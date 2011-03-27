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Постер сериала Милдред Пирс
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Киноафиша Сериалы Милдред Пирс

Милдред Пирс (2011 - 2011)

Mildred Pierce 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Милдред Пирс – ничем не примечательная американская домохозяйка. Помимо массы бытовых дел, на ее плечи падает еще и воспитание двоих детей. Отношения Милдред с мужем оставляют желать лучшего, и однажды она, не выдерживая его скверного характера и постоянных измен, уходит. Теперь ей предстоит содержать дочек самостоятельно, а значит – искать работу и выстраивать новую жизнь с нуля. Героиня устраивается официанткой в кафе, чем, казалось бы, решает множество проблем. Но попытки найти личное счастье часто не увенчиваются успехом, а жизнь подбрасывает все новые испытания и разочарования.

В ролях
В ролях
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
Гай Пирс
Гай Пирс
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Марин Айрлэнд
Марин Айрлэнд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Милдред Пирс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 5 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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