Группа подростков, которая помогает супергероям из Лиги Справедливости, мечтает доказать своим легендарным учителям, что они уже способны самостоятельно отправляться на чрезвычайно опасные миссии. В скором времени шесть героев образуют собственную команду, готовую выполнять самые сложные задания, в ходе которых необходимо проявлять не только храбрость, но и товарищеский дух. Совсем разные, но объединенные одной идеей, молодые супергерои готовы бросить вызов врагам и заставить своих наставников гордиться ими.