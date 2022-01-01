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Барри Пеппер
Барри Пеппер
Barry Pepper
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Барри Пеппер
Barry Pepper
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Дата рождения
4 апреля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Барри Пеппер
Родился 4 апреля 1970 года. Кэмпбелл-Ривер, Британская Колумбия, Канада.
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Фильмография Барри Пеппер
Неспящие
драма, фантастика, триллер
2021, США
4.0
Капкан
ужасы
2019, США
7.0
Кокаиновый барон
триллер, криминал, боевик
2018, США / Колумбия
5.0
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер
2018, США
7.0
Урожай дьявола
драма, мелодрама, военный
2017, Канада
6.0
Монстр траки
фантастика, боевик, комедия
2016, США
7.0
Как изменить мир
документальный
2015, Великобритания / Канада
7.0
Убить гонца
триллер, криминал, драма, детектив
2014, США
6.0
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