правильно поставить диагноз даже при самых противоречивых симптомах и спасти пациента в безнадежной ситуации. Однако он практически не обладает эмпатией и умудряется отталкивать от себя даже тех, кто обязан ему жизнью. Травма ноги не улучшает характер доктора. Он опирается на трость и ворчит на своих подчиненных, однако все это отступает на второй план, когда на кону оказывается чья-то судьба.