Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Правила совместной жизни
Постер сериала Правила совместной жизни
Постер сериала Правила совместной жизни
Постер сериала Правила совместной жизни
Постер сериала Правила совместной жизни
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
5 постеров
Киноафиша Сериалы Правила совместной жизни

Правила совместной жизни (2007 - 2013)

Rules of Engagement 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 36 часов 40 минут

О чем сериал

Американский комедийно-драматический сериал «Правила совместной жизни» – это история о двух супружеских парах, живущих на одной лестничной клетке. Одри и Джефф находятся в браке уже больше десяти лет, а вот Адам и Дженнифер – молодожены, которые только начинают свой совместный путь. Они общаются между собой и делятся опытом решения конфликтов, которые неизменно возникают в супружеской жизни. Но в подъезде есть и еще один сосед – убежденный холостяк, скептически относящийся к проблемам подобного рода.

В ролях
В ролях
Дэвид Спейд
Дэвид Спейд
Оливер Хадсон
Оливер Хадсон
Ричард МакГонэгл
Орландо Джонс
Орландо Джонс
Бьянка Кайлич
Патрик Варбертон
Патрик Варбертон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Правила совместной жизни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 7 эпизодов
 
Правила совместной жизни - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 15 эпизодов
 
Правила совместной жизни - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 13 эпизодов
 
Правила совместной жизни - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 13 эпизодов
 
Правила совместной жизни - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2010, 24 эпизода
 
Правила совместной жизни - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2011, 15 эпизодов
 
Правила совместной жизни - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2013, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Зрители уже отчаялись ждать: в какой серии «Невского» вернулся Фома
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше