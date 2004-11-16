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Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Постер к сериалу Доктор Хаус
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
39 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Доктор Хаус

Доктор Хаус (2004 - 2012)

House 16+
Год выпуска 2004
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FOX
Продолжительность сериала 176 часов 0 минут
О чем сериал

«Доктор Хаус» – это культовый детективный сериал об одаренном враче-социопате. Грегори Хаус – настоящий гений, способный правильно поставить диагноз даже при самых противоречивых симптомах и спасти пациента в безнадежной ситуации. Однако он практически не обладает эмпатией и умудряется отталкивать от себя даже тех, кто обязан ему жизнью. Травма ноги не улучшает характер доктора. Он опирается на трость и ворчит на своих подчиненных, однако все это отступает на второй план, когда на кону оказывается чья-то судьба.

В ролях
В ролях
Хью Лори
Хью Лори
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Эмбер Тэмблин
Эмбер Тэмблин
Кэл Пенн
Кэл Пенн
Роберт Шон Леонард
Роберт Шон Леонард
Дженнифер Моррисон
Дженнифер Моррисон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Доктор Хаус - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 22 эпизода
 
Доктор Хаус - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 24 эпизода
 
Доктор Хаус - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2006, 24 эпизода
 
Доктор Хаус - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2007, 16 эпизодов
 
Доктор Хаус - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2008, 24 эпизода
 
Доктор Хаус - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2009, 21 эпизод
 
Доктор Хаус - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2010, 23 эпизода
 
Доктор Хаус - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2011, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
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