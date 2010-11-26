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Постер к сериалу Юная Лига Справедливости
Постер к сериалу Юная Лига Справедливости
Постер к сериалу Юная Лига Справедливости
Постер к сериалу Юная Лига Справедливости
Постер к сериалу Юная Лига Справедливости
Постер к сериалу Юная Лига Справедливости
Постер к сериалу Юная Лига Справедливости
Постер к сериалу Юная Лига Справедливости
Постер к сериалу Юная Лига Справедливости
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
9 постеров
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Юная Лига Справедливости
Юная Лига Справедливости (2010 - …) Young Justice 12+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Cartoon Network
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 49 часов 0 минут
О чем сериал

Группа подростков, которая помогает супергероям из Лиги Справедливости, мечтает доказать своим легендарным учителям, что они уже способны самостоятельно отправляться на чрезвычайно опасные миссии. В скором времени шесть героев образуют собственную команду, готовую выполнять самые сложные задания, в ходе которых необходимо проявлять не только храбрость, но и товарищеский дух. Совсем разные, но объединенные одной идеей, молодые супергерои готовы бросить вызов врагам и заставить своих наставников гордиться ими.

Юная Лига Справедливости - трейлер третьего сезона
Юная Лига Справедливости
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Джесси МакКартни
Джесси МакКартни Nightwing / Dick Grayson
Стефани Николь Лемелин Tigress / Artemis Crock
Хари Пэйтон
Хари Пэйтон Black Lightning / Jefferson Pierce
Хари Пэйтон
Хари Пэйтон Aquaman / Aqualad / Kaldur'ahm
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Юная Лига Справедливости - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 26 эпизодов
 
Юная Лига Справедливости - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 20 эпизодов
 
Юная Лига Справедливости - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 26 эпизодов
 
Юная Лига Справедливости - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 26 эпизодов
 
Кадры из сериала
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