Милдред Пирс – ничем не примечательная американская домохозяйка. Помимо массы бытовых дел, на ее плечи падает еще и воспитание двоих детей. Отношения Милдред с мужем оставляют желать лучшего, и однажды она, не выдерживая его скверного характера и постоянных измен, уходит. Теперь ей предстоит содержать дочек самостоятельно, а значит – искать работу и выстраивать новую жизнь с нуля. Героиня устраивается официанткой в кафе, чем, казалось бы, решает множество проблем. Но попытки найти личное счастье часто не увенчиваются успехом, а жизнь подбрасывает все новые испытания и разочарования.